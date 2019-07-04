3 июля партия «Родина» выдвинула на пост мэра Новосибирска бывшего заместителя главы города по городскому хозяйству Данияра Сафиуллина. «Континент Сибирь» узнал мнение известных новосибирских политиков и политологов о выдвижении кандидата, несколько лет работавшего бок о бок с действующим мэром Анатолием Локтем.

Яков Савченко, политолог:

– Сегодня мы можем констатировать, что выдвижение Данияра Сафиуллина было очень неожиданным для большого круга людей, мало предсказуемо на текущий момент и несет в себе известную политическую интригу.

Я не понимаю, откуда была такая уверенность, что исход выборов заранее предрешен, все согласовано. Это тактика, которой следовали мэрия и областная администрация, привела к тому, что эти институты оказались не готовы к сюрпризам. Выдвижение Сафиуллина не видоизменяет полностью всей картины выборов, но оно, безусловно, означает следующее, что вместо той скучнейшей мыльной оперы о взаимной и малопонятной политической любви между новым губернатором и нынешним мэром, которую нам хотели показывать на протяжении всего оставшегося времени до выборов, нас ждет совершенно другая, гораздо увлекательная картина. Поскольку Сафиуллин в мэрии отвечал за городское хозяйство, а все, что связано с городским хозяйством, служит предметом нареканий со стороны населения, то вместо этой самой мыльной оперы нас ждет довольно живой диалог, сложнейшая дискуссия между Локтем и Сафиуллиным на тему того, кто из них больше виноват в нынешнем положении вещей. Думаю, что и одному, и другому есть что рассказать про своего оппонента.

Я думаю, что наша роль тоже далеко не пассивна. Все дело было построено, чтобы убаюкать общественность.

Минусы нынешнего градоначальника, как соискателя в рассматриваемой избирательной кампании — это его анти-рейтинг, с которым он все это время боролся в отсутствии реальных конкурентов, и его команда, которая ничем другим не занималась, кроме как пыталась убаюкать общественное мнение и самого кандидата, и губернатора, намекая на то, что все давно решено.

«Родина» – это не самостоятельная партия. Это политический гомункул, который выращен в Кремле. Она, вне всякого сомнения, является управляемой структурой, как и 99 процентов всех наших псевдополитических институтов на текущий момент. По-видимому, это выдвижение каким-то образом согласовано с Москвой. А значит, это является очень неприятным сюрпризом для всех, кто был в числе подготовителей, разработчиков, и участников пресловутого соглашения, которое часто называется пактом Травникова-Локтя. Это значит, что теперь вместо того, чтобы пребывать в расслабленном состоянии, нужно будет все время догонять жизнь, напрягать мозги и включать какие-то элементы творчества. Ясно, что это проект как минимум рассчитанный или на победу, или, по крайней мере, на среднесрочную перспективу, проект, который будет разрешен перед самыми выборами. Таковы законы жанра. Нам судить сложно, потому что мы находимся по эту сторону экрана, нас не пускают в закулисье, мы не знаем драматургии всего этого мероприятия.

Теперь пора вспомнить, что мы все жители Новосибирска, граждане, избиратели, в конце концов. И, естественно, мы должны принять самое деятельное участие в этом предстоящем действии. Впереди 95 дней до выборов – самое время быть политическими гурманами. Как человек, которого считают политологом, хочу напомнить всем своим «мнимым» коллегам – политологам, политтехнологам, политконсультантам и вообще всем «политическим геенам» Новосибирска, что нас всех ожидает пир, в котором мы должны принять участие, поскольку ситуация складывается таким образом, что на лицо определенная политическая интрига. Мы не можем сказать, кто сейчас фаворит, у кого какие шансы, какие минусы, как пойдет избирательная компания. Но мы должны понимать, что это выборы, а на выборах всегда есть и победители, и проигравшие, и политические трупы.

Вадим Агеенко, заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области:

– Данияру Сафиуллин, на мой взгляд, будет сложно победить. Во-первых, он абсолютно не медийная фигура. Последние два года его имя практически не появлялось в публичном пространстве. За оставшиеся два месяца до выборов мэра можно попытаться поднять узнаваемость кандидата, но это сложно сделать. Во-вторых, не думаю, что у «Родины» для раскрутки кандидата хватит финансовых и организационных ресурсов, а главное – «полевых структур», людей, которые будут разносить по домам, расклеивать агитационные материалы, проводить встречи с горожанами.

Мне сложно представить, что Данияр Сафиуллин будет говорить избирателям, с какой программой он пойдет. Если он будет критиковать мэрию или будет обещать что-то изменить, ему зададут резонный вопрос: а что вы сделали в должности первого заместителя мэра?

Я не исключаю и такого сценария, что для Сафиуллину подготовили такую неблаговидную роль, как озвучивание компромата на мэрию. У него, как у человека много лет проработавшего в муниципалитете и знающего всю ее подноготную, скорее всего накопилось много информации о деятельности мэрии.

Кто действительно выиграет от выдвижения Сафиуллина, так это партия «Родина». Участие в выборах мэра позволит ей напомнить о себе и поднять свою узнаваемость. Выиграет и сама избирательная кампания. Интрига подогревает интерес к выборам, работает на явку избирателей.

Владимир Леонтьев, политолог:

– Выдвижение бывшего первого вице-мэра Новосибирска, безусловно, вносит интригу в избирательную кампанию. Партия «Родина» должна была кого-то выдвинуть на выборах мэра Новосибирска. Обсуждались кандидатуры Андрея Гудовского, Вячеслава Илюхина, Натальи Пинус. В результате отдали предпочтение Данияру Сафиуллину. На мой взгляд, это достаточно взвешенное решение партии «Родина». Конечно, у Сафиуллина, который работал в системе, в мэрии, меньше узнаваемость, чем, например, у Натальи Пинус, которая как депутат горсовета, выступала с критикой мэрии, делала громкие заявления, работала на округе. Но за ним стоит партия с достаточно хорошей узнаваемостью. И это определенная фора для кандидата.

Результат Сафиуллина будет зависеть от того, какие цели на этих выборах преследует партия «Родина» и сам кандидат, насколько он амбициозен. Кроме того, многое будет зависеть от того, насколько кандидат от «Родины» ярко начнет свою избирательную компанию, сумеет ли найти реперную точку в обращении к избирателям. В любом случае, это выдвижение свидетельствует, что выборы уже не будут скучными.

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