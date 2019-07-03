«Родина» определилась с кандидатом на выборы мэра Новосибирска. По решению партийной конференции им станет недавно уволившийся из городской администрации вице-мэр Данияр Сафиуллин.

Сегодня, 3 июля в Новосибирске проходит конференция новосибирского отделения «Родины». В ней принимает участие федеральный лидер партии Алексей Журавлев. Одним из вопросов повестки дня стало выдвижение кандидата на участие в выборах мэра Новосибирска.

Интрига держалась до последнего. Сама конференция началась с часовой задержкой. Председатель новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин говорил, что консультации продолжаются, и конференция может занять не один день. Но в разгар мероприятия приехал Данияр Сафиуллин. Через несколько минут делегаты уже голосовали за его выдвижение на выборы мэра от партии.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября в единый день голосования.

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