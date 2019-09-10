Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ отвечает на вопросы корреспондента «Континент Сибирь» о прошедших выборах и рассказывает, собирается ли он сам возвращаться в политику.

— О чем вам, опытному участнику политических процессов, говорят итоги прошедшей кампании по выборам мэра Новосибирска? Тенденции, специфика?

— Не вижу ярких особенностей в прошедшей кампании. Результат был во многом предсказуемым. Я его прогнозировал месяца за три до подведения итогов, еще до регистрации кандидатов. Называл примерно и явку, и процент, который получит победитель, предвидел отрыв от второго места. Вряд ли кампания открыла новые имена в новосибирской политике.

— Как вы оцениваете допуск к кампании навальниста Сергея Бойко, то, что он занял второе место на выборах мэра?

— Я не очень воспринимаю в этом контексте слово «допуск». Считаю, нужно уважительно относиться к закону — он был зарегистрирован по закону. Скорее как исключение стоит рассматривать случаи, когда кандидату отказывают в регистрации, несмотря на выполнение необходимых для этого требований законодательства.

Доля протестного голосования есть в любых выборах, в Новосибирске она была значительной. Кандидат Бойко более концентрировано, ярко, во многом возможно с помощью Навального, привлекал к себе тех, кто не принимает происходящее сегодня в стране. Его результат на выборах вполне закономерен, он демонстрирует, что уровень протестных настроений достаточно высок.

— Как вы относитесь к идее, что Анатолий Локоть лично поучаствовал в том, чтобы Бойко все-таки был зарегистрирован кандидатом на выборах мэра?

— Мне понятна мотивация действующего мэра. Если бы я был на месте главы города, тоже добивался бы регистрации всех желающих при условии соблюдения требований законодательства. Это позволит избежать обвинений, что он чего-то испугался. Я прошел много выборов и всегда стремился, чтобы оппоненты принимали участие в кампании, иначе нельзя говорить о полноценной победе. Вполне допускаю, что для Анатолия Локтя, который был уверен в итогах дня голосования, регистрация Бойко была важна.

— Есть мнение, что условный федеральный центр не похвалит Локтя за второе место.

— Локоть совершенно ни при чем. Торжествовал закон. Не только региональная власть, но и общество не сомневается, что действующий мэр эти выборы выиграл. Это главное.

— Некоторые противники результатов выборов говорят, что мэр не может быть легитимным, если его выбрали условно сто тысяч человек в городе-миллионнике.

— Отдельные аргументы в пользу отмены порога явки вызывают сомнения, но таков закон. Интерес к выборам со стороны избирателей действительно снижается, когда отсутствует интрига, борьба. Явка оказалась чуть выше, чем я предсказывал, я говорил, что она будет в пределах 18 процентов. Просто исходил из примерного бюллетеня, который уже тогда был понятен. Большинство избирателей сочли, что результат ясен и предсказуемо не стремились на избирательные участки. Новосибирская ситуация не выбивается из данных по явке в других регионах, где итоги кампании также были очевидны. Нельзя упрекать кандидатов за решение городского сообщества.

— К выборам допустили многих кандидатов, не зажимали в агитации и так далее. В Новосибирске — демократия?

— Я много раз говорил, Новосибирск должен дорожить прямыми выборами, их нужно сохранить. В перспективе стоит совершенствовать законодательство и переходить к двухтуровой системе голосования за мэра. Это повлияет на активность и интерес избирателей к выборам.

Я не активный участник политических процессов, но видел: были зарегистрированы все желающие, агитация была доступной, наружная реклама присутствовала, дебаты в СМИ шли, агитационные материалы раздавались. Я не могу сказать, что власть пыталась отвлечь общество от выборов в Новосибирске. Они прошли по всем требованиям закона и вполне демократично.

— С вашей точки зрения, как отразятся выборы мэра на следующих кампаниях в Новосибирской области, как повлияют на политический расклад?

— На мой взгляд, сегодня настроение общества меняется, активность политических партий будет расти. Думаю, стоит ждать более яркой, интересной и активной кампании в Законодательное собрание и Совет депутатов Новосибирска — со столкновением мнений и кандидатов. Результаты выборов мэра были предсказуемыми, но они повлияют на происходящее в 2020-м.

— Как в этот процесс впишется пакт Травников-Локоть?

— Договоренность на следующие выборы влиять уже не может. Очевидно, главными конкурентами за места в городском совете и заксобрании будут ЕР и КПРФ. Борьба будет активной, ни о каких соглашениях речи идти не может.

— В этом году «Единая Россия» не участвовала в мэрских выборах. В итоге КПРФ выиграли в Новосибирске и провела одного депутата на довыборах в сельсовет. ЕР взяли 63 из 72 мандатов, которые разыгрывались по области. Можно ли предсказывать какую-то тенденцию в преддверии следующего электорального цикла?

— Полученные результаты вполне предсказуемы. Так происходит во всей стране, ситуация не может быстро измениться. Давно сложилось, что в любых представительных органах доминируют кандидаты ЕР. Этой партии, в отличие от других, безусловно, хватает массовой поддержки и административного ресурса, чтобы охватить все кампании. В сельсоветах люди в основном голосуют не за политические силы, а за конкретную фамилию, имя, отчество. Не думаю, что пропорции в депутатском составе сильно изменились с прошлых выборов, когда КПРФ не отвлекала мэрская кампания.

— Как вы относитесь к разговорам, что Виктор Толоконский собирается на выборы в Заксобрание, что может попытаться стать спикером? Насколько эти предположения близки к истине?

— Я таких разговоров не слышал, вряд ли это может активно обсуждаться. Никому даже не намекал на подобные планы. Никогда не говори никогда, но время для принятия личного решения еще не пришло. Оно зависит от многих факторов и обстоятельств.

— Отслеживали ли вы ситуацию в других сибирских регионах, где в это воскресение тоже завершились выборы различного уровня?

— В этом году в Сибири особо выделялись Новосибирск и Республика Алтай, где результат тоже был, на мой взгляд, предсказуемым. Я с Олегом Хорохординым лично не знаком. Он был продолжительно временно исполняющим обязанности губернатора, имел возможность познакомиться с регионом.

— Выборы от «Единой России» в Республике Алтай курировал избранный от Новосибирской области депутат Госдумы Виктор Игнатов. «Континенту Сибирь» он говорил, что доволен итогами и по выборам губернатора, и в Госсобрание Эл Курултай. Вероятно, ЕР там сохранит большинство. Игнатов упоминал, что единороссы готовились к менее значительному результату.

— Думаю, расклад будет похожим на прошлый. На мой взгляд, имеет значение не то, что кандидат выступает от ЕР. Человек исполнял обязанности губернатора, показал себя избирателям небольшой республики, выступал перед ними с понятной программой действий. Территория, безусловно, нуждается в активной работе по развитию экономики, инфраструктуры, социальной сферы. На выборах сегодня основную роль играет не столько партийная принадлежность, сколько программы, общение с населением — личностный фактор. Раньше чаще случалось, что избиратель не знал фамилию кандидата, ориентировался на партию. Сейчас в Новосибирске люди приходили и говорили: я за Бойко, за Пинус, за Сафиуллина…

— Политические идеологии не востребованы?

— Я думаю, это кратковременная тенденция. Возможно, партии что-то упустили с точки зрения взаимодействия с обществом. Я считаю, что в перспективе роль политических сил должна расти. Не может быть полноценной демократии, настоящего контроля над властью, если политические институты будут слабыми.

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