Возможны ли сюрпризы и коалиции на выборах мэра Новосибирска?

Стоит ли ждать, что Новосибирск станет горячей предвыборной точкой? Каковы перспективы коалиции кандидатов, заявлявших о походе против переизбрания действующего главы города-коммуниста? Или у «боевого» состава есть резон сдерживать энергию?

Дежавю

Выборы мэра Новосибирска 2014 года стали ярким событием в истории города, на протяжении нескольких месяцев державшим в тонусе журналистов, всех, кто интересуется и имеет отношение к политике. Можно долго перечислять нюансы, определившие экспрессию той гонки, — от попадания в Книгу рекордов России до снятия основного кандидата-единоросса, позже вернувшему себя (но не свои позиции) в борьбу. Одинаковых выборов не бывает. Однако многие собеседники «Континента Сибирь» из числа политических экспертов разочарованы неоправданной блеклостью, по крайней мере, в публичном поле, нынешней кампании. Возможно, некоторый накал страстей был предупрежден благодаря регистрации независимым кандидатом координатора штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко. Не дает резонанса голодовка главы крестьянского хозяйства, выдвиженца «Партии Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» Алексея Южанина, «забракованного» избиркомом. Он пробует через суд оспорить отказ в регистрации. Вероятно, хочет проверить, сможет ли в этот раз набрать больше половины процента. (На выборах мэра Новосибирска в 2014 году он получил 0,54 % голосов). На август в Новосибирске заявлены митинги против повышения тарифов ЖКХ и за привлечение внимания властей к проблеме лесных пожаров. Но подобные мероприятия у некоторой части населения вызывают больший энтузиазм не в тот период, когда кандидатам и их сторонникам нужен повод для раскрутки.

Предвыборную безмятежность несколько разбавили новости, в которых упоминается или является главным героем кандидат «Справедливой России» Виктор Козодой. Некоторое время назад привлекло внимание интервью экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, которого президент РФ снял с этого поста «по утрате доверия» как раз в 2014 году за месяц до выборов мэра города, что тоже повлияло на их исход. Напомним, коммунист Анатолий Локоть выиграл их с отрывом почти в четыре процента от оппонента-единоросса. Экс-руководитель региона в интервью своему бывшему подчиненному, теперь общественному деятелю Андрею Гладченко, предпринял попытку открыть всем глаза на сущность Анатолия Евгеньевича. А кроме того, поддержал еще одного своего бывшего подчиненного, Виктора Козодоя в качестве будущего главы Новосибирска.

Также несколько дней назад Виктор Козодой заявил об угрозе жизни и здоровью со стороны Дмитрия Терешкова — крупнейшего новосибирского предпринимателя и мужа руководителя департамента культуры мэрии города Анны Терешковой. Кстати во время прошлых выборов главы Новосибирска их объединяла «Единая Россия»: Виктор Козодой, будучи политическим вице-губернатором, возглавлял штаб проигравшего ту кампанию члена ЕР, а Дмитрий Терешков состоял во фракции ЕР в Заксобрании Новосибирской области. Как пояснил корреспонденту «Континента Сибирь» Виктор Козодой, много лет они не общались, поэтому сообщения, которые бизнесмен присылает политику рано утром и ночью, у него вызывают не только недоумение, но и опасения. «Не очень понимаю, что ему от меня нужно. Я не контролирую ни образа жизни, ни образа мысли этого человека. В начале 1990-х я пережил два нападения, не считая мелких происшествий. Поэтому к сообщениям с обвинительным контекстом отношусь серьезно», — отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» Виктор Козодой.

Но пост об угрозах навевает ощущение дежавю: ровно год назад, в июле 2018, о посланиях от Терешкова в мессенджер сообщал в соцсетях товарищ Виктора Козодоя, журналист и общественный деятель Константин Антонов. Он выкладывал скриншоты с фразами: «Теперь вы у меня в друзьях, после «дамы в красном». Если будет интересно, посмотрите, что с такими всеми моими друзьями хорошего произошло. Обнимать буду долго и крепко!» На вопрос Антонова: «Ты мне угрожаешь?» его собеседник ответил: «нет, просто будем теперь дружить! Да этого как-то не получалось, может времени не хватало или руки не доходили». Журналист тогда в полицию обращаться не стал. В отличие от Виктора Козодоя, который не афиширует содержание односторонней переписки, пока соответствующие органы не дадут ей оценку.

Так явку не поднять

Есть мнение, что блеклость кампании связана с предсказуемостью её результата. Политтехнолог Валерий Смородников считает, что исход был предрешен на старте и связан с неучастием кандидата от «Единой России». «Нет силы, которая имеет реальный мобилизационный и организационный ресурс. Кандидаты ведут этикеточные кампании, не имеющие реальных масштабных действий. Микро-кампании в социальных сетях и печатные материалы с малым охватом. Большое количество кандидатов с низкой узнаваемостью, которые допущены к участию в выборах, вряд ли создадут конкуренцию Локтю, а только растаскивают протест», — рассуждает Валерий Смородников.

Маркетолог, бизнес-консультант Дмитрий Петров, который также упоминает о пакте, в результате которого на сегодняшних выборах мэра Новосибирска нет кандидата от «Единой России», сомневается в непоколебимости позиций Анатолия Локтя. «Андрей Травников и ЕР оказали Локтю медвежью услугу, поддержав его. В этот момент он по сути дела стал представителем действующей власти. Это всё. Точка. Так что сейчас на электоральном поле не Локоть и все остальные. А Локоть — один из, причём не с самыми сильными позициями. Нет того бэкграунда, который пять лет назад привёл его к победе», — говорит собеседник корреспондента «Континента Сибирь».

Вряд ли у этого мнения нет других сторонников. Большинство опытных политиков и экспертов подтвердят: второй раз победить сложнее, чем в первый. С учетом названного обстоятельства и не вдаваясь в спорные рассуждения о рейтинге и достижениях главы города за прошедшие пять лет, изменившихся настроениях в обществе, от соперников мэра в 2019 году можно было бы ожидать более яркой кампании, с совершенно неочевидным результатом. Прежние заявления потенциальных кандидатов о возможности коалиции, формировании программ развития города, о решимости сменить власть в городе, наконец, давали ощущение, что она такой и будет. Конечно, до 8 сентября есть время, а значит и надежда, что в третьем городе страны кампания пройдет чуть горячее, привлекая внимание, в том числе, и федерального центра нетривиальными подходами, неизбитыми технологическими приёмами.

«Кампания вялая, интриги изначально не было. И вряд ли яркости прибавится. Видимо, кандидаты перегорели. В третьем городе страны выборы должны проходить более живо. Иначе избирателя не получится завлечь на участки», — констатирует в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» секретарь новосибирского регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов.

Низкая явка выгодна в первую очередь действующему мэру, настроенному на переизбрание. Работать на мобилизацию электората, мотивировать людей идти голосовать — в интересах кандидатов, чья цель, если не победить самим, то хотя бы не способствовать победе Анатолия Локтя. Если судить по заявлениям в соцсетях и в СМИ, вроде бы, такие кандидаты есть. Но что мы видим на деле? Много ли в городе баннеров с лицами участников выборов? На подъездах? В лифтах? Листовок и газет в почтовых ящиках? Конечно, меньше мусора. По сравнению с 2014 годом — практически чисто в этом смысле. На городских окраинах вообще не заметно, что через месяц выборы первого лица муниципального образования. Федеральные издания не особо интересуются происходящим в Новосибирске. Пять лет назад картина была совершенно иная, но даже тогда явка составила всего около 30 процентов. Интересно, при сегодняшнем раскладе какая доля населения города будет определять, кому управлять Новосибирском следующую пятилетку?

Впрочем, кто сказал, что у кандидатов есть большие основания для того, чтобы вкладывать энергию и ресурсы в перемены на этом фронте? Фоном к кампании присоединяются спойлеры, чья функция растащить электорат противников действующего мэра, некоторые политические организации выдвигают людей, чтобы избежать ликвидации партии за неучастие. А те, кому нужна подсветка имени на перспективу 2020 года, перед переизбранием состава Заксобрания и городского Совета депутатов, вряд ли считают целесообразным тратиться так, словно стремятся к победе в выборах мэра.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин придерживается мнения, что кампания идёт так, как и должна. «В отсутствие реальных конкурентов события не могут развиваться по-другому. В интересах действующего мэра не будоражить избирателей. Залог его успеха — в низкой явке, так что он готовится к присяге. А у оппонентов не хватает силенок и ресурсов на то, чтобы поднять массы. Может быть, это им и не надо. Впереди 2020-й год, выборы в Заксобрание. Для некоторых кандидатов выборы мэра — поле, чтобы засветиться», — резюмирует собеседник «Континента Сибирь».

Некоторые из кандидатов словно бы растеряли запал к сегодняшней точке избирательной кампании, и это отдельным экспертам тоже кажется вполне объяснимым явлением. Потенциальная конкуренция действующей власти — один из способов заявить о своих претензиях на те или иные «бонусы», будь то должности или определенные преференции, если речь идет о бизнесе.

Заместитель председателя строительного комитета Заксобрания Новосибирской области Олег Сметанин также считает нынешний избирательный цикл довольно пассивным на данный момент. «Вначале жути нагнали. Это понятно: чтобы больше получить, нужно громче о себе заявить. Я в политике достаточно давно нахожусь, чтобы понимать, что к чему. К большому сожалению, кандидаты думают о себе, а не о Родине. Наталья Пинус ещё что-то пытается делать. А общая кампания — так себе. Я считаю, должно быть по-другому. Работать надо!» — отмечает депутат.

С парламентарием солидарен несостоявшийся кандидат в мэры Новосибирска, председатель Совета предпринимателей Заельцовского района Виктор Мокровицкий. «Вяло идёт кампания. Нужно шоу. В этом плане мы явно не дотягиваем до Украины. Большое количество кандидатов выгодно Локтю. Допущено аж 17 человек – это небольшой «рекордик» по количеству, а по качеству – увы. Кто–то кому-то угрожает, кто-то голодает… Я считаю, что в Новосибирске идёт самая неинтересная кампания за последние лет … дцать. Народ пассивно относится к выборам. Это плохо. Тем, кто разваливал СССР, было выгодно делать всё возможное, чтобы у советский людей не было интереса ни к СССР, ни к внутренней политике. Они этого добились. СССР нет, и интереса людей к выборам тоже нет. Люди не идут на избирательные участки, поскольку их программируют на это западные «активисты», поддерживая у нас уверенность, что ничего нельзя сделать в России, нельзя и невозможно изменить. Элита не видит альтернативы действующей власти, поэтому на выборы вряд ли пойдет», — говорит Виктор Мокровицкий.

Вячеслав Илюхин, руководитель новосибирского отделения «Родины», выдвинувшей на выборы Данияра Сафиуллина, который непосредственно перед выборами уволился с поста вице-мэра по городскому хозяйству, в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отмечает, что поворота в сторону яркости кампании стоит ждать после 10 августа. Тогда будет разрешена агитация в СМИ. «Народ не слишком верит в перемены. Кандидаты особо не упорствуют, большинство из них вышли прогуляться, себя показать. Есть те, кто настроены всерьез, но испытывают дефицит времени и ресурсов. Мы рассчитываем на победу», — подчеркнул Вячеслав Илюхин.

Времена не те

Нет авторитетных исследований в пользу эффективности стратегии, при которой пять лет назад несколько человек отказались от регистрации в пользу Анатолия Локтя, опередившего кандидата от власти на четыре процента. Теперь можно только догадываться, сколько голосов бы получили, если бы не снялись, экс-сенатор Иван Стариков или экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Тем не менее, 2014 год показал возможность формирования довольно обширной коалиции людей, признающих лидерство одного из участников предвыборной гонки. Способны ли нынешние кандидаты повторить тот опыт? Попытка не пытка, если речь идет о действительно серьезном настрое попытаться сменить власть в городе. Тем более предварительные заявки были. Ближе ко дню выборов ничто не свидетельствует о том, чтобы обсуждение будущей коалиции набирало обороты. А сколько человек заметили, что в пользу Виктора Козодоя уже снялся бывший коммунист Владимир Мельников, который анонсировал было свое выдвижение от партии «Народ против коррупции», но в избирком документы на регистрацию не понес?

Безусловно, есть штабы, которые вариант отказаться от выборов в пользу одного из конкурентов по объективным причинам рассматривают неохотно. Например, нет особого резона отменять регистрацию кандидату «Родины», которая отнимает часть левого электората у действующего мэра-коммуниста. Во-первых, в 2014 году снятие выдвиженца «Родины» Андрея Ксензова в пользу Локтя федеральному руководству партии, мягко говоря, не понравилось. Во-вторых, даже в беспартийном качестве участие в выборах Данияра Сафиуллина, за плечами которого много лет работы в городском хозяйстве, вызвало бы напряжение в коммунистическом штабе. С определенной точки зрения, есть здравое зерно в идее объединения вокруг кандидата от «Родины».

Неожиданным и нелогичным выглядел бы отказ от регистрации депутата горсовета Натальи Пинус. Когда она спрашивала в соцсетях у своих единомышленников, баллотироваться ли ей в мэры независимо или от партии, она упоминала, в том числе, и об опасениях быть снятой по воле политической силы, поддержавшей ее выдвижение.

Валерий Смородников уверен: нет единого кандидата, способного вести полноценную кампанию. «И из списка зарегистрированных он не появится. Даже на организацию протестного голосования требуются силы и ресурсы, а самое главное — контроль в день выборов. Отсутствие такой координации даёт Локтю все шансы», — считает политтехнолог.

Стоит ли говорить, насколько странно выглядел бы добровольный отказ от регистрации со стороны Сергея Бойко, который собрал более шести тысяч подписей для выдвижения независимым кандидатом. Кроме него, это не удалось никому в городе, даже если взять помимо мэрской кампании, довыборы в Совет депутатов Новосибирска, которые также пройдут 8 сентября.

Некоторые собеседники «Континента Сибирь» высказывали мысль, что если и стоит объединяться, то вокруг того, кто доказал свой потенциал с точки зрения мобилизации электората. Самовыдвиженец Бойко на сегодняшний день пока единственный, кто в предвыборный период наглядно продемонстрировал способность объединить людей за идею его участия в выборах. Но, кто из кандидатов, выступающих против Локтя, ожидал, что ему — новосибирской руке московского несистемного оппозиционера Алексея Навального — вообще позволят официально присоединиться к избирательной кампании? Особенно учитывая события в Москве — массовые протесты и задержания участников акций, связанных с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Дмитрий Петров отмечает, что для победы на выборах в Новосибирске, где более миллиона избирателей, хватит 40 – 50 000 голосов за определённого кандидата. «Тот, кто сумеет мобилизовать электорат, тот и самый сильный. Мы увидели, что Бойко уже смог привлечь более 6000 человек, которые поставили за него подписи. Важно, чтобы нашелся персонаж, который сумеет привести людей в состояние мобилизации, в состояние «точно приду и приведу ещё». Такой мощный потенциал я вижу только у Бойко. Но мне кажется, что коалиции не случится в силу психологических причин. По сути, мы имеем ситуацию войны всех против всех, сильное дробление электората. Мэрские технологи и брали за основу такую стратегию: чем больше кандидатов, тем лучше. Но на самом деле сильное дробление и для него тоже минус. Теоретически коалиция возможна, если случится чудо. Практически — нет. Она и не нужна. Часть псевдокандидатов играет функцию спойлеров. Некоторые могут сняться в пользу того или иного кандидата, но вопрос, сколько голосов это добавит? Мы видим сегодня неплохих кандидатов, но положа руку на сердце, пять лет назад в выборах участвовали более раскрученные люди. Уровень известности и политического веса Сафиуллина несопоставим с Ксензовым», — заключает Дмитрий Петров.

Управляющий партнер DSO Consulting, поддержавший 2014 году на выборах Анатолия Локтя, Сергей Дьячков, тоже считает, что в этот раз перспективы создания коалиции меньше, чем пять лет назад. «Лучшие оппозиционные кандидаты выдвинуты силами, не допускающими их снятия. Но, так или иначе, возможности совместных политических игр у них остались, и мы наверняка эти игры увидим. Несомненный и очень яркий оппозиционный лидер сегодня — навальнист Сергей Бойко. Так или иначе, вокруг него сплотятся разного рода противники действующего мэра. Я думаю, что Бойко может и будет претендовать на победу. В этом смысле коалиция — та, которая может сложиться — будет работать на эту самую победу. Не исключаю, что по факту в эту коалицию неформально войдут и другие кандидаты. Впрочем, скоро мы все увидим сами…» — обещает «Континенту Сибирь» Сергей Дьячков.

Политтехнолог Александр Парфенов скептически относится к созданию «антилоктевской» коалиции с точки зрения её результативности. Но если допустить возможность такого объединения, то, на его взгляд, логичнее всего это делать в пользу независимого Бойко.

Кстати, и сам Бойко так считает, о чем он откровенно говорит «Континенту Сибирь». Что-то подсказывает, что штаб Локтя такой сценарий тоже вполне бы устроил: неизвестно, перерос ли Новосибирск навальнофобию, которая в определенной степени могла бы отразиться на исходе противостояния коммуниста, возглавляющего город, и представителя несистемной оппозиции.

В основном кандидаты ссылаются на преждевременность вопроса о коалициях и целесообразности предварительного социологического исследования. Такие замеры — обычная практика для любого штаба. Дело за малым — всем заинтересованным в объединении кандидатам довериться и, разумеется, потратиться на предвыборный расклад от одного из соответствующих агентств. Скоро будет ясно, по какому пути пойдет кампания — решимости кандидатов или неспешных дискуссий об объективности, непредвзятости и репрезентативности выборки.

До выборов — месяц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья ПИНУС:

— Я считаю, пока рано обсуждать вопрос коалиции. Но теоретически такая тактика могла бы иметь место. Внутри кандидатского корпуса разговоры ходят. Социологические исследования должны показать, вокруг кого стоит объединяться. Имеет значение, кто проводит эти замеры. Я доверяю специалистам, с которыми работаю. Что касается моей личной позиции по поводу участия в коалиции, не хотелось бы давать преждевременных обещаний, чтобы потом не оказаться в неудобном положении.

Сергей БОЙКО:

— При выборах в один тур большое количество кандидатов играет на руку действующему мэру. Как показал 2014 год, когда я сам голосовал за Локтя, вернее, против «Единой России», граждане могут разобраться, как им поступить. Если говорить, вокруг кого объединяться, я считаю, что вокруг меня. И прошедшие опросы показывают, что у меня есть узнаваемость и рейтинг. Но многие кандидаты выстраивали стратегию своей кампании на том, что у меня не допустят к выборам. В любом случае пока рано говорить о коалиции. Но 10 кандидатов уже в некотором смысле объединили усилия, подписали декларацию о честных выборах. Если соцопрос, которому я смогу доверять, покажет такую целесообразность, то я всерьез рассмотрю вопрос о снятии своей кандидатуры. Но на сегодняшний день такого исследования нет. Мой штаб будет проводить замеры. Возможен вариант, при котором скидываются неравнодушные граждане и независимые кандидаты на исследование, например, от Тайги Research.

Виктор КОЗОДОЙ:

— Не бывает двух одинаковых кампаний. Сегодня бессмысленно вести работу по лекалам 2014 года, за пять лет ситуация в стране и мире сильно изменилась. Стоит начинать с определения, что понимать под коалицией. Некоторые господа аналитики считают: это означает, что 15 человек должны сняться в пользу кого-то. И остается Локоть и один кандидат. Это бессмысленно, этого не нужно делать, это даже вредно. Целесообразно изучить, у кого какой электорат, с кем идут пересечения. Пусть остаётся кандидат, который делит избирателя с Локтем. Нет смысла сниматься с выборов тому, за кем нет особого электората. Получается, есть два — три кандидата, о которых может идти речь, когда мы рассуждаем, в пользу кого отказываться от регистрации. Но сейчас нет возможности открыто называть имена, чтобы никого не обидеть. К тому же ситуация меняется ежедневно. Есть предложение, чтобы Тайга Research провела независимую социологию. Я давно говорил, что объединяться надо не вокруг кого-то, а вокруг программы. В том числе вокруг пунктов, о которых мы говорили на Городской ассамблее. Можно поддержать того кандидата, кто обязательно их реализует, если станет мэром.

Юлия САПИНА:

— Я слышала о формирующейся коалиции. Она, кажется, за честные выборы и против административного давления. Честно говоря, я пока не ощутила на себе какого-то давления. На данный момент, когда еще не завершена регистрация всех кандидатов и непонятна итоговая конфигурация я не вижу необходимости вступать в коалиции. На мой взгляд, политики объединяются обычно вокруг идеи, или программы. Никто ещё, насколько я вижу, свою программу не опубликовал. Все заняты регистрацией и информированием избирателей о своём участии. Поэтому я пока не вижу кандидата, вокруг которого мог бы кто-нибудь объединиться. Мне кажется странным выдвинуться, чтобы сняться в чью-то пользу. У меня такой цели нет. Федеральное и региональное руководство «Гражданской Платформы» поручило мне участие в выборах мэра Новосибирска точно не для того чтобы я на этапе регистрации обозначала своё стремление или желание сняться в чью-то пользу. Я считаю, что если кандидат участвует в кампании, избиратели ждут, что он пройдёт её до самого завершения. Иначе в чём смысл?

Дарья УКРАИНЦЕВА:

— К коалициям и союзам всегда отношусь положительно, если они формируются вокруг позитивной повестки! Объединяться «За!» что-то считаю возможным и нужным, в том числе и для себя. Но пока большинство новосибирских политиков и кандидатов говорят об объединении «против!» действующего мэра… Мне кажется, что если и сниматься в пользу какого-то единого кандидата, так это нужно делать не в пользу того, кто громче всех кричит «Локоть геть!» или «всех в отставку!», а в пользу того кто предложит самый качественный и позитивный план развития Новосибирска! И конечно потенциально единый оппозиционный кандидат должен обладать поддержкой и уважением горожан. Пока к сожалению на мой взгляд никто из нас, кандидатов, в полной мере не соответствует озвученным мной критериям! Но впереди еще полтора месяца, и уверена, нас ждёт много всего интересного. В том числе и я постараюсь приятно удивить всех своей программой «Зелёный Новосибирск», которую мы пишем вместе с новосибирцами.

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