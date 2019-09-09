Руководство «Единой России» ждет, что минимум 4 независимых кандидата войдут во фракцию партии в региональном парламенте. Если это произойдет, фракция расширит представительство по сравнению с прошлым созывом не меньше, чем на 1 депутатский голос.

8 сентября прошли выборы в парламент Республики Алтай. По итогам кампании 21 из 30 одномандатных округов выиграли кандидаты от «Единой России». Еще 4 мандата партия получает по спискам. В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» единоросс, депутат Госдумы Виктор Игнатов отметил, что 4 самовыдвиженца уже изъявили желание присоединиться к фракции ЕР в Эл Курултай. Если это случится, депутатское объединение единороссов достигнет 29 человек. К финалу прошлого созыва было 28. Весь депутатский корпус — это 41 человек.

Всего в Госсобрание Республики Алтай прошли 5 независимых кандидатов. Также одномандатные кампании выиграл 1 выдвиженец не представленной раньше в Госсобрании Республики Алтай «Партии дела» и 3 кандидата от КПРФ.

По партийным спискам места будут распределены между 11 депутатами от партий, преодолевшими 5%. По 4 места достанется ЕР (набрала по единому округу 34 %) и у КПРФ (29,50%). ЛДПР (12,03%), «Справедливая Россия» (5,31%) и «Родина» (5,38%) получат по 1 мандату.

Корреспонденту «Континента Сибирь» Виктор Игнатов рассказал, что считает результат «Единой России» очень хорошим. «Ориентируясь по экзитполам, мы ожидали меньше. Кампания была невероятно сложной. В том числе из-за оппонентов, которые разыгрывали «национальную карту», пытались поднять протест с призывом голосовать против ЕР. Многие участники предварительных опросов отказывались говорить, за кого собираются голосовать. Получается, что большое количество отказников в итоге определились в пользу ЕР. Это феномен», — отмечает депутат, который курирует выборы «Единой России» в Республике Алтай.

На увеличение своего представительства может рассчитывать КПРФ (во фракции в предыдущем созыве было всего 3 депутата). Депутатов от «Родины» в прошлом составе Госсобрания не было вообще. Напомним, что выборы этой партии в Республике Алтай курировал новосибирский лидер «Родины» Вячеслав Илюхин.

«Если учесть, что недавно произошла смена партийного руководства в Республике Алтай, обновление актива, я считаю, мы добились хороших результатов. Все впереди», — отметил Вячеслав Илюхин в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь».

Для «Справедливой России» ничего не меняется, и раньше в Госсобрании был 1 депутат-списочник от партии.

У ЛДПР в прошлом созыве было 2 депутата-списочника, теперь останется 1. В этом созыве не будет «Патриотов России».

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