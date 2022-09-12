Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвел итоги выборной кампании 2022 года на оперативном совещании правительства региона 12 сентября. По предварительным результатам, на всех округах убедительную победу одержали кандидаты от «Единой России».

Губернатор поздравил избранных депутатов и поблагодарил за высокую организацию выборов представителей избирательных комиссий, глав администраций муниципальных образований и наблюдателей.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо сообщила участником совещания, что явка на избирательном округе №4, который ранее представлял Олег Иванинский, составила 39,97%, проголосовали 17540 избирателей и победу среди восьми кандидатов одержал представитель «Единой России» Виталий Новоселов, набравший 8727 голоса (49,75%). На избирательном округе №10, где прежде выдвигался Валентин Сичкарев, явка составила 26,27%, было шесть кандидатов, за которых проголосовали 12559 избирателей и наибольшее количество голосов – 6353 или 50,59% – набрал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Биль.

Кроме того, состоялись выборы в Совет депутатов города Карасука и 12 избирательных кампаний по довыборам депутатов муниципальных образований – всего было замещено 39 депутатских мандатов, в том числе 18 в Карасуке. Здесь явка составила 21,94%, 35 мандатов из 39 (включая все от Карасука) достались «Единой России», один мандат получила «Партия пенсионеров», еще три – кандидаты-самовыдвиженцы.

«Выборы в этот раз были не такими масштабными, как в прошлые годы, но они были очень важными, на отдельных территориях даже эмоциональными. Тем не менее, всё прошло четко, организованно, без сбоев. Я наблюдал за ситуацией, нарушений было крайне мало, те, которые были, исправлены по горячим следам. Выборы прошли на самом высоком уровне», − подчеркнул глава региона. По его словам, общественные наблюдатели помогли как развеять необоснованные сомнения в честности выборов, так и выявить и оперативно устранить их там, где они действительно имели место.

Всего в наблюдении приняли участие 260 наблюдателей от Общественной палаты Новосибирской области и около 100 наблюдателей – от политических партий. По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, зафиксированные ими замечания были связаны в основном с голосованием на дому.

«В районах проживает много людей старшего поколения, они воспользовались своим законным избирательным правом, − рассказала она. – Наши наблюдатели отрабатывают все спорные моменты, защищая избирательные права каждого гражданина. Мы проверяем всю информацию, оперативно связываемся с Избирательной комиссией Новосибирской области, органами внутренних дел. Такой контроль и совместная работа нужны для обеспечения прозрачности избирательного процесса».