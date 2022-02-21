Кто заменит Александра Морозова в Заксобрании Новосибирской области?

По данным нескольких источников «Континента Сибирь» в деловых и властных кругах региона, кандидатом на депутатский мандат в региональное Заксобрание по избирательному округу № 8 станет экс-министр труда Новосибирской области Ярослав Фролов.

Напомним, что областной одномандатный избирательный округ № 8 стал вакантным в июле 2021 года, после того как депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли решение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Александра Морозова, в отношении которого месяцем ранее было возбуждено уголовное дело.

Источники «Континента Сибирь» в региональных властных структурах на условиях анонимности сообщили, что «Единая Россия» готовится выдвинуть по округу № 8 кандидатуру главного врача городской больницы № 34 Ярослава Фролова, до 1 октября 2021 года занимавшего пост министра труда и соцразвития Новосибирской области.

До занятия министерского кресла в правительстве Новосибирской области Ярослав Фролов, как профессиональный медик, уже занимал ряд должностей в медицинских учреждениях. С 2015 года он работал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Олега Иванинского.

Региональная избирательная комиссия уже приняла решение о назначении довыборов по округу № 8. Кампания по выборам нового депутата начнётся 23 февраля, а уже на следующий день кандидаты в депутаты смогут выдвигать свои кандидатуры и подавать документы в облизбирком. Само голосование пройдёт через три месяца – с 20 по 22 мая. Как пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области, трёхдневное голосование организовано в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В избирательный округ №8 округ входят Доволенский, Каргатский и Убинский районы, а также часть Чулымского и Кочковского районов. Численность избирателей здесь составляет 43 797 человек. Голосование пройдёт на 92 избирательных участках.

Напомним, что помимо Ярослава Фролова к концу прошлого года состав правительства Новосибирской области покинули также министр строительства Иван Шмидт и министр науки Алексей Васильев, а в январе 2022 года своё кресло освободил и министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.