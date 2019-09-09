Олег Хорохордин побеждает на выборах главы Республики Алтай

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, как следует из сообщения онлайн-табло ГАС «Выборы», после обработки 100% протоколов побеждает с результатом 58,82% в борьбе за пост руководителя региона.

Кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин набрал 31,64%, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов — 6,54%. По данным ГАС «Выборы», в голосовании приняли участие 49,87% избирателей.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Напомним, Олег Хорохордин был назначен врио главы Республики Алтай 20 марта 2019 года после отставки Александра Бердникова.

Данные о выборах депутатов государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай на данный момент есть только после подсчета 84,75% протоколов. Согласно им, сообщает Газета.Ру, лидирует «Единая Россия» с 34,25% голосов. КПРФ получает 29,56% поддержки, ЛДПР — 12,13%, «Родина» — 5,30%, «Справедливая Россия» — 5,28%, «Партия пенсионеров» — 3,71%, КПСС — 2,70%, «Патриоты России» — 2%, а «Яблоко» — 0,91%.

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