Суд продлил меру пресечения главе фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александру Глискову, который находится под стражей с ноября 2023 года по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

«Центральный районный суд города Красноярска продлил меру пресечения в отношении Александра Глискова на 30 суток до 29 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова задержали 1 ноября 2023 года, тогда же в рабочем кабинете депутата прошел обыск. Уже к вечеру пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в его отношении по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, а на следующий день парламентария отправили в СИЗО. Защита Глискова не смогла обжаловать его арест.

Коллеги Александра Глискова заявили о том, что уголовное преследование депутата вызвано его принципиальной позицией, критикой деятельности госучреждений и недобросовестных чиновников. Местные жители записали видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором просили взять дело на личный контроль.

Личное поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения на личное поручительство либо на иную другую, не связанную с лишением свободы, за Александра Глискова подписали лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат красноярского Законодательного собрания Алексей Кулеш, российские государственные и политические деятели, депутаты Госдумы — Станислав Наумов, Василина Кулиева, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Ранее мы писали о завершении следствия по делу Александра Глискова.