Суд избрал меру пресечения врио начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС №19 по обвинению в получении взятки, сообщает пресс-служба Судебного департамента в Новосибирской области. Днем ранее мужчина был задержан в Новосибирске.

Постановлением Кировского райсуда Новосибирска от 24.04.2024 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня 2024 года в отношении Ибрагимли Расифа Вагиф оглы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело в отношении сотрудника налоговой было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По данным следствия госслужащего обвиняют в том, что за отмену проверки он потребовал 12 миллионов от представителя коммерческой структуры за оказание влияния на порядок и результаты налоговой проверки. Первую часть суммы в размере 5 миллионов он получил через посредника.

Ранее мы сообщали о том, что фигуранту дела об убийстве на пляже «У моря Обского» отменили оправдательный приговор.