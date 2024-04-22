Депутату Заксобрания Красноярского края Сергею Натарову пришлось вызвать «скорую помощь» прямо в зал суда, где проходило заседание по его уголовному делу о мошенничестве. Сообщается, что политика госпитализировали с подозрением на инсульт.

Как сообщает официальный тг-канал депутата, Сергею Натарову «экстренно стало плохо» во время ознакомления с материалами уголовного дела на судебном заседании в понедельник, 22 апреля. Бригаду скорой медицинской помощи пришлось вызывать прямо в зале суда.

Канал приводит комментарий адвоката Натарова Александр Хропота: «Подозрение на прединсультное состояние. Мы неоднократно ходатайствовали об освобождении Сергея Васильевича в силу его критического состояния здоровья. Однако суд продолжает держать его под стражей, проявляя нечеловеческое отношение».

Напомним, по данным областной прокуратуры, в период с 2016 г. по 2018 г. члены организованной преступной группы, создателями и руководителями которой являлись депутат Законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Сергей Натаров и его сын Антон Натаров, занимавший пост советника губернатора Красноярского края Александра Усса, организовали поставку и оплату товаров с искусственно завышенной стоимостью, а также фиктивных услуг в город Игарку Туруханского района Красноярского края для нужд муниципальных предприятий. В результате преступных действий указанным организациям причинен ущерб в размере 96 млн рублей.

О задержании Сергея Натарова стало известно в декабре 2021 года, практически сразу после этого он был госпитализирован с подозрением на инфаркт, но уже на следующий день по решению суда депутата отправили в СИЗО. В январе 2022 года суд рассмотрел апелляционное заявление на изменение меры пресечения, однако оставил его без удовлетворения. За перевод Натарова под домашний арест выступило красноярское отделение ЛДПР, организовавшее сбор подписей в поддержку парламентария. Позднее по этому делу Игарским городским судом был вынесен приговор в отношении красноярского предпринимателя Сергея Сиденко.

Ранее мы сообщали, что суд сократил срок ареста Сергея Натарова до середины мая этого года.