У фракции ЛДПР в новосибирском Заксобрании сменилось руководство

Павел Ганьшин
 
У фракции ЛДПР в новосибирском Заксобрании сменилось руководство
Евгений Шаблинский. Фото с сайта Законодательного собрания Новосибирской области

Фракция ЛДПР в Законодательном собрании Новосибирской области сменила своего руководителя: ранее возглавлявшая ее зампред Наталия Красовская перешла на позицию заместителя, а во главе объединения встал Евгений Шаблинский.

Член комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике, заместитель председателя новосибирского Заксобрания Наталия Красовская уступила должность руководителя фракции ЛДПР в областном парламенте своему однопартийцу Евгению Шаблинскому, сообщает корреспондент «Континента Сибирь» с сессии областного законодательного органа. Сама Красовская перешла на позицию замглавы фракции.

Член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Шаблинский заседает в областном Законодательном собрании с 2020 года. Шаблинский является руководителем Новосибирского регионального отделения ЛДПР, а также входит в комиссию по наказам избирателей Заксобрания Новосибирской области.

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