С 25 по 27 апреля в Санкт-Петербурге состоятся мероприятия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. Участие в них примет председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сообщила пресс-служба.

Темы будущих заседаний уже обозначены: президиум Совета определит меры по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, а также по реализации положений законодательства в сфере туризма. На повестке пленарного заседания Совета — актуальные вопросы повышения рождаемости, поддержки семей с детьми и выполнении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В обсуждениях и встречах примут участие представители правительства РФ, Росреестра, руководители законодательных органов власти. Состоятся церемонии подписания соглашений о сотрудничестве между законодательными органами власти субъектов РФ, пройдут заседания комиссий Совета законодателей РФ.

«Я участвую в двух комиссиях – по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, а также по проблемам международного сотрудничества», — прокомментировал Андрей Шимкив. – Один из острейших, резонансных вопросов в рамках заседания комиссии по аграрно-продовольственной политике – правовое регулирование профилактики пожаров на землях сельскохозяйственного назначения. Это особенно важно для практически всех регионов России сейчас, в весенний пожароопасный период. И другой вопрос – стратегия развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года. Об этом подробно мы начали говорить в прошлом году. Сейчас разработаны новые нормативно-правовые акты, и мы надеемся, что выйдем на нормативное регулирование в решении проблемных вопросов, чтобы у сельхозпроизводителей всей страны было четкое понимание, как это делать правильно и в рамках закона».

Ранее Заксобрание Новосибирской области отметило свое тридцатилетие.