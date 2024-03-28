Прокуратура Ленинского района проводит проверку по сообщениям о том, что жительница Новосибирска пострадала от падения льдины с крыши дома. Ранее в соцсетях появилась информация, что инцидент произошел в районе метро «Студенческая».

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщает, что ведомство начало проверку опубликованной в СМИ и соцсетях информации о том, что женщине в новосибирском левобережье на голову упала льдина. На кадрах с камеры наблюдения, которые опубликовал ТГ-канал «Новосибирск с огоньком», видно, как на проходящую рядом со входом в метро на «Студенческой» женщину сверху падает глыба льда, сбивая пострадавшую с ног.

Канал-источник сообщил, что женщина получила сотрясение мозга и была госпитализирована — упавшая на нее льдина, судя по всему, упала с крыши соседнего здания, в котором располагается общежитие №1 Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Районная прокуратура заявила, что проверит своевременность и полноту принятых мер ответственными лицами по очистке крыш и фасадов здания от снега и наледи.

Ранее мы сообщали, что и.о. мэра Новосибирска получил представление за неочищенные от наледи фасады.