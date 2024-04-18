Транспортные прокуроры в Омске выясняют, почему нескольким пассажирам в городском аэропорту не удалось улететь рейсом, на который они купили билеты. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, речь идет о рейсе авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) до Сочи.

Как сообщает надзорное ведомство, в четверг, 18 апреля, в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д.М. Карбышева в ходе надзорных мероприятий по защите прав пассажиров при оказании авиационных услуг Омской транспортной прокуратурой установлены факты отказа пассажирам в воздушной перевозке в связи с отсутствием мест на борту воздушного судна авиакомпании «Северный ветер», следовавшему в г. Сочи.

В здании аэровокзала работниками прокуратуры организован выездной прем граждан, принято 12 обращений, в рамках рассмотрения которых будет дана оценка действиям перевозчика, приняты меры для восстановления прав потребителей авиационных услуг.

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