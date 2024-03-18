В Новосибирске прокурорская проверка выявила многочисленные факты непроведения работ по очистке фасадов, козырьков, балконов и лоджий от снежных навесов и наледи. С учетом погодных условий опасные зоны под крышами домов, в целях исключения угрозы жизни и здоровья граждан, не ограждены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что мэрией города не обеспечен муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства управляющими организациями и администрациями районов города. Прокурор города внес представление исполняющему обязанности мэра города Новосибирска с требованием устранить выявленные нарушения», — говорится в сообщении.

Повышение качества и эффективности работы органа местного самоуправления в данном направлении, фактическое устранение нарушений поставлены в прокуратуре города на контроль.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что заместитель мэра Новосибирска покидает свой пост.