Заместитель мэра Новосибирска покидает свой пост

Как стало известно «Континенту Сибирь», вице-мэр Артем Скатов, отвечавший за формирование информационной политики при экс-главе города Анатолии Локте, покидает свой пост после 22 марта.

Заместитель мэра Новосибирска, курирующий, в том числе, цифровую трансформацию мегаполиса, Артем Скатов написал заявление на отпуск с 22 марта 2024 года с последующим увольнением по собственному желанию.

«Да, я планово ухожу в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Считаю правильным и естественным, когда вместе с мэром уходит политический зам. Анатолий Евгеньевич просил остаться и помочь Олегу Петровичу (Олег Клемешов, врио мэра Новосибирска — «КС») в переходный период и в ходе выборов президента Российской Федерации. Другая важная для города задача — запуск голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому в Новосибирске в следующем году будет благоустроена ещё одна зелёная зона. Я свои обязательства выполнил. В апреле придёт новый руководитель, он будет формировать свою команду. Я желаю новому главе Новосибирска успехов. Ну а я, вне зависимости от должности и места работы, продолжу прикладывать все усилия, чтобы наш любимый город развивался», – прокомментировал «Континенту Сибирь» свое решение Артем Скатов.

Свои дальнейшие планы он пока не комментирует.

Артём Скатов родился в 1982 году, окончил НГТУ. Дважды избирался депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области. С 2016 года — заместитель мэра Новосибирска. С 2019 года руководитель направления цифровой трансформации города, возглавлял Совет по цифровому развитию. В 2023 Новосибирск вошел в 10 лучших городов России по программе «Умный город» и победил в федеральному конкурсе «Лучшая муниципальная практика», получив 45 миллионов рублей в рамках федеральной субсидии.