Специально для Вас. Новосибирск в «цифре»: какое будущее готовят крупнейшему городу Сибири?

Марина Цурмаст
 
Новосибирск в «цифре»: какое будущее готовят крупнейшему городу Сибири?
Фото: Михаил Периков

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