Обская прокуратура нашла нарушение антикоррупционного законодательства в ходе проверки деятельности одного из муниципальных служащих администрации города Обь. Он совмещал госслужбу с коммерческой деятельностью, за что и поплатился должностью. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Сообщается, что сотрудник городской администрации, занимая должность на муниципальной службе, одновременно являлся учредителем коммерческой организации. Свое участие в деятельности компании как учредитель он не прекратил, что и было выявлено проверкой надзорного ведомства.

Прокуратура по результатам проверки внесла главе администрации Оби представление об устранении выявленных нарушений. Результатом этого стало увольнение упомянутого госслужащего с должности, которую он занимал.

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