Губернатор Андрей Травников выдвинул кандидатуру нового министра образования региона

Глава Новосибирской области Андрей Травников выдвинул кандидатуру на пост нового министра образования региона. О кадровых перестановках стало известно 25 августа.

25 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал на пленарном заседании XXIII съезда работников образования Новосибирской области о том, что Сергей Федорчук покидает пост министра образования региона.

На должность кандидата в министры Андрей Травников выдвинул Марию Жафярову, возглавляющую Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко. Об этом сообщил официальный ТГ-канал правительства региона «Новосибирь». На сайте областного отделения «Единой России» Жафярова указана как региональный координатор партийного проекта «Новая школа».

Ранее Мария Жафярова уже работала в региональном минобре на позиции заместителя министра — начальника управления молодёжной политики.

Напомним, что ранее прокуратуру внесла представления директору новосибирского ГЭТ и мэру города.