Более 200 участков оказались подтоплены в Новосибирской области

В Новосибирском, Мошковском районах и городе Тогучине более 200 участков оказались подтопленными в результате прохождения паводка на реке Иня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«В СНТ «Кедр» Мошковского района насчитывается 90 подтопленных дачных участков, в СНТ «Рябинка» Новосибирского района 87 дачных участков, в СНТ «Волна-1» Новосибирского района 28 дачных участков, и в Тогучине – 12 приусадебных участков. Осуществляется мониторинг за развитием ситуации, оказывается адресная помощь местным жителям», — говорится в сообщении.

Накануне мы рассказывали о том, что из-за ледового затора на реке Мрассу, затопило село Усть-Кабырза Таштагольского района Кемеровской области. Днем ранее в Томске было объявлено штормовое предупреждение из-за начала ледохода на реке Томь, а в Юргинском муниципальном округе Кузбасса в результате затора на реке Томь в деревне Пятково произошло подтопление порядка 30 жилых и 10 дачных домов.