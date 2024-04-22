Кыштовскому району Новосибирской области угрожает подтопление водами сразу двух рек

Павел Ганьшин
 
Кыштовскому району Новосибирской области угрожает подтопление водами сразу двух рек
Изображение от wirestock на Freepik

Один из районов Новосибирской области столкнулся с угрозой подтопления сразу двумя реками: по данным регионального управления МЧС, в ближайшие дни уровень реки Майзас в Кыштовском районе продолжит подниматься и достигнет опасных отметок.

Главное управление МЧС по Новосибирской области со ссылкой на данные Западно-Сибирского УГМС сообщило, что с 23 по 26 апреля 2024 года на реке Майзас в районе села Верх-Майзас продолжится подъём уровня воды до отметок 740-790 см (опасная отметка 775 см). Возможно подтопление прибрежных территорий в районе упомянутого населенного пункта.

При этом, как сообщалось ранее, другая река в Кыштовском районе уже вышла из берегов — подъем уровня воды в реке Уй, превысивший критический показатель более чем на полметра, стал причиной подтопления двух жилых домов и шести участков в селе Орловка. В расположенной на территории населенного пункта котельной, по информации ТАСС, пришлось демонтировать оборудование — в противном случае, поднимающаяся вода могла его уничтожить.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на неделю продлили срок перекрытия улицы Северная.

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