Один из районов Новосибирской области столкнулся с угрозой подтопления сразу двумя реками: по данным регионального управления МЧС, в ближайшие дни уровень реки Майзас в Кыштовском районе продолжит подниматься и достигнет опасных отметок.

Главное управление МЧС по Новосибирской области со ссылкой на данные Западно-Сибирского УГМС сообщило, что с 23 по 26 апреля 2024 года на реке Майзас в районе села Верх-Майзас продолжится подъём уровня воды до отметок 740-790 см (опасная отметка 775 см). Возможно подтопление прибрежных территорий в районе упомянутого населенного пункта.

При этом, как сообщалось ранее, другая река в Кыштовском районе уже вышла из берегов — подъем уровня воды в реке Уй, превысивший критический показатель более чем на полметра, стал причиной подтопления двух жилых домов и шести участков в селе Орловка. В расположенной на территории населенного пункта котельной, по информации ТАСС, пришлось демонтировать оборудование — в противном случае, поднимающаяся вода могла его уничтожить.

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