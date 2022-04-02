Новосибирский облизбирком завершил этап выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу №8, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Для участия в выборах депутата Заксобрания по округу №8, которые пройдут 22 мая 2022 года, документы в Новосибирский облизбирком подали пять кандидатов. Один из них – директор Баганской основной общеобразовательной школы в Доволенском районе Алексей Горлач (КПРФ) – был зарегистрирован в качестве кандидата еще 14 марта.

Также документы на выдвижение и регистрацию подали бывший министр труда и соцразвития, главный врач городской клинической больницы Новосибирска №34 Ярослав Фролов («Единая Россия»), который выиграл праймериз «ЕР», Николай Завалишин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Эдуард Кожемякин («Партия пенсионеров за социальную справедливость») и Андрей Ардатов (ЛДПР).

Регистрация кандидатов продлится до 8 апреля включительно.

Напомним, 8 июля 2021 года Законодательное собрание Новосибирской области приняло решение о прекращении полномочий председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александра Морозова. Уголовное дело на депутата, который возглавлял совета директоров ЗАО «Коченёвская птицефабрика», было заведено в начале июня прошлого года. По предварительной версии следствия, в 2019-2020 года Александр Морозов помог «Конечёвскому мясокомбинату» получить областную субсидию по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в размере 41 млн руб. Но вместо строительства мясоперерабатывающего цеха и покупки оборудования (субсидии выданы на эти цели), средства пошли на ремонт старого склада.