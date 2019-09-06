Руководитель регионального отделения «Родина», депутат городского Совета ВЯЧЕСЛАВ ИЛЮХИН в интервью «Континенту Сибирь» призывает избирателей не «вестись» на предвыборную социологию, а дойти до избирательных участков, и рассказывает, почему он сам не пошел в мэры Новосибирска.

— Кандидат от «Родины» вступил в борьбу за пост мэра Новосибирска достаточно поздно. Этому предшествовал продолжительный период колебаний регионального отделения партии. Нельзя было его сократить?

— Так получилось. На самом деле я не знал, что Данияр Сафиуллин уволится из мэрии. Сразу же, как только он оставил должность, я сделал ему предложение. Сам он не собирался и не готовился к тому, что будет кандидатом в мэры Новосибирска.

— В своих предвыборных роликах Сафиуллин по-военному говорит: «Мэр-политик городу не нужен». Видео сделано профессионально, слышна хорошая постановка речи кандидата. Но вопрос, кто он сам, что из себя представляет, по сути остается за кадром.

— Я согласен с Сафиуллиным, что Новосибирску нужен не политик, а человек, который разбирается в городском хозяйстве и в том, как устроена система. Что касается остального, человек никогда не ставил задачу заниматься самопиаром. Он не собирался на выборы. Просто работал, даже занимая высокие посты, не считал нужным пытаться рассказывать всем о себе. Сегодня полилось много чернухи, в которой акцентируется внимание, что у него, оказывается, есть квартира и дача. Надо же, ничего себе. Человек дослужился до генерал-лейтенанта и должен быть бомжом? На мой взгляд, если учесть послужной список, его дела обстоят достаточно скромно. И его репутация не запятнана. А на дураков стоит поменьше обращать внимания. Я не стесняюсь в выражениях, просто откровенно разочарован в псевдоборцах за правду, использующих выборы мэра в качестве трибуны. Бог им судья. Не ожидал, что среди представителей оппозиции столько подхалимов и лизоблюдов. Жизнь показала, кто чего стоит.

— Данияр Сафиуллин в мэрии Новосибирска отвечал за городское хозяйство. Но достаточно ли энергично во время предвыборной кампании вы продвигали в общественном пространстве идею, что хозяйство не рухнуло, хотя на этот счет было множество прогнозов, в том числе потому что держалось на плечах бывшего вице-мэра, кандидата от вашей партии?

— Эту тему никто никогда не обходил. Факт отсутствия в городе серьезных чрезвычайных ситуаций в период, пока Данияр Сафиуллин находился на посту главы сибирского управления МЧС, говорит сам за себя. Когда в мэрии был создан департамент по ЧС и его возглавил Сафиуллин, я с ним не был знаком. Признаюсь, скептически относился к тому, что замом мэра стал генерал, который особо нигде не светился, не лез в телевизионные камеры. Однажды на моем округе в Пашино при первых холодах –25…–27 градусов разморозилась котельная. Горящие котлы надо было срочно остановить либо наладить подачу мазута. 70 домов оказались под угрозой замерзания, а это 12 тысяч человек. Я приехал, Сафиуллин уже был на месте. Первое, что от него услышал: «Сможешь пригнать бензовоз с соляркой?» Я ответил: «Попробую». Скоро бензовоз к нам выехал. Сафиуллин сказал сварщику: «Врезайся напрямую в работающий котел, я буду рядом». Он остался стоять рядом. Я тогда его зауважал.

Что мне думать об умственных способностях тех, кто сегодня рассказывает, что генерал чего-то испугался? Я видел своими глазами, что он готов принимать решения, готов рисковать. В должности заместителя мэра по ЖКХ Сафиуллин всегда пытался разобраться, вникнуть. И у него получалось.

Он — из тех кандидатов, кто способен перестроить систему городской власти безболезненно для Новосибирска. Некоторые кандидаты заявляют, что после победы на выборах всех разгонят. Представьте, что это вдруг произошло, и они рассадили в кабинетах своих людей, которые вообще не понимают, как этот механизм работает. Мэрия ведь не автономный организм. Большая часть бюджета — это дотации, субсидии и субвенции. И они не падают с неба, нужен грамотный подход, чтобы их получить.

Говорить, конечно, легко. Например, о том, что в Новосибирске можно сделать общественный транспорт бесплатным. На подобную авантюру понадобилось бы 4–5 миллиардов рублей в зависимости от интенсивности поездок. И что-то мне подсказывает, что этих средств может не хватить, если все смогут бесплатно ездить. Если бы я вдруг стал мэром, на что бы направил лишних 5 миллиардов из бюджета? Может быть, стоит подумать о том, что городу нужны школы и садики? Сколько дорог можно было бы отремонтировать?

— Постоянно критики поднимают тему: Сафиуллин столько лет работал в мэрии, что же не использовал эту возможность по полной во благо Новосибирска? Как вы реагируете на такие упреки?

— Очень просто. Вот вам тысяча рублей — купите мне айфон! Сафиуллин не был главным распорядителем бюджетных средств. К решениям о распределении денег он не имел никакого отношения. Вернее, его мнение не особо учитывалось.

— В общении с людьми он не говорил, что это его не устраивало.

— Действующего градоначальника Сафиуллин предупредил о том, что в команде, которую тот готовит к новому сроку пребывания в кресле мэра, он работать не будет. Предупредил за полгода до увольнения. Его не устраивал способ распределения бюджетных средств и вообще расстановка приоритетов в городской администрации. Мне она тоже кажется неправильной.

— Что нужно поменять?

— Проще перечислить, что менять не нужно.

— То есть что-то хорошее при Локте все же происходило?

— Говорить, что абсолютно все при Локте было плохо, не могу. Так не бывает. Конечно, при распределении бюджетных средств направлялись деньги в том числе на благоустройство моего округа в Пашино. Но в целом я не одобряю систему руководства городом. Считаю, что работать можно было бы по-другому. И я не сейчас вдруг об этом вспомнил. Делился своим видением решения проблем по ветхому аварийному жилью, по обманутым дольщикам. Анатолий Локоть уверен, что ему виднее, его подчиненные придерживаются того же мнения.

Сейчас из предвыборной программы Анатолия Евгеньевича следует, что при нем в Новосибирске появятся стадион, станция метро, школы… Насколько мне известно, образовательные учреждения возводятся преимущественно за счет федерального и областного бюджета. Как вы думаете, если мэром станет не Локоть, ничего этого построено не будет? Солнце всходит не от того, что петух кукарекает.

— Складывается ли в каком-то ключе взаимодействие с другими кандидатами в мэры? По-товарищески помогаете, например, Наталье Пинус, которая неожиданно для многих выдвинулась от национал-консервативной партии?

— В ее кампании я никак не участвую. И нет никаких договоренностей, за исключением, что друг другу не гадим. По возможности стараемся соблюдать.

— Как произошла история с одинаковыми шаблонами, которые использовали юристы штаба Сафиуллина и штаба Пинус?

— Кто-то почему-то выдал одинаковые шаблоны. Юристы, политологи, все сотрудники в нашем штабе и штабе Пинус разные, они не пересекаются.

— От какого-либо из конкурирующих лагерей приходили с предложением, чтобы ваш кандидат снялся в чью-то пользу? Или предлагали сняться под вас?

— Нам задавали вопрос по телефону. Кто бы что ни говорил, мы считаем, что наши позиции на этих выборах сильны. Сниматься ни под кого не собирались.

— Шум на тему замеров рейтингов кандидатов закончился ничем.

— Все представленные замеры показывают одну картинку: есть Локоть и все остальные, кто отстает от него в разы. Якобы рейтинги всех соперников коммуниста разнятся в пределах арифметической погрешности. Есть такая предвыборная тактика: сильному кандидату ни в коем случае нельзя позволять приблизиться к лидеру, стать вторым. Все очень просто. Как можно называть социологические данные объективными, если 40% опрошенных не определились? Так они ведь могут определиться не в интересах действующего градоначальника. Явку сушат, это очевидно: сезон охоты открывается раньше обычного, о предварительном голосовании говорят мало. Эта кампания проводится в лучших традициях КПСС.

— Анатолий Локоть с этим бы не согласился.

— А почему он не согласился на двухтуровую систему, за которую сам ратовал пять лет назад? Вероятно, точка зрения зависит от места сидения. Коммунисты всегда жаловались на использование административного ресурса. Но того, что происходит сейчас с подачи действующей городской власти, «единороссы» себе никогда не позволяли. Посмотрите, как проходят предвыборные встречи, различные концерты. Никогда перед выборами газеты, в которых описывается деятельность действующего мэра, не оплачивались из бюджета. А я видел статьи пятилетней давности, где Локоть сетовал на админресурс со стороны кандидата от «Единой России», который не уходит в отпуск. А сам он сегодня почему не уходит в отпуск?

— Даже Владимир Путин не уходил в 2018-м в отпуск. Разве были такие примеры, чтобы действующий мэр Новосибирска или губернатор Новосибирской области уходили в отпуск перед выборами?

— Но ведь они и не критиковали никого за это. И я не помню, чтобы агитационные газеты выпускались за счет мэрии. Такие материалы оплачивались из предвыборного фонда. Надо соблюдать рамки приличия. Я за последовательность. Время, конечно, расставит все на свои места.

— На выборы мэра Новосибирска допустили всех, никого не снимали, настаивая на том, что они должны пройти максимально свободно. Вы с этим не согласны?

— «Единую Россию» не допустили. Допустили тех, кого не боятся. Как раз, чтобы можно было говорить: смотрите, какой у нас разгул демократии. Коммунисты всегда занимались показухой. Я это проходил, вырос при КПСС. В моих воспоминаниях о тех временах нет места романтическим иллюзиям, как у некоторых. С голым задом, зато как же было хорошо, колбаса какая была вкусная. Что же хорошего? Везде хамили. Что же вкусного в той колбасе? И мне бумага в ней попадалась. А когда меня призывали, в армии есть нечего было. Неужели люди соскучились по всему этому?

На выборах мэра Новосибирска народу постоянно транслируется мысль, что все уже решено. Что, где, а главное, кто все решил? Москва? У нас вообще-то выборы. Конечно, постарались Локтю расчистить поляну. Тем не менее никто за жителей Новосибирска решать не имеет права. Только мы с вами. Только избиратели, если в воскресенье встанут с дивана и проголосуют. А не будут недовольно писать в «Фейсбук», что их обижает власть, лишая выбора, а им приходится с этим мириться.

— А вы разве в некотором смысле не смирились, когда согласились не выдвигаться в мэры и не конкурировать с Локтем?

— Что значит смирился? У меня бы просто-напросто не получилось собрать подписи. Если бы пошел от партии, тоже сняли бы. Взвесил: что я могу изменить, что не могу, и попытался отличить одно от другого. Откровенно говоря, у меня нет желания вдруг проснуться мэром. Никогда не был чиновником, я — бизнесмен, а не человек системы. Не привык в одно и то же время приходить на работу, часами сидеть на совещании. Если надо, я заставлю себя встать и в шесть, и в пять утра. Но делать это изо дня в день вряд ли бы смог… В таком режиме и в запой не уйти. А Данияр Сафиуллин — военный. Нам повезло, он — правильная кандидатура на должность главы города. Стараюсь донести этот факт до всех остальных новосибирцев.

— А если бы он не ушел в отставку?

— Скорее всего, в этом случае мы не стали бы участвовать в выборах мэра. Для галочки не хотелось. «Родина» считает себя реальной политической силой.

— Насколько активно вы лично участвуете в предвыборной кампании Данияра Сафиуллина?

— Максимально, насколько позволяют время и ресурсы. Насчет того, кто будет отвечать за политтехнологическую часть кампании, кандидат принимал решение самостоятельно.

—Предположим, выборы завершатся не в пользу Сафиуллина. Что дальше?

— Мы с кандидатом это не обсуждали.

— Как думаете, на каких условиях от регистрации отказался Сергей Проничев? Под кого-то снялся или в своих собственных целях?

— Я думаю, он просто потерял интерес к кампании в Новосибирске.

— Можно было бы в таком случае не совершать лишние телодвижения, не ходить в избирком с заявлением.

— А зачем оставаться в бюллетенях и набирать какие-то жалкие проценты? Чтобы добиться нормального результата, участвовать в кампании нужно полномасштабно и тратить немалые деньги.

— Отразится ли на чьих-то позициях снятие Проничева?

— Локтю точно это ничего не добавит. Голоса снявшегося кандидата как-то распределятся, но особо на расклад не повлияют. Сам Проничев не говорил, что снимается в чью-то пользу.

— Каковы последствия этой избирательной кампании для города?

— Особенно чувствительны последствия для «Единой России». КПРФ дали реализовать себя по полной программе. Думаю, это скажется в следующем году на кампании в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска. Неизвестно, насколько прочны договоренности между ветвями власти, между губернатором и действующим сегодня мэром. Дотянут ли они до 2020 года. Политические векторы у партий совершенно разные. Хотя в нашей стране все возможно.

— Насколько могут измениться горсовет и Законодательное собрание?

— Я думаю, кардинально.

— Вплоть до смены спикеров?

— Вряд ли. Мне кажется, «ЕР» все равно сохранит главенствующее положение.

— Республика Алтай. Насколько вы включены в кампании «Родины» по выборам в Эл Курултай?

— Как представитель федерального руководства «Родины», как член президиума я курирую партийное отделение в Республике Алтай. Предлагал кандидатов и согласовывал их с Москвой. Дальше кампанию по выборам депутатов партийцы ведут достаточно самостоятельно, но я в курсе происходящего.

— Куратором от «ЕР» в Республике Алтай выступает депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов. Это порождает спекуляции на тему связей «единороссов» и «Родины». Есть мнение, что в Эл Курултай ваша партия выставила таких кандидатов на всех округах, чтобы подыгрывать «Единой России».

— Игнатов — куратор от «ЕР», но ни в коем случае не от «Родины». Для того чтобы убедиться, что «Родина» никому не подыгрывает, достаточно чуть глубже проанализировать кампанию. Действующей власти в Республике Алтай не сильно нравится позиция «Родины».

— А каковы ваши позиции и настрой?

— Я на 90% уверен, что наши депутаты зайдут в Эл Курултай.

— Идут обсуждения будущих кампаний. Как вы относитесь к идеям пересмотреть пропорции распределения мандатов между одномандатниками и списочниками? Речь не только о Госдуме. Для Законодательного собрания Новосибирской области вопрос также еще нельзя считать закрытым.

— Конечно, партии «Родина» выгоднее система избрания по спискам. Но по совести, депутаты должны быть одномандатниками, это накладывает персональную ответственность за округ, за обещания, данные избирателям. В горсовете Новосибирска сейчас 10 человек избираются от партий, мне кажется, этого достаточно. В Законодательном собрании можно сократить до 20 (сейчас 38).

— Как обстоят дела на довыборах в горсовет Новосибирска, куда баллотируется кандидат от «Родины»?

— Мы всегда идем на победу. Для галочки не выступаем. Быть спойлерами — точно не про «Родину».

— Если Локоть останется мэром, вам не помешает то, что вы испортили с ним отношения?

— Я с ним отношения не портил. Все годы нахождения у власти я не молчал, если чувствовал необходимость, высказывал критику. На личности не переходил. Продолжу и дальше называть черное черным, белое белым, даже если кому-то не нравится. Повлияет ли это на его отношение ко мне, не знаю.

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