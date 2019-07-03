Кто консультирует кандидатов в мэры Новосибирска и руководит политическим блоком кампаний? Почему участники предвыборной борьбы и политтехнологи предпочитают скрывать эту информацию? Разбирался «Континент Сибирь».

Система налажена

Первый из кандидатов в мэры Новосибирска — нынешний глава города, лидер местного обкома КПРФ Анатолий Локоть. Как у любой организации, регулярно принимающей участие в кампаниях, предвыборная работа налажена, роли распределены между первыми лицами областной организации. Региональный штаб коммунистов традиционно возглавляет второй секретарь новосибирского обкома Ренат Сулейманов. «Мозговой центр» — политический заместитель мэра Артем Скатов.

«Новосибирский обком КПРФ провел большое количество избирательных кампаний, система выстроена, — отмечает в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Ренат Сулейманов. — Налажена деятельность районных, городского и областного штабов. У нас работают разные специалисты. Огромную роль играют общественные организации: Совет ветеранов, Федерация профсоюзов Новосибирской области, перед выборами создано движение «Наш мэр — Локоть»», — говорит второй секретарь новосибирского обкома КПРФ.

Из разговоров с представителями партии складывается ощущение, что мотор коммунистической машины заведен, но на газ давить рано. Работа пока идет в безажиотажном режиме. На встрече главы штаба с депутатами горсовета и областного Законодательного собрания беседа прошла «без огонька». Вероятно, у части партийцев есть мнение, что искрить и нечему: основная подготовка проведена год назад — пакт между губернатором и мэром, вылившийся в неучастие «Единой России» в выборах главы города. Насколько надежна подобная гарантия для победы на выборах станет ясно через два месяца. Рулевые кампании, возможно, не видят смысла подключать к ней весь актив обкома. Тем временем кандидаты выдвигаются один за одним, и складывается впечатление, что они окружают Анатолия Локтя плотным недружественным кольцом.

По информации «Континента Сибирь», к кампании КПРФ приложат руку или знания политические эксперты без партбилетов. Но их присутствие в штабе — скорее результат целенаправленного поиска работы и сложных переговоров с представителями руководства новосибирского обкома.

Предвыборная работа технически отточена и у ЛДПР, которая едва ли вообще пропускает какие-либо кампании в стране. На выборах мэра Новосибирска в этом году партия поддержит депутата горсовета Евгения Лебедева. По его словам, у него самого большой опыт ведения политической борьбы, позволяющей ему обходиться без привлечения сторонних специалистов.

Для многих стало неожиданным заявление об участии в мэрских выборах от «Справедливой России» экс-депутата, бывшего политического вице-губернатора Виктора Козодоя. Впрочем, эксперты, близкие к руководству партии, отмечали, что бурная общественная деятельность, предваряющая выдвижение этого кандидата, была подготовкой к избирательной кампании. Опытному политтехнологу приходилось иметь дело с разными партиями и кандидатами. Сам он в 2010 году избирался в Законодательное собрание от «Единой России». Будучи вице-губернатором (2012-2014), состоял в президиуме политсовета регионального отделения ЕР. Кстати, в 2014 году именно он возглавлял штаб кандидата в мэры от ЕР Владимира Знаткова, проигравшего Локтю. Со СР Виктор Козодой сотрудничал раньше: в эту партию он вступил в 2006 году, когда был депутатом горсовета Новосибирска.

Глава регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов тоже искушен в политтехнологических играх, обладает богатым партийным опытом, репутацией расчетливого и прозорливого участника политических баталий. В 2014 году он сам конкурировал на выборах с будущим мэром-коммунистом. Объединившуюся вокруг Анатолия Локтя коалицию называл «союзом рыбака и рыбки». В этот раз альянс формируется из кандидатов, выступающих против Локтя и, вероятно, такой расклад Анатолию Кубанову представляется вполне приемлемым. В команде Козодой-Кубанов «засветился» руководитель Института актуальной экономики Никита Исаев. Он заявил о поддержке «Справедливой России» на выборах мэра Новосибирска: «Я приложу к этому все усилия, и выведя информацию об этой кампании на федеральный уровень, и лично поработаю в городе, мне крайне симпатичном. Здесь у меня и родственники (бабушка), и региональное отделение эсеров возглавляет мой товарищ Анатолий Кубанов, знающий толк и в системной работе, и в создании ярких информационных поводов, без которых политики не бывает», — написал Исаев в соцсети.

Личные контакты Виктора Козодоя, сложившиеся в различные периоды работы политтехнологом и во времена вице-губернаторства, возможно, будут задействованы в нынешней мэрской кампании. Вероятно, налаженные связи позволяют ему рассчитывать, например, на поддержку федерального политолога, директора по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктора Потуремского. Собеседники «Континента Сибирь» напоминают, что Потуремский плотно работает с экспертным советом «Единой России». Это структура, созданная в прошлом году и состоящая из представителей федерального руководства ЕР, депутатов Госдумы, Совета Федерации и известных политических консультантов.

Дорогой совет

Не стала скрывать от «Континента Сибирь» имен своих политических советников независимый депутат Наталья Пинус. Она шокировала многих своих сторонников и просто политических наблюдателей выдвижением в мэры от партии с одиозной репутацией — национал-консервативного «Российского общенародного Союза».

В беседе с корреспондентом редакции перед открытием своего штаба Наталья Пинус рассказала, что одним из ее консультантов можно назвать Алексея Ситникова. Это выпускник НГУ, ставший крупнейшим политтехнологом в стране. Профессор, сертифицированный тренер НЛП с опытом консультирования. 20 лет назад создал первую в России кафедру политического консалтинга и избирательных технологий в Высшей школе экономики. В его профессиональной биографии помощь кандидатам в губернаторы, мэры, в Госдуму, региональные парламенты и муниципальные представительные органы. Работал в президентской кампании Бориса Ельцина в 1996. Он консультировал государственных деятелей и политиков разных стран: Грузии, Украины, латинской Америки, Европы. Перечислять можно очень долго. Сразу понятно: такой специалист стоит баснословных денег. По словам Натальи Пинус, декларирующей нулевые доходы, обращаться к нему она сможет лишь в крайних случаях.

Хорошие отношения с состоятельными людьми — безусловно хорошая точка отсчета для краудфандинга. Правда, не всем друзьям комфортно в сложившихся обстоятельствах оказывать ей открытую финансовую поддержку. В этом смысле ситуация была бы проще, если бы Наталья Пинус баллотировалась от «Родины», которой в Новосибирской области руководит Вячеслав Илюхин, независимый депутат горсовета и генеральный директор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».

Известный факт и дружеские связи Пинус с главой фармацевтической компании «Саентифик Фьючер Менеджмент» Андреем Бекаревым, который помогал ей на выборах в Совет депутатов Новосибирска в 2015 году. Но сейчас предприниматель предпочитает держать нейтралитет. По словам бизнесмена, с действующим мэром Анатолием Локтем у него тоже достаточно хорошие отношения. «На выборах лично я вижу лишь двоих кандидатов, которые вступили в кампанию, чтобы дойти до конца. То есть, на мой взгляд, только двое идут с целью побеждать. Это Анатолий Локоть и Наталья Пинус. Вопрос о поддержке — для меня дилемма», — объясняет корреспонденту «Континента Сибирь» Андрей Бекарев.

Вести выборы Натальи Пинус будет сборная команда местных и приезжих специалистов, штабом руководит политолог Вячеслав Беляков. Несколько опрошенных политтехнологов на просьбу кратко охарактеризовать его как специалиста, отреагировали репликой «Кто это?». Но он знаком известному в Новосибирске политическому эксперту Валерию Смородникову, который работал в Приморье. Вячеслав Беляков — из Владивостока, занимался выборами по всей стране. Корреспонденту «Континента Сибирь» Вячеслав рассказал, что в его портфолио более сорока кампаний на различные парламентские партии и кандидатов — в том числе системных, оппозиционных, самовыдвиженцев. В 2015 году, когда переизбирались Законодательное собрание Новосибирска и Совет депутатов Новосибирска он работал в региональном штабе «Единой России». Тогда же он познакомился и начал давать консультации Наталье Пинус, которая, напомним, перед своим независимым выдвижением в горсовет выиграла праймериз ЕР.

Не скрывает информацию о главе предвыборного штаба Дарья Украинцева, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, которая в этом году покинула ряды ЛДПР и выдвигается в мэры Новосибирска от «Зеленых». Региональное отделение этой организации возглавляет ее муж Игорь Украинцев. «Самый главный политический эксперт моей кампании — мой супруг», — подчеркивает в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Дарья Украинцева.

На предвыборном сайте есть раздел, посвященный команде. За кадром остаются люди, которые поддерживают проект финансово. С политтехнологической частью работы все более-менее понятно: Игорь Украинцев — политолог, создатель фонда «Сибирская Политика», опытный участник избирательных кампаний. Много лет состоял в ЛДПР, был помощником лидера этой партии по работе в Кемеровской области, депутата Госдумы Владимира Жириновского. Украинцев — известная личность в Кузбассе: был депутатом в Ленинск-Кузнецком, затем избрался в региональный парламент Кемеровской области. Занимал вторые места на выборах мэра Новокузнецка (2013), главы Кемерово (2016), губернатора Кемеровской области (в 2018 году он набрал 4,99 % против 81 % у Сергея Цивилева).

«Родина» до последнего держала интригу о своем кандидате. Лишь 3 июля на партийной конференции был выдвинут бывший вице-мэра Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин. В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» председатель «Родины» Алексей Журавлев отметил, что руководитель регионального отделения Вячеслав Илюхин в скором времени представит свой план ведения выборной кампании. В случае необходимости, к кампании подключится ведущий технолог партии.

И немедленно бросил

Не исключено, что нынешняя кампания для некоторых кандидатов в мэры — разведка боем перед следующим электоральным циклом. И не факт, что через год на выборах в Законодательное собрание или Совет депутатов их имена будут фигурировать в списках партий, поддерживающих их сегодня — не факт, что они вообще от партий пойдут.

Что касается команды политтехнологов, отдельные кандидаты отвечают на вопрос неохотно, кто-то не отвечает вообще. Для одних молчание — это действительно способ держать козыри при себе, другим, возможно, просто особо нечего сказать.

«Кандидаты обычно неохотно делятся информацией, кого они привлекли. Многие считают, что рассказывая об этом, они вскрывают карты», — объясняет известный в Новосибирске политтехнолог Валерий Смородников, который сейчас работает за пределами Новосибирской области.

Скрытность актуальна для тех, кто действительно нацелен на победу или искушен в политических играх. Обычно такие кандидаты не скупятся на политических помощников.

Политконсультант Дмитрий Фетисов тоже считает вопрос о команде достаточно щепетильным. «У многих политтехнологов есть свои методы ведения кампании, такой своеобразный «почерк». И опубличивание их фамилий может привести к тому, что оппоненты сразу же поймут, как будет строиться кампания того или иного кандидата. К тому же некоторые технологи имеют по несколько заказов одновременно в разных регионах и не хотят, чтобы их заказчики думали, что они тратят время на другие проекты», — рассуждает собеседник редакции.

«Континент Сибирь» обратился к нескольким политическим экспертам из Москвы, Новосибирска и других городов. Некоторые из них отказывались отвечать, с кем они будут работать или кто их пытался привлечь к мэрской кампании. Кто-то уверял, что ни одного предложения от конкретных кандидатов им не поступало. А известный в Новосибирске политтехнолог Яков Савченко предложил написать, что услышав вопрос, он немедленно бросил трубку.

Пока не готов распространяться о главе своего предвыборного штаба будущий выдвиженец новосибирского «Яблока», заместитель председателя регионального отделения партии Дмитрий Холявченко. Решения Москвы ждет, по его словам, вероятный кандидат от партии «Народ против коррупции» Владимир Мельников. Он раньше был членом КПРФ, но его исключили в прошлом году. Еще один претендент на участие в выборах (от «Партии Роста»), известный бизнесмен Сергей Проничев в интервью «Континенту Сибирь» говорил, что за кампанию будет отвечать команда московских и местных политтехнологов. На днях он повторил корреспонденту, что не готов обсуждать этот вопрос подробнее, пока его не зарегистрирует избирком. Также в избирательной комиссии уже есть заявка о намерениях вступить в борьбу за кресло мэра от бывшего справедливоросса, генерального директора ООО «Адвокат-Плюс» Александра Гультяева. Сейчас он собрался баллотироваться от «Партии Возрождения России». Скоро станет ясно, удалось ли собрать подписи для начала предвыборной гонки предпринимателю, представителю партии Алексея Навального Сергею Бойко, который пытается стать независимым кандидатом.

Планируют поучаствовать в избирательной борьбе партии, отделениями которых в Новосибирске руководят люди, известные в деловых и политических кругах. В ближайшие дни завершатся все конференции по выдвижению кандидатов.

Есть и те, кто охладел к идее участия в выборах, не нашел поддержки или решил не принимать поступившее предложение. Среди них член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Новосибирска Олег Шестаков, экс-сенатор, экс-депутат Госдумы, экс-вице-мэр Новосибирска Иван Стариков и экс-вице-губернатор, первый заместитель директора ФГУП УЭВ Андрей Филичев.

До конца приема заявок от желающих поучаствовать в выборах мэра Новосибирска остается две недели.

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