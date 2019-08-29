Для кого и для чего в публичное пространство выдаётся информация о предварительных замерах электоральных предпочтений? Что показывают эти исследования обывателям и штабам кандидатов? Какому из опросов верить? «Континент Сибирь» собрал советы опытных политиков и политтехнологов.

Нынешняя избирательная кампания в Новосибирске оказалась особенно богата на различные мониторинги, каждый из которых претендует на близкое к объективности представление рейтинга кандидатов в мэры. Ни один не оспаривает лидерство действующего главы города, хотя «потолок» показывают разный: 49% — 36%. А вот результаты по второй и остальным позициям расходятся. Например, Институт политики и технологий и ФБК отдают «серебро» (9 %) координатору новосибирского штаба Навального Сергею Бойко. Наталья Пинус ссылается на данные Института сравнительных социальных исследований, где вторую строчку держит она (12,3%). А сколько еще существует исследований, результаты которых доступны лишь узкому кругу государственных служащих, политиков или сотрудников штабов?

Публикация информации о популярности участников выборов сопровождает дискуссии об адекватном способе формирования коалиции, противостоящей мэру-коммунисту. Посыл понятен: для повышения результативности борьбы логично, чтобы кандидаты с более низким рейтингом снялись в пользу того, у кого он выше. Но мониторинга, который пользовался бы доверием всех штабов, нет. И не факт, что новое исследование от Тайга. Research, на которое уповают отдельные участники кампании, изменит ситуацию.

С точки зрения обывателя, рейтинги интересны для самоопределения: идти ли на выборы или у располагающего к себе кандидата и так все нормально? А может быть, стоит пересмотреть предпочтения, если тот, за кого избиратель собирался голосовать, плетётся в хвосте — эта галочка пригодится тому, кто догоняет лидера опроса?

Что об этих рейтингах думают люди, которые давно и профессионально занимаются выборами?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зачем нужна публикация социологии?

АЛЕКСАНДР ПОЖАЛОВ, директор по исследованиям фонда ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических исследований):

— Публикация противоречивых рейтингов о позициях второго-третьего кандидата может быть важна, если оппозиция ведёт переговоры вокруг возможности сняться в пользу самого сильного оппонента. Тогда данные о конкуренции Пинус и Бойко за второе место могут подогревать амбиции каждого и сорвать переговоры об объединении. Однако по-моему, оба кандидата и сами уже заявляли о том, что не готовы сниматься с выборов. Но для переговоров об объединении нужны также данные о «втором выборе» (в какой мере сторонники каждого из кандидатов готовы проголосовать за другого), не перетекут ли их голоса лидеру или оставшимся техническим кандидатам, не уйдут ли они в неявку на участки.

В целом в предвыборной социологии — что «штабной», что независимой — важнее динамика рейтингов и вектор изменения предпочтений неопределившихся по мере приближения к дню голосования. Если более свежие опросы фиксируют быстрое сокращение отрыва между лидером и вторым претендентом, то это может послужить мобилизующим фактором для колеблющихся избирателей и тех, кто раздумывает – идти ли на выборы или всё уже решено и без него.

С другой стороны, публикация данных о безоговорочном лидерстве кандидата власти может убаюкать сторонников власти и снизить их явку, раз социология и так декларирует неизбежность победы их кандидата. В этом плане важна оставшаяся неделя, так как крайний срок публикации данных соцопросов в СМИ — это 2 сентября, хотя после этого времени данные социсследований можно продолжать вбрасывать в неофициальный интернет-сегмент (соцсети).

ВАЛЕРИЙ СМОРОДНИКОВ, политтехнолог:

— Социология для штаба кандидата является инструментом регулирования хода ведения кампании на определенном ее этапе. Она нужна для понимания, в каких возрастных или профессиональных группах можно успеть подкорректировать результат. Если исследование проводится несколько раз, можно понять динамику, тренд — то ли самолет взлетает, то ли садится. Это модель позволяет увидеть, как идёт кандидат к 8 сентября. То есть, она нужна для работы, для внутреннего использования.

Верить ли опубликованной социологии?

ИГОРЬ САЛОВ, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска:

— Сколько рейтингов, столько и вариантов. Я бы не рекомендовал избирателям ориентироваться на мониторинги, которые предоставляют кандидаты. Если есть ощущение определенной аффилированности агентства, которое публикует результаты опроса, верить ему нельзя. Вывод: рейтинги, размещенные в официальной прессе, не в полной мере соответствуют действительности. У меня они доверия не вызывают. Замеры своего штаба лично я бы публиковать не стал.

АЛЕКСАНДР ПОЖАЛОВ:

— Доверие к «штабной» социологии всегда априори низкое, так как если её решено опубликовать, то предполагается, что штаб кандидата разрешил это в каких-то собственных интересах. Изначально она предназначена не для размещения в открытом доступе, а для внутренних задач штаба по управлению кампанией.

Кроме того, сперва нужно оценить, какая реальная явка прогнозируется в каждом из опросов (как правило, это не декларируемый респондентами ответ, а расчётный показатель от самих исследователей на основе анализа ответов на несколько разных вопросов про отношение к выборам), потому что ошибка в прогнозе явки может приводить и к ошибочному прогнозу результата выборов. Именно с этим была связана известная «ошибка социологов» на выборах мэра Москвы в 2013 году, когда итоговый результат кандидата власти на выборах оказался заметно ниже прогнозов. Тогда социологи не смогли до конца смоделировать явку и её структуру (долю лоялистов и недовольных в числе пришедших на участки).

Приведённые исследования демонстрируют явное лидерство действующего мэра Новосибирска. Без форс-мажора такие отрывы не отыгрываются на коротком промежутке кампании, проходящей в один тур.

ВАЛЕРИЙ СМОРОДНИКОВ:

— У каждого штаба социология своя, в публичное пространство подаются данные, которые выгодны. Такие мониторинги в информационном пространстве могут служить инструментом убеждения и агитации. Поскольку определенное количество людей принимают решения, ориентируясь на мнение других. На кого-то информация действует особенно, если она опубликована в газете или о ней говорили по телевизору.

Есть соблазн формировать у обывателя ощущение, что тот или иной кандидат почти догнал лидера, потому что за явного аутсайдера люди вряд ли вообще пойдут голосовать.

Для любого участника мэрской гонки, нынешняя кампания — это его капитализация как политика. Впереди выборы в городской и областной совет. Даже в случае проигрыша в городе-миллионнике, столице Сибири второе место (не важно, с каким отрывом от первого) — это почетно.

Откровенную неправду все-таки не публикуют. Хотя бы формально можно понять, кто, когда делал опрос и какие методики были использованы.

На какую социологию ориентироваться обывателям?

ВАЛЕРИЙ СМОРОДНИКОВ:

— Самый главный вопрос — кто опрос проводит, кто является заказчиком. Люди, которые в этом разбираются, доверяют одной социологии больше, чем другой.

Простому обывателю сложнее. Доверять стоит абсолютно независимому от кандидатских штабов мониторингу. Но как объективно определить эту независимость? На самом деле, если бы у меня попросили совета, избирателям я бы не рекомендовал опираться на данные соцопросов. Наиболее репрезентативна личная социология: кто и как собирается голосовать в вашем кругу, ваши знакомые.

Что касается дискуссий о рейтингах между штабами, я бы не принимал решение, основываясь на опубликованных данных. Слишком много условий, которые влияют на достоверность: методика, сроки проведения. Сейчас люди только возвращаются из отпусков, начинают более осмысленно думать о выборах.

ИГОРЬ САЛОВ:

— Как человек, который имеет отношение к выборам в городе, является непосредственным участником кампаний и, в частности, готовится к выборам в Совет депутатов Новосибирска в следующем году, я располагаю данными социологических исследований. Если мой избиратель обратиться ко мне с просьбой сориентировать его, я готов это сделать.

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