«Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в опросе: за кого бы вы проголосовали, если выборы мэра Новосибирска проходили сегодня?
Напомним, что выборы мэра Новосибирска намечены на 8 сентября 2019. На сегодня избирательная комиссия официально допустила к кампании 17 кандидатов.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
За кого из кандидатов в мэры Новосибирска вы бы предпочли проголосовать?
- Не пойду на выборы. (0%)
- Алексей Крестьянов — предприниматель. Выдвинут «Аграрной партией». (0%)
- Александр Трушакин — заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска». Выдвинут «Партией Великое Отечество». (0%)
- Андрей Токарев — предприниматель. Выдвинут «Родной партией». (0%)
- Александр Гультяев — генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс». Выдвинут «Партией Возрождения России». (0%)
- Олег Викторович — старший администратор МКУ «Музей Новосибирска». Выдвинут «Партией дела». (0%)
- Сергей Лоскутов — первый секретарь комитета новосибирского отделения партии «Коммунисты России». Выдвинут партией «Коммунисты России». (0%)
- Дмитрий Холявченко — генеральный директор агентства недвижимости «Республика», заместитель председателя регионального отделения «Яблоко». Выдвинут партией «Яблоко». (0%)
- Юлия Сапина — телеведущая, генеральный продюсер «РБК ТВ-Новосибирск». Выдвинута «Гражданской Платформой». (0%)
- Сергей Проничев — председатель совета «Ассоциации управляющих компаний в сфере ЖКХ». Выдвинут «Партией Роста». (0%)
- Виктор Козодой — индивидуальный предприниматель, экс политический вице-губернатор Новосибирской области. Выдвинут «Справедливой Россией». (0%)
- Наталья Пинус — директор Фонда содействия развитию Новосибирска в социальной сфере «Городские инициативы», депутат горсовета Новосибирска. Выдвинута «Российским общенародным Союзом». (0%)
- Дарья Украинцева — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области. Выдвинута «Российской экологической партией «Зелёные»». (0%)
- Данияр Сафиуллин — временно неработающий, экс-вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству. Выдвинут партией «Родина». (0%)
- Евгений Лебедев — депутат городского Совета Новосибирска. Выдвинут ЛДПР. (0%)
- Анатолий Локоть — мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ. Выдвинут КПРФ. (0%)
- Сергей Бойко — директор «Фонда защиты прав граждан», координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске. Самовыдвижение. (0%)
- Пойду на выборы, но испорчу бюллетень. (0%)
- Мухаммед-Али Хаюрин — генеральный директор строительной компании ООО Империал Строй. Выдвинут «Партией Возрождение Села». (0%)