«Континент Сибирь» предлагает читателям принять участие в опросе: за кого бы вы проголосовали, если выборы мэра Новосибирска проходили сегодня?

Напомним, что выборы мэра Новосибирска намечены на 8 сентября 2019. На сегодня избирательная комиссия официально допустила к кампании 17 кандидатов.

Для участия в голосовании нужна авторизация. За кого из кандидатов в мэры Новосибирска вы бы предпочли проголосовать? Не пойду на выборы. (0%)

Алексей Крестьянов — предприниматель. Выдвинут «Аграрной партией». (0%)

— предприниматель. Выдвинут «Аграрной партией». Александр Трушакин — заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска». Выдвинут «Партией Великое Отечество». (0%)

— заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска». Выдвинут «Партией Великое Отечество». Андрей Токарев — предприниматель. Выдвинут «Родной партией». (0%)

— предприниматель. Выдвинут «Родной партией». Александр Гультяев — генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс». Выдвинут «Партией Возрождения России». (0%)

— генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс». Выдвинут «Партией Возрождения России». Олег Викторович — старший администратор МКУ «Музей Новосибирска». Выдвинут «Партией дела». (0%)

— старший администратор МКУ «Музей Новосибирска». Выдвинут «Партией дела». Сергей Лоскутов — первый секретарь комитета новосибирского отделения партии «Коммунисты России». Выдвинут партией «Коммунисты России». (0%)

— первый секретарь комитета новосибирского отделения партии «Коммунисты России». Выдвинут партией «Коммунисты России». Дмитрий Холявченко — генеральный директор агентства недвижимости «Республика», заместитель председателя регионального отделения «Яблоко». Выдвинут партией «Яблоко». (0%)

— генеральный директор агентства недвижимости «Республика», заместитель председателя регионального отделения «Яблоко». Выдвинут партией «Яблоко». Юлия Сапина — телеведущая, генеральный продюсер «РБК ТВ-Новосибирск». Выдвинута «Гражданской Платформой». (0%)

— телеведущая, генеральный продюсер «РБК ТВ-Новосибирск». Выдвинута «Гражданской Платформой». Сергей Проничев — председатель совета «Ассоциации управляющих компаний в сфере ЖКХ». Выдвинут «Партией Роста». (0%)

— председатель совета «Ассоциации управляющих компаний в сфере ЖКХ». Выдвинут «Партией Роста». Виктор Козодой — индивидуальный предприниматель, экс политический вице-губернатор Новосибирской области. Выдвинут «Справедливой Россией». (0%)

— индивидуальный предприниматель, экс политический вице-губернатор Новосибирской области. Выдвинут «Справедливой Россией». Наталья Пинус — директор Фонда содействия развитию Новосибирска в социальной сфере «Городские инициативы», депутат горсовета Новосибирска. Выдвинута «Российским общенародным Союзом». (0%)

— директор Фонда содействия развитию Новосибирска в социальной сфере «Городские инициативы», депутат горсовета Новосибирска. Выдвинута «Российским общенародным Союзом». Дарья Украинцева — депутат Законодательного Собрания Новосибирской области. Выдвинута «Российской экологической партией «Зелёные»». (0%)

— депутат Законодательного Собрания Новосибирской области. Выдвинута «Российской экологической партией «Зелёные»». Данияр Сафиуллин — временно неработающий, экс-вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству. Выдвинут партией «Родина». (0%)

— временно неработающий, экс-вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству. Выдвинут партией «Родина». Евгений Лебедев — депутат городского Совета Новосибирска. Выдвинут ЛДПР. (0%)

— депутат городского Совета Новосибирска. Выдвинут ЛДПР. Анатолий Локоть — мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ. Выдвинут КПРФ. (0%)

— мэр Новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ. Выдвинут КПРФ. Сергей Бойко — директор «Фонда защиты прав граждан», координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске. Самовыдвижение. (0%)

— директор «Фонда защиты прав граждан», координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске. Самовыдвижение. Пойду на выборы, но испорчу бюллетень. (0%)

Мухаммед-Али Хаюрин — генеральный директор строительной компании ООО Империал Строй. Выдвинут «Партией Возрождение Села». (0%)