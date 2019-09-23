Секретарь генсовета «Единой России», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак обсудит с новосибирскими единороссами стратегию избирательной кампании в горсовет и Заксобрание.

Сегодня, 23 сентября, прошло заседание фракции «Единой России» новосибирского горсовета. Участники собрания задали много вопросов местному руководству партии, в том числе о кампании следующего года.

Напомним, что ЕР в этом году пропустила выборы мэра в Новосибирске, и у большинства местных представителей партии было достаточно времени, чтобы со стороны наблюдать за избирательными кампаниями. И не только в своем городе. На заседании фракции единороссы подняли тему выборов в Мосгордуму, где обкатывалось «Умное голосование» Алексея Навального со стратегией «голосуй за кого угодно, кроме ЕР». Некоторые члены ЕР стали столичными депутатами, но свою принадлежность к «Единой России» не афишировали.

12 сентября «Континент Сибирь» приводил мнение директора по исследованиям фонда ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических исследований) Александра Пожалова о том, что «ФБК Навального попытаются тиражировать нынешний московский успех технологического проекта «Умное голосование» на регионы». Крупнейший муниципалитет страны «очевидный претендент» — в следующем году выборы в Совет депутатов Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области. Координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко уже заявил «Идём на горсовет!».

Собеседники «Континента Сибирь» отмечают, что нет речи о панике в лагере ЕР, но партия пропустила целый электоральный цикл в Новосибирске и вопросы к руководству накопились.

Отвечать на них будет проще после консультации с секретарем генсовета ЕР, заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. На следующей неделе он поговорит с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, спикером регионального Заксобрания Андреем Шимкивом и с руководителем новосибирского отделения ЕР Андреем Панферовым. Также запланирована встреча с президиумом регионального политсовета ЕР, в котором состоит 35 человек.

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