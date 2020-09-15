По итогам голосования по партспискам у «Новых людей» больше мандатов, чем у «Справедливой России». ЛДПР расширила представительство.

Вечером 15 сентября прошло заседание избирательной комиссии Новосибирской области по подведению итогов голосования по партийным спискам. Как ранее сообщал «Континент Сибирь», у ЕР – 38,1 %, у КПРФ – 16,6%, у ЛДПР – 13, 6, «Новые люди» набрали 6, 9 %, СР – 6, 1 %, у «Партии пенсионеров» – 5, 7.

Больше всего списочников у ЕР – 18. В системе ГАС выборы можно посмотреть, кому облизбирком отдал мандаты. Определенно, от них откажутся лидеры регионального списка губернатор Андрей Травников, глава Кольцово Николай Красников, а также спикер Совета депутатов Новосибирска 6 созыва Дмитрий Асанцев, который переизбрался в горсовет. Редакция рассказывает, как избирательная комиссия распределила остальные мандаты. Но по некоторым тергруппам предстоят рокировки:

Депутат Госдумы, номер два региональной тройки ЕР Александр Карелин,

Депутат ЗС 6 созыва, директор завода «Сибиар» Виктор Кушнир,

Депутат ЗС 6 созыва Сергей Титков,

Депутат ЗС 6 созыва Александр Терепа,

Депутат ЗС 6 созыва Денис Субботин,

Депутат ЗС 6 созыва Анатолий Жуков,

Депутат ЗС 6 созыва Сергей Гайдук,

Депутат ЗС 6 созыва Валерий Ильенко,

Депутат ЗС 6 созыва Александр Барсуков,

Депутат ЗС 6 созыва Ирина Диденко,

Депутат ЗС 6 созыва Евгений Покровский,

Депутат ЗС 6 созыва Майис Мамедов,

Депутат ЗС 6 созыва Федор Николаев,

Директор ООО «НКН» Юрий Кошкин,

Директор барабинской школы Денис Судариков.

ЛДПР по спискам получают шесть мест в ЗС. В предыдущем созыве было 4. Их список в области возглавлял лидер партии Владимир Жириновский. Новосибирское отделение пока не обнародовало информацию, кому перейдет его мандат в ЗС. Интрига – кто получит место Евгения Лебедева, который переизбрался в горсовет (на тергруппе, которую он возглавлял партия собрала достаточно голосов. Второй в списке этой группы шла помощница депутата Госдумы Дмитрия Савельева Алена Козлова).

Остальные списочные мандаты достаются:

Александру Щербаку, «номеру два» регионального списка партии; Маслянинскому депутату, бывшему помощнику депутата Ильи Полякова Роману Казакову; Депутату горсовета Черепанова, другому экс-помощнику Ильи Полякова Анастасии Александровой; Депутату Заксобрания 6 созыва Олегу Суворову.

Следующими по количеству «списочных» мандатов в Заксобрании Новосибирской области идут новички на избирательном поле «Новые люди». По данным избирательной комиссии на них точно могут рассчитывать лидер регионального списка 23-летняя студентка Дарья Карасева, самозанятый Роман Мурзин и генеральный директор ООО Производственная компания «Светлый Город» Сергей Левшенков.

От «Справедливой России» в Заксобрание проходят лидеры регионального партсписка: глава новосибирского отделения справедливоросов, депутат Заксобрания 6 созыва Анатолий Кубанов и директор по развитию компании «Вира-Строй», депутат Заксобрания 6 созыва Александр Аксененко. В предыдущем созыве во фракции СР было 4 человека.

Еще одни новички в ЗС Новосибирской области «Партия Пенсионеров» тоже получили два места. Одно, по информации «КС», определенно получает генеральный директор «Прогрессстройгрупп» Александр Аверкин, «номер два» в региональной тройке. Возможно, от мандата откажется пенсионерка Галина Бизяева, которую партия поставила во главу списка. В новосибирском отделении «Партии пенсионеров» корреспонденту «КС сказали, что, вопрос по одному мандату пока открыт. Не исключено, что его возьмет руководитель партийного отделения Сергей Зимнухов.

Перечень будущих списочников от КПРФ «Континент Сибирь» сообщал ранее.

По одномандатным округам у ЕР – 27 кандидатов. Партия ведет переговоры о вступлении во фракцию с тремя самовыдвиженцами. В региональном парламент прошли шестеро одномандатников КПРФ. Двое победивших одномандатников представляют «Родину». Ранее «Континент Сибирь» публиковал предварительный список одномандатников ЗС.

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