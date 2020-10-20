В Первомайском районе Новосибирска политическая кампания продолжается и после выборов

В Первомайском районе Новосибирска после выборов начались одиночные пикеты. «Активисты» держат плакаты с надписями против единственного единоросса, который прошел в депутаты от «Первомайки», превратившейся в «вотчину КПРФ».

Одиночные пикеты против члена ЕР, депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Козлова проходили в Первомайском районе на прошлой неделе. По словам нескольких собеседников «Континента Сибирь», люди держали плакаты, на которых фигурирует фамилия парламентария и тема новых выборов (фото есть в распоряжении редакции).

Некоторые из респондентов уверенно говорят, что за акциями стоит глава администрации Первомайского района Виталий Новоселов.

Перед выборами в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное собрание области «Континент Сибирь» подробно следил за политико-аппаратными перипетиями на территории, затрагивал вопрос о том, какую роль играет в них глава первомайской администрации. В частности, информированные источники корреспондента редакции отмечали: глава района Виталий Новоселов (бывший помощник мэра-коммуниста Анатолия Локтя в Госдуме) обещал представителям руководства ЕР, что «первомайскую группу вынесут» из депутатов. По итогам избирательной кампании, все три первомайских округа в Горсовете Новосибирска заняли представители КПРФ: Павел Горшков, Андрей Любавский и Алексей Михайлов. В прошлом созыве район был поделен на два округа, оба представляли депутаты от ЕР. В региональном парламенте одномандатника из фракции ЕР Алексея Александрова сменил выдвиженец КПРФ Дмитрий Макаров. Единственный единоросс, избранный депутатом в Первомайском районе, Александр Козлов делит работу на округе в ЗС со «списочником» от КПРФ Никитой Галитаровым.

По словам источников «Континента Сибирь», до выборов у главы администрации с парламентарием Александром Козловым были нормальные деловые отношения. Собеседники редакции допускают: на ситуацию могут влиять перспективы грядущих кадровых перестановок на уровне муниципалитета. В том числе, и в первомайской администрации. Некоторые собеседники говорят о людях, заинтересованных в перевыборах на округе, который сейчас занимает единственный депутат от ЕР в районе. Запустить процедуру возможно, если только сам Александр Козлов откажется от парламентских полномочий – например, под давлением.

Впрочем, если поддерживать эту линию рассуждений, досрочные выборы могут быть интересны не только соратникам мэра-коммуниста и обкома КПРФ. Мандаты потеряли в том числе некоторые активные и опытные выдвиженцы ЕР. Собеседники «КС» не исключают вариант, что кто-то хочет вернуть себе депутатский статус.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Виталий Новоселов подчеркнул, что не знает, кто стоит за одиночными пикетами в Первомайке. Он отметил, что сам – беспартийный, а районная администрация – вне политики: «Александр Петрович избирался три раза. У нас ни к кому из депутатов нет претензий и быть не может, так как администрация – исполнительный орган власти», – говорит глава Первомайского района.

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