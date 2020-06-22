Две «независимые» коалиции в Новосибирске на одно «Умное голосование»

Несистемная коалиция в Новосибирске заявляет о борьбе против доминирования КПРФ и «Единой России» и собирается на выборах в горсовет мешать победам на «поделенных округах». Задачу усложняет не только высокая степень координации коммунистов и единороссов на городском уровне. Как может изменить расклад возможное появление на электоральном поле еще одной команды «независимых» кандидатов?

Разменные округа

Результаты праймериз «Единой России» наводят на мысль, что выборы в Новосибирске представляют собой хорошо организованный и скоординированный процесс. Ведущую роль на электоральном поле играет консенсус между ведущими партийными структурами в Новосибирске. Один из косвенных признаков – вероятный фактический отказ ЕР от серьезной борьбы по некоторым из округов. По имеющимся сведениям, в избирательном штабе «Единой России» за город отвечают в первую очередь руководитель межрегионального координационного совета «Единой России» по Сибирскому федеральному округу депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов и председатель спикер горсовета Дмитрий Асанцев, тогда как губернатор Андрей Травников и спикер ЗС Андрей Шимкив думают главным образом о составе областного парламента. Очевидно, что была проведена переговорная работа с целью избежать в округах городского совета столкновения сильных кандидатов обеих партий. Это снижает шансы несистемной оппозиции опередить «системщиков», растащивших голоса. При этом риск дробления голосов у самой оппозиции повышается по мере того, как множатся заявления о планах новых блоков и коалиций вывести на выборы больше кандидатов, не ориентированных на парламентские партии.

Победители предварительного голосования ЕР по горсовету Новосибирска получили (в сравнении с другими территориями) низкие результаты на округах № 6, 7, 8, 12, 27, 49. Скорее всего, здесь будут переизбираться действующие депутаты от КПРФ. В том числе, руководитель фракции коммунистов, вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов. Для серьезного противостояния с опытными кандидатами нужно выдвигать «весомые» фигуры. Но на этих округах поддержку «Единой России» получат участники праймериз, которые набрали 19-75 голосов. Для примера:у спикера Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева – 605 «галочек» поддержки, у руководителя комиссии по соцполитике Николая Тямина– 547, у застройщика Алексея Джулая– 430.

На округе № 2 лидер праймериз ЕР заручился всего 40 голосами. Единороссы, вероятно, не собираются кидать большие усилия на «вотчину ЛДПР». Здесь пять лет назад избрался Евгений Лебедев – экс-кандидат в мэры Новосибирска, руководитель фракции ЛДПР в горсовете.

Достаточной низкий для «лидеров» праймериз результат у членов фракции ЕР в горсовете Владислава Люмина (80 голосов) и Павла Чернышева (94). Для второго поддержка ЕР, как и участие в предварительном голосовании – скорее формальность. Чернышев –человек главы новосибирской «Гражданской платформы», крупного бизнесмена Александра Манцурова, который выстраивает предвыборные коммуникации не только с ЕР.

Итог Владислава Люминана недавних праймериз по крайней мере лучше, чем перед предыдущим выдвижением в горсовет. Тогда он выиграть не смог, победитель предварительного голосования просто отошел в сторону. Люмин – представитель команды строительной компании «Энергомонтаж», помощник экс-первого заместителя генерального директора компании, ныне депутата Госдумы Андрея Каличенко. К слову, в разы увереннее (243 «пункта») выиграл предварительное голосование Игорь Атякшев, который в горсовете сменил ушедшего в 2016 году в федеральный парламент Каличенко.

Руководитель «Энергомонтажа» Иван Сидоренко избран в Заксобрание. Судя по предварительному голосованию ЕР, команда предприятия не намерена терять в депутатском представительстве. Вместо Глеба Дебова в праймериз ЕР на округе № 15 по горсовету победила помощница Сидоренко Елена Воронина – 128 голосов. 130 – у соратника Сидоренко Ивана Крайнова, он выиграл праймериз на одном из новообразованном округов.

Напомним, что в феврале 2020 года Совет депутатов ликвидировал 10 «списочных» мандатов для партий и увеличил с 40 до 50 в горсовете количество одномандатных мест. Есть мнение, что драму с отменой партсписков в горсовете инициировал от имени руководства ЕР депутат ГД Виктор Игнатов. Эта идея вызвала бурную дискуссию, многочисленные сомнения и возражения. Однако Игнатов и Асанцев сумели убедить однопартийцев в целесообразности этого шага, и соответствующие изменения в Устав города были внесены. «Континент Сибирь» ранее затрагивал тему, что замысел состоял в том, чтобы«перетрясти» политическое поле, перезаключить старые договоренности и соглашения. У КПРФ в завершающемся созыве было 4 списочника. Обновленная сделка – это не обязательно новые одномандатные округа взамен утраченных списочных мандатов. По сведениям «Континента Сибирь», есть вероятность, что два представителя фракции КПРФ, которые пришли в горсовет по спискам, будут пробовать перебраться в Заксобрание – Сергей Кальченко и Михаил Ансимов.

Если взглянуть на новообразованные после отмены партсписков округа в городском совете, на 4 из 10 результаты победителей праймериз выглядят скромными. Что дает основание полагать: за эти территории отделение новосибирской «Единой России» не цепляется. 39 голосов набрала на округе № 33 Анжела Данилова, помощник единоросса, регионального парламентария Виктора Кушнира. Победа в праймериз на новообразованной территории № 41 досталась начальнику юридического отдела «Управляющей компании «Орион – Н» Елене Пермитиной – 40 «пунктов». Домохозяйка Екатерина Адамская «взяла» 54 голосами округ № 44. Начальник отдела электронного бизнеса банка «Левобережный» Илья Токмаков выиграл праймериз на новом округе № 40 с 19 голосами. По информации «Континента Сибирь», по этому округу может выдвинуться председатель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня. От несистемной коалиции вероятно здесь на выборы пойдет журналист Мария Лондон.

«Решительность» КПРФ в борьбе за некоторые округа можно будет оценить после официального утверждения кандидатов. Особенно наглядно выглядело бы невыдвижение коммунистов, которые давно и усердно работают на территориях единороссов, успели потратить немало средств на полиграфическую продукцию, сил и времени – на встречи с потенциальными избирателями.

Независимая коалиция 2.0

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» одна из создательниц несистемного альянса «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина подтвердила, что при анализе предвыборного расклада коалиция пристально изучает результаты праймериз «Единой России». По ее словам, если для победы в предварительном голосовании ЕР участнику хватило десятков голосов, «округ скорее всего отторгован под КПРФ».

Участие в подобной сделке представителей других политических сил для несистемщиков не столь принципиально – в меморандуме коалиции говорится о планах разбить связку коммунистов и единороссов.

Светлана Каверзина объясняет, что коалиция собирается вклинивать «сильных» кандидатов в первую очередь на территории, где очевидна договоренность между ЕР и КПРФ. «Там, где намечается реальная межпартийная конкуренция, коалиция может выставить «технического кандидата», не исключен вариант «снятия с выборов». «На округах, где разворачивается острая борьба между КПРФ и ЕР, может включаться «Умное голосование», наш кандидат даже может сниматься в пользу одного из противников – скорее всего коммуниста. Так мы сделаем борьбу более конкурентной. Конкуренция – главный критерий настоящих выборов», – говорит Светлана Каверзина.

Стратегию «Умного голосования» предложила команда несистемного оппозиционера Алексея Навального. Обкатку проект получил в 2019 на выборах в Мосгордуму. Концепция «Умное голосование» не подразумевает обязательной поддержки кандидата именно от Навального. Главный принцип: консолидировать голоса так, чтобы они не достались единороссам или коммунистам, учитывая специфику Новосибирска, где КПРФ тоже представляет партию власти.

В стане несистемной коалиции, которая собирается штурмовать горсовет, есть личности, которые вполне способны создать проблемы на округе кандидатам и от ЕР, и от КПРФ. Но как на потенциале этой коалиции скажется появление на электоральном поле еще одной условной «независимой силы»?

Наталья Пинус в горсовете Новосибирска не входит ни в одну фракцию. В авторской колонке на сайте «Континента Сибирь» депутат поддерживает идею перемен во власти. Депутат упоминает лидера «альтернативной политической линии» Алексея Навального, продвигаемый им и его соратниками проект «Умного голосования». Наталья Пинус отмечает, что «не все готовы следовать за этим движением… страх того, что радикальные действия могут в итоге привести к смуте и приходу к власти не тех, кто затевает справедливые недовольства, а неожиданных фигур. Это позиция «как бы ни было ещё хуже»…» – рассуждает Наталья Пинус в колонке, озаглавленной «Что делать тем, кто хочет изменений, но не хочет революций?»

Напомним, одним из ведущих лиц несистемной коалиции является глава штаба Навального Сергей Бойко. Наталья Пинус получала приглашение от команды «Новосибирск-2020» присоединиться к их союзу. Но ответа не давала.

В разговоре с «Континентом Сибирь» Наталья Пинус отмечает, что переговоры о сотрудничестве были не только с коалицией, также, например, с «Яблоком» и партией «Новые люди». «Никаких решений нет», – лаконично заключает депутат.

Определенности нет не только по теме, с кем координировать действия на сентябрьских выборах. Подвешен вопрос – пойдет ли Наталья Пинус в Совет депутатов Новосибирска или все же в Законодательное собрание. Речь об округе № 37 в Советском районе. В январе «Континент Сибирь» писал о высокой вероятности, что ЕР на этой территории сделает ставку на ректора Новосибирского государственного университета, доктора физико-математических наук Михаила Федорука. Два последних созыва от территории избирался экс-директор, теперь главный научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения РАН Николай Похиленко. И хотя в праймериз ЕР Федорук не участвовал, губернатор, лидер новосибирских единороссов публично поддержал его выдвижение в региональный парламент.

Корреспонденту «Континента Сибирь» Наталья Пинус подтвердила возможность создания собственной «независимой» команды, которая выдвинется по разным округам в Заксобрание или городской совет Новосибирска. Политическая тусовка даже перебирает имена потенциальных членов «коалиции Пинус».

Депутат предпочитает до поры не раскрывать карты. «Я всерьез размышляла над возможностью собрать команду независимых кандидатов. Речь идет о формировании «третьей силы», когда в нашу жизнь вступил черный лебедь. Коронавирус повлиял на многие планы», – отметила Наталья Пинус. Она подчеркнула, что определенность по коалиции, сотрудничеству с другими силами и вообще по выборам появится в ближайшие дни.

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