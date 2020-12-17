Почему депутатский корпус в Новосибирской области притягателен для бизнес-фамилий? В других сибирских регионах меньше семей, в которых сегодня родители и дети одновременно держат мандаты.

Кошельки партий

Новосибирская область на фоне остальных регионов выделяется количеством фамильных мандатов в Законодательном собрании и горсовете регионального центра. В некоторых субъектах, в частности, в Красноярском крае, подобных примеров на текущий момент нет. На отдельных сибирских территориях — один-два. Гораздо больше распространена практика ранжирования депутатов в лоббистские группы, за которыми видны связи с определенными компаниями или коммерсантами, но это тема отдельного материала. Однако в обоих случаях не обойти вопрос финансовой состоятельности тех, кто двигает во власть представителей своего бизнеса или семьи.

Одна из самых актуальных проблем для любой политической организации, которая стремится к реальному присутствию в системе, — это материальное обеспечение партийного строительства. Вопрос тем острее, чем выше план по расширению или удержанию представительства в органах власти. «Единая Россия» — самая громоздкая в этом смысле структура. Вероятно, поэтому в основном отцы и дети-депутаты состоят именно во фракции «ЕР».

Можно предположить причину, по которой большинство семейных тандемов с мандатами — люди состоятельные. Выборы — дело затратное, как и поддержание работоспособности партструктуры. Электоральные циклы следуют практически непрерывно: губернаторская кампания, мэрская, парламентская, Законодательное собрание, депутатский корпус областного центра, а еще есть райсоветы, сельсоветы… О пополнении партийной кассы партруководителю любого уровня приходится заботиться постоянно.

У владельцев серьезного бизнеса есть кое-какие возможности финансово поддержать партию. Их явно больше, чем у умудренных опытом функционеров или уважаемых профессионалов. Без «моральных авторитетов» предвыборные списки политической организации выглядят тускло, но без спонсорских денег они кампанию зачастую не потянут. Со стороны предпринимателей, которые «входят в положение», резонно ожидать, что партия адекватно оценивает их вклад в итоги выборов. Тем более если этот вклад увеличится при расширении их семейного представительства во власти.

Безусловно, наладить работу завода или построить большой микрорайон — не шутка. Человек, который это сделал, доказал, что достоин участвовать в принятии решений в регионе и городе, на экономике которого сказывается и его бизнес. Бесспорно: некоторые наследники достаточно талантливы, чтобы, как и отцы, примкнуть к процессу. Родители дали им хорошее воспитание и образование. А сами сыновья проявили себя в бизнесе и общественной работе, прежде чем войти в депутатский круг. Хорошо погружены в процесс работы представительного органа после избрания.

Другое дело, когда в горсовет идет кандидат, который в политическом, деловом или общественном пространстве известен только своей фамилией. Возможно, с точки зрения состоявшегося родителя мандат депутата — неплохая инвестиция в будущее ребенка, как диплом престижнейшего вуза или собственное дело. Участники неформальных разговоров о составе регионального парламента иногда перечисляют имена наследников и родственников руководителей солидных предприятий Новосибирска. Дети парламентариев на их фоне привлекают особое внимание.

Но одной благородной фамилии недостаточно, чтобы встать в список и уж тем более выиграть одномандатную кампанию. И партии зачем подобная нагрузка? Пополнение кассы политической организации может стать одним из убедительных аргументов. В кулуарных обсуждениях с депутатами и бизнесменами на тему примерной стоимости проходного места в горсовет или Законодательное собрание в последние годы в зависимости от уровня властного органа фигурируют суммы в 10–30 млн рублей.

Вопрос в том, как семейственность в депутатском корпусе сказывается на авторитете политической организации, на доверии обывателя к партийной и избирательной системам? Оправданна ли она с позиции оценки демократических основ власти и соблюдения принципов конкуренции в борьбе за парламентские места?

В свое время руководство Новосибирской области выступало против династий в депутатском корпусе. Один из собеседников корреспондента «Континента Сибирь» отмечает, что этот вопрос в 2000-х годах был в числе нюансов, которые повлияли на охлаждение отношений между известными новосибирскими политиками — бывшим губернатором Виктором Толоконским и парламентарием Евгением Покровским. Некоторые наблюдатели добавляют, что отдельным представителям власти представлялась показательной с точки зрения «продвижения» своих детей быстрая и успешная карьера Александра-Солодкина-младшего. В 2009 году тот стал вице-мэром по соцполитике. К тому моменту его отец уже покинул должность руководителя регионального управления физической культуры и получил статус советника главы области (Толоконского) по спорту.

Традиции Новосибирской области

По итогам сентябрьских выборов «Континент Сибирь» анализировал состав Законодательного собрания Новосибирской области. Большинство парламентариев нового созыва либо владельцы бизнеса, либо состоят в руководящих органах коммерческих компаний — 42 из 76, или 55% держателей мандатов. Наверняка у многих из них есть дети. Но в депутаты городского Совета Новосибирска пошли лишь некоторые. Из фамильных тандемов, которые сохраняют мандаты по итогам выборов 2020, самая длинная депутатская история — у семей Червовых и Мочалиных.

Член «Единой России», генеральный директор ООО «ЗЖБИ–4» Николай Мочалин в этом сентябре переизбрался в ЗС в шестой раз. В первый раз он победил на выборах в региональный парламент в 1997 году. Через несколько лет кресло в городском Совете депутатов занял его (уже бывший) зять Иван Митряшин. Он в нем просидел почти полтора созыва и в 2012 году досрочно снял полномочия, чтобы возглавить главное управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2013-м на довыборах его мандат перешел дочери Николая Мочалина, председателю одноименного «Клуба избирателей» Екатерине. Госпожа Митряшина сохранила мандат в горсовет в 2015-м, переизбралась в 2020-м. Можно добавить, что депутатом могла бы быть и супруга главы семьи. В 2010 году Ирина Мочалина отказалась от мандата в Законодательное собрание по списку «ЕР».

Новосибирский «единоросс», владелец крупной строительной компании «Сибирь» Валерий Червов тоже впервые стал областным депутатом 23 года назад. Его сын, генеральный директор ООО «Компания «Сибирь-Развитие» Дмитрий Червов избирается в горсовет Новосибирска в третий раз с 2010-го.

ООО «Строительная фирма «Сибирь» пожертвовала 3 млн руб. для «ЕР» на выборы 2015 года. В 2009-м ООО «Управляющая Компания «Концерн «Сибирь» пожертвовала «ЕР» 1 млн руб. Данные ресурса kp.golosinfo.org.

С 2005 года депутатский мандат есть в семье застройщиков «Чистой Слободы» на Западном жилмассиве Ленинского района Новосибирска. Бывший управляющий делами администрации Новосибирской области Евгений Покровский впервые стал депутатом областного Совета в 2005 году по спискам ЛДПР. Через пять лет он переизбрался уже от «Единой России». Занимал в Заксобрании посты первого вице-спикера, руководителя фракции «ЕР», в прошлом созыве некоторое время был главой строительного комитета. Его сын, директор по развитию ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест», член «ЕР» Кирилл Покровский в созыве-2020 городского Совета Новосибирска возглавил одну из самых солидных комиссий — бюджетную. Предыдущие пять лет в Совете депутатов Кирилл Покровский занимал должность заместителя председателя комиссии по наказам.

По официальным отчетам проходит только одно предвыборное пожертвование от КПД «Газстрой». В 2018 году компания спонсировала выдвижение на губернаторские выборы лидера новосибирской «Справедливой России» Анатолия Кубанова, который всерьез не конкурировал с Андреем Травниковым от «ЕР».

В 2015 году в Законодательное собрание пришел председатель правления ассоциации «Центр сертификации, испытаний и экспертиз» Александр Кулинич. В том же году он возглавил приемную председателя «Единой России» в Новосибирской области, занимал эту должность до 2019. Его сын, «единоросс» Денис Кулинич, накануне выборов-2020 принял дела бывшего вице-спикера горсовета Новосибирска Юрия Зарубина и прошел в депутаты по его округу в Ленинском районе. Он получил пост заместителя председателя комиссии по градостроительству. Денис Александрович возглавляет ООО «МераТех». Организация принадлежит Дмитрию Александровичу Кулиничу. Основной вид деятельности компании напоминает специфику работы предприятия отца — технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

ООО «Эксперт-Проект» на выборах в 2015 году пожертвовало «Единой России» 2 млн руб. Единственный учредитель организации — Александр Кулинич.

Все вышеперечисленные парламентарии и их дети входят во фракцию «Единой России». Интересно, что бизнес-династии депутатов в Новосибирске так или иначе связаны со строительным делом или сделками с недвижимостью. По данным ресурса Rusprofile, сын Александра Кулинича не только возглавляет «МераТех», но и напополам с Ириной Кулинич владеет ООО «Союз», которое специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым имуществом. Такой же вид деятельности фигурирует в карточке «Руспрофайла», посвященной ООО «Ноях». Это предприятие Екатерины Митряшиной. Со строительным сегментом связана и организация ЗЖБИ-4 ее отца Николая Мочалина.

Некоторое время в горсовете Новосибирска и Законодательном собрании Новосибирской области одновременно работали младший и старший Сидоренко, владельцы строительной компании «Энергомонтаж». Восемь лет назад после смерти главы семьи в ЗС его сменил сын Иван Леонидович Сидоренко. Три года до этого тот работал в горсовете одновременно с Андреем Каличенко (их отцы вместе строили бизнес). В 2016 году первый заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж» Каличенко избрался в Госдуму.

За 2011–2016 гг. ООО «Энергомонтаж» потратило на поддержку «ЕР» и кандидатов более 14 млн руб. Пожертвования для «Единой России» — 3 млн руб. в 2011 году, 1,2 млн руб. — в 2016-м. На выборы Андрея Каличенко в Госдуму, согласно официальному отчету, из компании ушло 6 млн руб. В 2015 году на список «ЕР» в ЗС от «Энергомонтажа» поступило 4 млн руб. В 2015 году на выборы в ЗС АО «Новосибирская птицефабрика» пожертвовало 5 450 000 рублей. 5 млн руб. — для «ЕР», 450 тысяч руб. — кандидату от «ЕР» Анатолию Григорьеву. По данным ресурса «Синапс», небольшая доля в этой компании принадлежит товариществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж».

У соседей

На соседних сибирских территориях отцы и дети реже одновременно избираются депутатами. «Континент Сибирь» изучил ситуацию в региональных парламентах и представительных органах областных центров, чтобы убедиться, что речь идет о единичных примерах.

Генеральный директор и владелица медицинского центра «Золотая линия» Лариса Петрова — депутат Кемеровского городского Совета. Ее супруг Вячеслав Петров возглавляет парламент Кузбасса. Оба — члены фракции «ЕР».

В сентябре прошлого года в Эл-Курултай Республики Алтай избралась Радмила Пекпеева. В 2017 году ее брат Экене Пекпеев, на тот момент владелец ООО «ФинСтрой», стал депутатом горсовета Горно-Алтайска. Они представляют Фонд Пекпеева, основанный в память об их отце — депутате Государственной думы РФ 3–5-го созывов Сергее Пекпееве (умер в 2012-м). Радмила и Экене шли на выборы от «ЕР».

Бизнесмен Валерий Кокорин в 2016 году в третий раз избрался в Законодательное собрание Омской области. В последний раз шел на выборы самовыдвиженцем, что не мешает ему состоять во фракции «ЕР». Его зять, «единоросс», предприниматель Сергей Дроздов с 2007 года — депутат горсовета Омска.

Руководитель томской «Единой России» Владимир Резников был депутатом Думы Омской области (2001–2005) и горсовета Омска (2007–2016). С 1997 года он — гендиректор и владелец доли в 51% ООО «Горсети». В 2016-м снова избрался в региональный парламент. Его сын Максим Резников тоже член «ЕР». Он делит с отцом место работы — исполнительный директор ООО «Горсети». С 2017 года Максим Владимирович заседает в томской городской Думе. Вместе с братом владеет ООО «Радиотехник», которое специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

За время подготовки материала «Континента Сибирь» отказался от депутатских полномочий 34-летний депутат ЗС Иркутской области (фракция «ЕР») Антон Красноштанов — генеральный директор «Финансово-строительной компании «ДомСтрой». Мэр Иркутска назначил его своим первым заместителем. 39-летний Дмитрий Красноштанов, директор «Иркутскстроя», остается депутатом иркутской городской Думы («Единая Россия»).

Но все-таки есть среди депутатов-родственников приверженцы и других политических партий. В той же Иркутской области, которую до конца прошлого года возглавлял коммунист Сергей Левченко. Отец и сын Сумароковы — члены фракции КПРФ регионального парламента, состоят в руководящих органах «Усольского свинокомплекса».

В 2019-м предприниматель Михаил Гергенов избрался в Улан-Удэнский городской Совет от ЛДПР. А бизнесмен Гергенов-старший шел в Народный Хурал Республики Бурятии от «Единой России».

Единичные случаи династийности есть и в регионах, не соседствующих с СФО. Например, спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко («ЕР») и его сын, предприниматель Максим Бурлачко в гордуме Краснодара.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Чернявский,

политический аналитик:

— В Красноярском крае практика семейственности в депутатском корпусе не распространена. Единственное, в этой связи можно упомянуть о владельце крупной строительной компании «Сибиряк» Владимире Егорове, бывшем депутате Красноярского городского Совета. Он в 2016 году пытался избраться в Законодательное собрание, но неудачно. В 2018 году не смог в этом достичь успеха и его сын Константин Егоров.

Думаю, нужно отдельно рассматривать каждую историю, в которой дети и сыновья одновременно присутствуют во власти. Не вижу ничего предосудительного, если депутат не ударил в грязь лицом, если он добился успеха, если он — достойный человек. Не стоит всех стричь под одну гребенку, не у всех парламентариев-бизнесменов дети — мажоры.

В вопросах лоббирования интересов предпринимателей не важна семейственность. В предыдущем созыве горсовета Красноярска с генпланом хорошо управились и без сыновей. Ресурс, как правило, зависит не от фамилии, а от связей главы семьи. Причем не важно, депутат он или нет.

Александр Коновалов,

профессор Кемеровского государственного университета, политолог:

— В Кемеровской области есть пример. Супруга председателя Законодательного собрания — депутат городского Совета. Реакция на их присутствие в политике весьма сдержанная, оба состоялись в бизнесе до того, как выиграть выборы. Петров достиг хороших результатов в IT-деле, его супруга — в косметологическом.

Если говорить о нахождении родственников во власти, можно упомянуть об Александре Приезжеве, который в 2000-м был полпредом президента РФ в Кемеровской области, и Николае Приезжеве, депутате облсовета и главе компании «Кузбассразрезуголь». Но мне кажется, в данном случае братья двигались параллельными курсами.

Александр Пожалов,

политический аналитик:

— По доле случаев (когда они не единичны) одновременного присутствия отцов и детей в депутатском корпусе Новосибирская область, наверное, лидер. Обычно подобное встречается в регионах с сильными местными промышленными элитами, причем не только в рамках одной фракции. Например, династии есть в Иркутской области. В прошлом были в Белгородской, в Тульской областях.

Свердловскую область в Госдуме представляет сын бывшего депутата Законодательного собрания, владельца торгового бизнеса. Брат бывшего главы Краснодарского края Ткачева со времен его губернаторства остается депутатом Госдумы. Нынешний спикер Мосгордумы Алексей Шапошников — сын лидера московского «Единства» и экс-депутата Валерия Шапошникова. При Лужкове Алексей был мундепом в районе, где были сосредоточены основные бизнес-активы семьи. На промышленном востоке Москвы в то время встречались и другие такие мини-династии. Но это давно сошло на нет.

Династийность в депутатской среде — явно уходящая практика. Наверное, она остается особенностью регионов с крепкими позициями семейных бизнес-групп. Самим предпринимателям из-за все новых ужесточений к декларированию активов и имущества может быть не очень комфортно идти на выборы: зачастую владельцу компании, если он получил мандат, приходится переводить бизнес-активы на жену и взрослых детей. Если взрослые дети сами идут в депутаты, им тоже может понадобиться на кого-то переводить. Кроме того, такая практика иногда перестает считаться приемлемой в случаях масштабного обновления власти в регионе, например, с приходом нового губернатора или главы города, не связанного с местными бизнес-элитами. Если перед главой субъекта стоит задача на сокращение разных привилегий для сложившихся деловых элит и вовлечение в экономику региона и города внешних игроков.

Чаще бизнес-династийность в одновременном депутатстве на разных уровнях проявляется не через прямых родственников, а через менеджеров семейного дела (владелец компании в ЗС, а один из менеджеров — в горсовете).

Виктор Толоконский,

экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, советник президента «РАТМ Холдинга»:

— Думаю, закон не накладывает запрета на присутствие близких родственников в представительных органах. Но когда в своей практике я сталкивался с подобными ситуациями, всегда был против. На мой субъективный взгляд, с этической точки зрения возникают некоторые вопросы и сомнения. Любой носитель власти должен оставаться моральным авторитетом в глазах общества, избирателей.

Это не значит, что я прав, а другие не правы. Разумеется, закон первичен, и он допускает присутствие отцов и детей в депутатском корпусе. Но лично для меня морально-этический аспект очень важен.

Вероятно, Новосибирск выделяется в этом смысле на фоне других территорий по случайному стечению обстоятельств. Возможно, есть другие причины. Не исключаю, что влияет конкуренция за места в депутатском корпусе. Когда я работал в Красноярском крае, мне казалось, что в этом регионе больше желающих их занять.

Может быть, играет роль местная специфика. Для публичного политика очень важен первый шаг. У уже действующего депутата появляется преимущество, он может рассказать избирателям, чего добился, что сделал. Люди с солидной бизнес-биографией показывают: я построил этот микрорайон, школу, дорогу. Это действительно серьезно. В пользу кандидата говорят его реальные дела, а родственные связи в этом случае не имеют значения.

Александр Барсуков,

кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Сибирского института управления — филиала РАНХиГС:

— При обсуждении проблематики местного политического процесса и тенденций в общероссийском контексте необходимо учитывать предшествующий период развития в стране и регионах. Он оказывает значительное влияние на определенные возможности участия в представительных органах. Чаще в публичную политику приходят люди, которые занимаются бизнесом, имеют представление о проблеме. Не секрет, что они составляют значительную часть Законодательного собрания Новосибирской области.

Есть и другие нюансы. Сегодня в повестке появляются вопросы партийной конкуренции. Кроме того, есть проблема старшего и младшего (зачастую, мягко говоря, аполитичного) поколений. Иногда более молодые люди могут попасть в представительные органы только когда становятся медийными персонами либо заметны в бизнесе и власти. Стоит учитывать предшествующий путь развития города и региона, специфику отношений в определенной среде. У каждой территории есть свои отличия, в том числе касающиеся направлений бизнеса — нужно каждую ситуацию изучать конкретно.

Если объяснять тему сквозь призму политологии, стоит затронуть вопрос функционирования особой системы, которая подразумевает сочетание формальных и неформальных отношений между участниками процесса в обмен на некие ресурсы. Под ресурсами исследователи имеют в виду не только финансовые, но и символические блага — все, что связано с услугами, продвижением и так далее. С этой точки зрения можно смотреть на присутствие отцов и детей в представительных органах власти. Но, повторю, всегда важно изучать конкретный контекст.

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