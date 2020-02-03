Новосибирских депутатов торопят с отменой партийных списков

«Гражданский патруль» обратился к спикеру Совета депутатов Новосибирска с призывом поторопиться с переходом к мажоритарной системе выборов.

З февраля председатель правления «Гражданского патруля» Ростислав Антонов передал в Совет депутатов Новосибирска официальное обращение на имя спикера горсовета Дмитрия Асанцева. Авторы письма говорят о плюсах увеличения количества одномандатных округов с 40 до 50. Сейчас депутатский корпус состоит из 40 одномандатников и 10 депутатов, которые избираются по спискам партий.

«Одномандатники работают эффективнее депутатов, избранных по партийным спискам, что делает обоснованным возврат к мажоритарной системе выборов», — следует из обращения Антонова к горсовету.

Весной прошлого года юрист Татьяна Брылева, которая сотрудничает с «Гражданским патрулем», внесла в Совет депутатов инициативу об отмене партсписков. Уставная комиссия рекомендовала обсудить вопрос на сессии. Но эту тему еще не рассмотрела комиссия по местному самоуправлению в Совете депутатов и не давала рекомендаций. Очередное заседание запланировано на 6 февраля.

Ближайшая сессия пройдет 12 февраля. В предварительной повестке уже стоит вопрос о «внесении изменений в Устав города». Но по информации «Континента Сибирь», в руководстве регионального отделения «Единой России» не готовы утверждать, что голосование точно состоится. Один из источников уверен, что большинство депутатов городского Совета готовы смириться с отменой списков и перенарезкой существующих округов. Другой высокопоставленный единоросс отмечает, что возможность перенести обсуждение остается: «без необходимого числа голосов вопрос на сессию не вынесут».

«В декабре мы тоже ждали, что на сессии обсудят вопрос об изменении Устава города. Отменили. Поэтому нет уверенности, что депутаты сейчас решатся. Речь идет в некотором смысле о небольшой революции для Новосибирска. Если депутаты одобрят инициативу, то город получит 10 новых депутатов, которые обойдут округ ногами и поговорят с возможными избирателями. Увеличение количества одномандатных округов до 50 повысит качество работы действующих депутатов, так как число избирателей на одном округе уменьшится. Также это откроет дорогу независимых кандидатам, у которых нет больших средств для ведения кампании», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Ростислав Антонов.

По сведениям «Континента Сибирь», инициативу одобряют не все единороссы. Но по важнейшим вопросам члены фракции ЕР обычно голосуют консолидировано. На этот раз даже если все они выскажутся «за», это не гарантирует отмену партсписков. Решение пройдет только если «за» проголосуют минимум 34 человека. Во фракции ЕР – 33.

Заседание фракции ЕР пройдет на следующей неделе: еще есть время для разговора с однопартийцами и для поиска «слабых звеньев» вне своей фракции.

Руководитель объединения КПРФ в Совете депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов говорил, что бюро обкома рекомендует коммунистам не поддерживать смену правил. В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» лидер новосибирских справедливороссов Анатолий Кубанов выступил резко против отмены партсписков на выборах. Но не исключил, что в поисках союзников единороссы могут выйти на представителя СР в горсовете.

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