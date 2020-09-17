Руководство новосибирского отделения «Единой России» решило, кого выдвинет в сенаторы, спикеры, а также на посты первого заместителя и главы партийной фракции.
17 сентября прошло заседание президиума регионального отделения «Единой России». По информации «Континента Сибирь», на повестке стояли вопросы о будущем члене Совета Федерации от Заксобрания, а также о председателях регионального парламента и городского совета, первом вице-спикере, главе фракции ЕР в городе и области. Как рассказали собеседники редакции, члены президиума регионального политсовета ЕР будут рекомендовать генеральному совету партии на пост члена Совета Федерации от Заксобрания области Александра Карелина – депутата Госдумы РФ, «номер два» областного списка ЕР в ЗС. В прошлом созыве сенатором от регионального парламента был Владимир Лаптев, он переизбрался в ЗС.
В спикеры Заксобрания президиум регионального политсовета ЕР предлагает председателя ЗС 6 созыва Андрея Шимкива, а в горсовете – Дмитрия Асанцева, который занимал этот пост и предыдущие годы.
Первым вице-спикером ЗС руководящие органы местной ЕР видят Андрея Панферова, который занимал эту должность в прошлом созыве, а также является первым заместителем секретаря регионального отделения партии. Его же президиум выдвигает на должность главы партийной фракции в ЗС. Он руководил объединением ЕР в региональном парламенте до 2019 года, пока не стал секретарем новосибирского отделения «Единой России» (Через 10 месяцев у руля встал губернатор Андрей Травников). На посту руководителя фракции до конца прошлого созыва был экс-лидер местной «Единой России» Валерий Ильенко.
Источники «Континента Сибирь» отмечают, что на сессии Заксобрания голосование по кандидатурам сенатора, спикера, заместителей председателя регионального парламента будет открытым.