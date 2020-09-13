Действующие новосибирские депутаты проигрывают выборы

По предварительным данным на грани потери мандата несколько действующих депутатов городского Совета и регионального парламента.

Место в горсовете может потерять вице-спикер Совета депутатов, второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Ему противостоит идеолог несистемной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко.

Проигрывает выборы также депутат, выдвиженец ЕР, Владимир Барсук. Он выдвигается в Дзержинском районе Новосибирска. Там же баллотируется член фракции ЕР в горсовете Игорь Салов, у которого, по предварительной информации редакции, также острая ситуация на округе.

В Дзержинском районе в горсовет также баллотируются руководитель районного отделения ЕР Сергей Капишников. Он вряд ли сможет победить действующего депутата горсовета коммуниста Георгия Андреева.

В Заксобрание по тому же району на округе № 20 ЕР выставила регионального бизнес-омбудсмена, экс-парламентария Николая Мамулата. По предварительной информации, ему тоже не удается пройти в ЗС.

Также «Континент Сибирь» писал о высокой вероятности проигрыша регионального парламентария, коммуниста Андрея Жирнова, члена фракции ЕР в ЗС Олега Сметанина.

У директора строительной компании «Альянс» Степана Сафонкина из «Лиги эффективности» (соратник регионального парламентария Ильи Полякова) есть шанс обойти на выборах в горсовет коммуниста Валерия Науменко. Лидер новосибирских «Зеленых» Игорь Украинцев успешно конкурирует с депутатом горсовета, членом фракции ЕР Олегом Шестаковым.

На селекторном совещании с лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым, секретарь новосибирского отделения партии, губернатор Андрей Травников отметил, что по консервативным прогнозам, фракция ЕР в Заксобрании займет более 60 % кресел, в горсовете – половину.

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