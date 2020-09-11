Некоторые фигуранты «Умного голосования» не торопятся благодарить команду оппозиционной коалиции за поддержку и просят убрать их из списка. «Континент Сибирь» спросил нескольких депутатов о реакции на включение их имен в перечень солидарности УГ.

УГ возникло в 2018 году, на выборах в Мосгордуму его продвигала команда оппозиционера Алексея Навального. В Новосибирской области в этом году проект продвигает несистемная коалиция «Новосибирск 2020». 8 сентября она открыла доступ к рекомендациям УГ по городскому Совету и Законодательному собранию Новосибирской области. На 50 округов горсовета Новосибирска у коалиции 31 своих кандидатов. Также поддержку получили четыре «союзника»не из коалиции. В Заксобрание оппозиционный союз не выдвигал своих представителей. Среди рекомендаций УГ по горсовету 1 выдвиженец от КПРФ, 1 – от Родины, 4 – от ЛДПР, 6 – от «Справедливой России». В региональный парламент УГ советует голосовать за 2 самовыдвиженцев, 16 представителей КПРФ, 11 – ЛДПР, 5 – «Родины» и четырех справедливороссов. Первым потребовал исключить его из УГ региональный парламентарий от КПРФ Вадим Агеенко. Затем официальное заявление о невозможности присутствия коммунистов в списке поступило от бюро областного комитета компартии. Убрать свою фамилию из УГ потребовал также заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Евгений Лебедев.

РОМАН ЯКОВЛЕВ,

депутат Заксобрания Новосибирской области (КПРФ):

– На протяжении всей избирательной кампании оппозиционная коалиция пыталась донести до всех вокруг о якобы существующем слиянии двух правящих партий в Новосибирске – КПРФ и «Единой России». В итоге в списки «Умного голосования» попали около двух десятков коммунистов. Фактически коалиция признает, что ни о каком слиянии не может быть и речи.

Что касается меня, я их не просил о поддержке, никто на меня не выходил, в переговоры я не вступал. Вообще понятия не имею, как «Умное голосование» работает, какие возможности у этой структуры, каков потенциал.

Не в курсе заявлений моего однопартийца Вадима Агеенко (депутат Заксобрания Вадим Агеенко потребовал убрать его имя из списка «Умного голосования» – «Континент Сибирь»). Сегодня последний день агитации, начало голосования, у меня не было времени отвлекаться.

ВЯЧЕСЛАВ ИЛЮХИН,

депутат горсовета Новосибирска, лидер новосибирского отделения «Родины»:

– Не общаюсь c коалицией, по партийной линии тоже никаких контактов не было. Так что включение кандидатов «Родины» в «Умное голосование» для меня стало неожиданностью. Это их решение, которое продиктовано тем, что мы, как и они, критикуем местную власть.

Возражать против включения нас в список «Умного голосования» точно не стану. Хотя понимаю: вряд ли на сайте УГ зарегистрировалось много избирателей из Пашино, где я, например, баллотируюсь. А по горсовету, мне кажется, в УГ можно было включить больше наших представителей. Но возможно у коалиции на округах есть свои кандидаты.

НАТАЛЬЯ ПИНУС,

депутат горсовета Новосибирска (самовыдвижение):

– Я узнала, что включена в список «Умного голосования», вместе со всеми остальными наблюдателями за процессом. Ранее я разговаривала с Сергеем Бойко о независимости решений по поддержке кандидатов. Рада видеть, что в случае с моим округом соблюдены принципы объективности.

Но участие в УГ не было ключевым вопросом моей кампании. Не считаю, что стоит преувеличивать влияние проекта на исход выборов – я много работала на своем округе, много что сделала.

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ,

заместитель координатора регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска:

– Так называемая коалиция 2020 без моего согласия внесла мою кандидатуру в список для «Умного голосования». Я сам уже без малого семь лет работаю на территории округа, от которого был избран в городской Совет. Я публично обращаюсь к идеологам так называемой коалиции 2020 и требую убрать мою кандидатуру из списка «Умного голосования». (Источник)

ВЛАДИМИР КАРПОВ,

заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, секретарь Новосибирского обкома КПРФ:

– Как всегда в таких кампаниях под завершение появляются всевозможные неожиданности. Известная теперь коалиция 2020 включила в так называемый список «Умное голосование» из 38 одномандатников по Заксобранию 16 человек из компартии. Мы посоветовались и решили, что каждый отдельно наш кандидат не будет обращаться с тем, чтобы его из этого списка вывели. Вадим Агеенко это уже сделал. А мы от бюро местного отделения КПРФ делаем заявление, что кандидаты от КПРФ не могут быть включены в список «Умное голосование», поскольку коалиция 2020 оголтело нападает на нашего лидера, коммуниста Анатолия Локтя, всячески старается принизить роль регионального отделения КПРФ. Поэтому нашим кандидатам, конечно, не место в этом списке. Это официальное заявление бюро областного комитета партии. Нам никакие сторонние поддержки, тем более от коалиции 2020 не нужны. (Источник.)

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