Станет ли горсовет Новосибирска одномандатным или выборы пройдут по старым правилам? «Единая Россия» пока не заявила об определённой позиции по этому вопросу — в руководстве ЕР и в региональном избирательном штабе нет консолидированного мнения. Очередная попытка выработать его может быть предпринята на партийном совещании с губернатором в пятницу 13-го декабря.

Вдохновителем отмены 10 партийных мест в Совете депутатов Новосибирска с одновременным увеличением одномандатников с 40 до 50 некоторые участники политических процессов называют «Единую Россию. Вице-спикер горсовета, руководитель городской фракции КПРФ Ренат Сулейманов говорил в комментарии для «Континента Сибирь»: «Мы отрицательно относимся к очередной попытке «Единой России» изменить правила игры по ходу пьесы. Ей невыгодно голосование по партспискам». Если коммунист не имеет в виду мнение конкретного представителя ЕР, странно, что через 2 месяца после публичных слушаний по вопросу перехода к мажоритарной системе «Единая Россия» так и не заявила об общепартийной позиции. Внутрифракционное голосование провалилось — часть единороссов горсовета против смены правил игры. Автор поговорил с несколькими членами ЕР, в том числе из партийного руководства и предвыборного штаба: установки сверху нет, а на региональном уровне дискуссии в разгаре.

Официально инициативу об отмене партсписков в Совет депутатов внесла юрист Татьяна Брылева. Она сотрудничает с руководителем общественной организации «Гражданский патруль» Ростиславом Антоновым. Он подтвердил «Континенту Сибирь», что заранее знал о подготовке ею обращения, но отрицает, что это его идея.

Ростислав Антонов по меньшей мере пять раз неудачно участвовал в выборах как кандидат. В 2015-м шел в нынешний созыв Совета депутатов Новосибирска как самовыдвиженец и занял второе место на округе № 24 в Ленинском районе. Там победил член фракции ЕР, председатель комиссии по соцполитике Николай Тямин. На вопрос «Континента Сибирь» о нынешних планах, Антонов ответил: собирается пойти на выборы 2020, но возможности пока под вопросом. «Если одномандатных округов не 40, а 50, победить легче. Территории меньше, обойти их независимым, не ресурсным, несистемным кандидатам проще. Списки на муниципальных выборах не нужны. На округе списочников не знают, с них ничего не спросишь», — рассуждает Ростислав Антонов. Мнение оппозиционеров имеет особое значение, поскольку как раз целью не допустить их в органы власти обосновывается в узких партийных кругах ЕР идея отмены списков.

В том же ключе, что и Антонов, высказывается и председатель новосибирского отделения незарегистрированной партии Навального Андрей Гладченко. «Сагу о ликвидации списков в Совете депутатов Новосибирска наблюдаем с саркастической улыбкой. Для «Единой России» тут цугцванг: любое решение ведёт к потерям, а у оппозиции при любом раскладе открывается окно возможностей. Будем ориентироваться по факту. Увеличат число округов — тем лучше для нас и хуже для действующих депутатов: будем выставлять людей по одномандатным округам, особенно по новым. Оставят партсписки — рискуют получить невероятный партийный провал. Правда, места единороссов тут в большей мере займут системные оппозиционные партии, поскольку приличных политических сил, от которых можно выдвигать наших кандидатов, фактически не осталось. В Новосибирске будем на всю катушку включать «Умное голосование» — проект, триумфально сработавший этой осенью в Москве», — обещает Андрей Гладченко.

Один из противников перенарезки округов в руководстве ЕР говорил автору о риске проиграть некоторые территории оппозиции, в том числе, несистемной. Другой влиятельный представитель ЕР парирует: перенарезка — не случайный, а подконтрольный властным структурам процесс. Вопрос в том, у кого больше власти и влияния. Новые округа появятся не в чистом поле, нарежут под конкретных людей, объясняет корреспонденту «Континента Сибирь» информированный источник. Другой собеседник замечает: ЕР поддерживает на выборах своих одномандатников, но после избрания они не обязаны вступать именно во фракцию «Единая Россия». Например, Олег Шестаков за годы своего депутатства входил и выходил как из объединения коммунистов, так и из объединения единороссов в горсовете.

Смена избирательной системы переписывает правила игры, способствует достижению новых внутрипартийных и межпартийных договоренностей. Депутат может попробовать избавиться от куска территории, где за него плохо голосуют. По данным организации Фонд «Общественное мнение» на 1 декабря 2019 за ЕР готовы проголосовать 33 % опрошенных. Возможности «Единой России» по партспискам в 2020 не выглядят колоссальными. Некоторые списочники засматриваются на одномандатные территории однопартийцев. Больше округов проще поделить. Одномандатные кампании проходят по другим правилам, меньше завязаны на партийный рейтинг.

Депутат Госдумы Виктор Игнатов до назначения членом президиума генерального совета ЕР и руководителем межрегионального координационного совета ЕР по СФО высказывал личное мнение о целесообразности пересмотра избирательной системы в пользу одномандатников. Собеседники «Континента Сибирь» в партийном руководстве отмечают: эту точку зрения разделяют не все члены предвыборного штаба единороссов в Новосибирской области, но Игнатов настроен убеждать их в своей правоте.

Кто за кем стоит, кто продвигает тему перехода на мажоритарную систему — конспирология. Факт в том, что если бы инициатива не появилась в горсовете официально, дискуссия могла бы остаться внутрипартийной. Виктор Игнатов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» обращает внимание на то, что «Единая Россия» не была инициатором внесения идеи в горсовет. «Если бы не общественники, которые ее внесли, то депутаты бы и не рассматривали никаких изменений. А теперь ЕР вынуждена оценивать последствия и целесообразность предлагаемых изменений. Выборы в Новосибирске являются знаковыми для страны, привлекают внимание, в том числе, федерального центра. В региональном отделении партии официального решения по этому вопросу на данный момент нет, ведутся консультации. Есть мнения против, кто-то наоборот считает, что списки вносят излишнюю политизированность, и что нужно сделать как раньше — в прошлом созыве в Совете депутатов были только одномандатники. В любом случае, единолично, без участия других фракций, изменения невозможны», — подчеркивает Виктор Игнатов.

Комиссия по Уставу Новосибирска не увидела причин не выносить вопрос на голосование депутатов. Так что, единороссам придется решать. Счет идет на дни — сессия 23 декабря.

Противники пересмотра избирательной системы не исключают: перемены нарушат баланс в отношениях партийных лидеров и подтолкнут к очевидному противостоянию. Андрей Травников руководит областью и региональным отделением ЕР, Анатолий Локоть — Новосибирском и областным комитетом КПРФ. Если Локоть не возглавит список коммунистов в горсовет, почему ему не стать паровозом в Заксобрание? Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак дал понять, что региональный список единороссов возглавит Травников. То есть мэр и губернатор войдут в прямое «именное» соперничество.

Сторонники изменений сомневаются, что первый секретарь обкома превратится в несговорчивого партфункционера из-за нескольких мандатов. Считают, что как раз борьба за партийные рейтинги при сохранении списков на уровне города пошатнет политическую конструкцию. Одномандатники даже с разными идеологическими взглядами на округе спорят о клумбах, дорогах и детских садиках, а не о политике. Другое дело, соперничество партий.

Последнее слово в дискуссии ЕР о целесообразности изменения системы — за губернатором, секретарем регионального отделения ЕР Андреем Травниковым и спикером Заксобрания, главой избирательного штаба Андреем Шимкивом. Источники «Континента Сибирь» не готовы предугадать позицию лидеров, чья задача — сохранить за единороссами большинство. Они отвечают за результаты выборов на территории.

Допустим, смена предвыборных правил согласуется с целью ЕР удержать первенство. Единороссам все равно не хватит сил сдвинуть инициативу. Даже если всем составом придут на сессию и консолидировано нажмут кнопку «за». Нужен один голос вне фракции для подстраховки, лучше три на случай, если кто-то из ЕР «заболеет». Ведь новость о срыве в Новосибирске голосования по вопросу, который поддержит «Единая Россия», распространят не только местные сайты.

Если вторая по численности, коммунистическая, фракция в Совете депутатов Новосибирска против смены правил, то вряд ли потому, что боится потерять в мандатах. Где гарантия, что в 2020 за КПРФ Новосибирск будет голосовать не хуже, чем в 2015? В горсовете у КПРФ четыре списочника. Но не исключены победы на некоторых из 10 дополнительных одномандатных округов. Опытный, известный в Новосибирской области эксперт по политическим технологиям отметил в неофициальном разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь»: «со всеми можно договориться. 3-4 списочных мандата теоретически способны превратиться в одномандатные. Кому не достанется места в горсовете, пойдет в Заксобрание». Информированный, имевший дело с новосибирской КПРФ, источник упоминает: коммунисты против смены правил еще и потому, что «списочники» — это спонсорские деньги.

Если единороссы выступят против списков, им понадобятся соратники. Одного можно найти, например, в «Справедливой России». Но не исключена попытка вычислить «слабые звенья» в том числе и во фракции КПРФ. В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» вице-спикер, руководитель группы коммунистов в горсовете Ренат Сулейманов подтвердил: решение бюро обкома обязывает всех членов фракции голосовать против отмены списков. «Первый секретарь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть тоже публично и непублично выступал против смены правил. Все члены фракции разделяют эту позицию. Не думаю, что кто-то из наших депутатов ослушается решения бюро обкома», — подчеркивает Ренат Сулейманов.

До конца созыва осталось по сути 8 месяцев, а если вычесть летние каникулы, — всего полгода. Так ли страшит партийное взыскание, если предложение за голос будет достаточно выгодным? Один из собеседников «Континента Сибирь» из фракции КПРФ отмечает, что по его информации, одно «слабое звено» среди списочников от коммунистов есть. Но по его сведениям, и единороссы не могут быть уверены в своих однопартийцах.

Вопрос не только в том, согласятся ли главные по выборам, что отмена списков соответствует интересам «Единой России». А в том, могут ли они рассчитывать на уверенную коалицию для принятия законопроекта. Если нет, фракция ЕР в горсовете получит добро на свободное голосование и решение, скорее всего, не пройдет. Либо вопрос откладывается еще на месяц — вероятно в последний раз.

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