В Новосибирске выставлена на продажу кофейня PRIMETIME в торговом центре «Сибирский Молл», открывшаяся в конце 2023 года на месте «Шоколадницы». Объявление разместила компания «Снабком».

Сеть PRIMETIME COFFEE была основана бизнесменом Антоном Горестовым и являлась самой крупной в Новосибирске по количеству точек. У PRIMETIME COFFEE были амбициозные планы по развитию (за 7–10 лет компания хотела открыть 2500 точек в России, СНГ и ЕС), однако на ее позициях негативно сказалась пандемия. В 2021 году было признано банкротом одно из юрлиц сети — ООО «Академия» (до переименования — ООО «Праймтайм»), а 14 сентября 2021 года сам Антон Горестов подал на самобанкротство.

Кофейни, уже не принадлежащие Антону Горестову, первоначально продолжили свою работу под брендом PRIMETIME COFFEE. Однако в начале 2024 года стало известно о закрытии точки в центре города возле сквера «Крылья Сибири», которая принадлежала Александру Бурковскому. А в феврале, как писал «Континент Сибирь», три кофейни PRIMETIME COFFEE, находившиеся под управлением индивидуального предпринимателя из Красноярска Нины Барташевич (о чем свидетельствует информация на входе в одну из точек), поменяли вывеску на «Кофейная карта». На сегодня под брендом PRIMETIME COFFEE в Новосибирске, по данным 2ГИС, продолжает работать девять кофеен.

Примечательно, что в конце 2023 года, несмотря на ситуацию вокруг PRIMETIME COFFEE, под этим брендом была открыта новая кофейня в ТРЦ «Сибирский Молл», которая заняла место закрывшейся франчайзинговой «Шоколадницы». Именно эта кофейня и выставлена на Avito. По данным объявления, аренда площадки составляет 130 тысяч рублей, коммунальные услуги ─ 12 000 рублей, фонд оплаты труда ─ 80 тысяч рублей. Доходы кофейни за вычетом всех расходов ─ 150 тысяч рублей. При этом активы оценены в 2,1 млн рублей. «Срочная продажа в связи с необходимостью вложений в другой основной проект», ─ говорится в объявлении. Стоимость кофейни ─ 2,85 млн рублей.

Напомним, что ранее на продажу за 3,7 млн рублей также был выставлен какао-бар Mr.Konfetkin площадью 15,5 кв. м, располагающийся в ресторанном дворике на улице Ленина. Его ежемесячная прибыль оценивается в 175 тысяч рублей, среднемесячные обороты — 1,005 млн рублей, среднемесячные расходы ─ 853 тыс. рублей, окупаемость вложений ─ 22 месяца. Причиной продажи, по словам основателя компании Дмитрия Секушенко, является открытие Mr.Konfetkin в ТРЦ «Аура». Там же планируется к запуску и кафе-кондитерская Kook Екатерины Ветховой.