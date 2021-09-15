Основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов подал на самобанкротство

В арбитражный суд поступило заявление известного новосибирского предпринимателя Антона Горестова о самобанкротстве. Сумма исковых заявлений составляет 15,6 млн рублей. В случае признания Антона Горестова банкротом он не сможет быть генеральным директором юрлиц, которые сейчас находятся под его управлением.

Антон Горестов является основателем крупной новосибирской сети кофеен PRIMETIME COFFEE, сетей стритфуда SEABASS и Hit&Meat, совладельцем сервиса доставки продуктов «Корзинамаг», основателем сети бутик-отелей Ahotels и сети коворкингов CO-WO, а также ряда других бизнес-проектов.

Антон Горестов подтвердил «Континенту Сибирь» подачу иска о самобанкротстве. По его словам, именно сфера общепита оказалась в наибольшей степени пострадавшей от пандемии, что подтверждали и в правительстве РФ. Принудительное закрытие предприятий общепита привело к значительному падению прибыли, и как следствие, к отсутствию необходимых денежных средств для надлежащего исполнения обязательств участниками рынка. Собеседник «Континента Сибирь» отметил, что положения закона о банкротстве устанавливают случаи, предусматривающие как право, так и обязанность обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании физлица несостоятельным.

Согласно действующему законодательству гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом в случае, если удовлетворение требований кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами, и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляют не менее чем 500 тыс. рублей для физлиц и 300 тыс рублей для юрлиц.

«При этом возникающие кризисные ситуации, приводящие к неплатежеспособности и

несостоятельности, не всегда приводят к банкротству. Законодательством предусмотрена возможность проведения антикризисных мер даже при доказанном факте неплатежеспособности на протекающих стадиях процедуры банкротства, – подчеркнул «Континенту Сибирь» Антон Горестов. – Также хочу отметить, что согласно закону о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяется не только реализация имущества, но и реструктуризация долгов. В соответствии с последним принимается и утверждается план по реструктуризации долга, согласно которому задолженность перед кредиторами будет погашаться на новых доступных условиях. Поэтому будем стараться договориться со всеми, чтобы выйти из ситуации и продолжить развитие».

Напомним, что летом 2021 года Арбитражный суд зарегистрировал иск пермского банка «Урал ФД» к учрежденному Антоном Горестовым ООО «Праймтайм» (впоследствии переименовано в ООО «Академия»), одному из юрлиц, на тот момент управлявшему группой заведений одноименной сети кофеен. Истец требовал признать должника банкротом. Сумма исковых требований составляла 88,852 млн рублей.

6 сентября суд принял решение признать ООО «Академия» банкротом и ввести в нем процедуру наблюдения. Стоит отметить, что в настоящее время под брендом PRIMETIME COFFEE работают кофейни, имеющие разных владельцев, поэтому в процедуре банкротства ООО «Академия» они никак не задействованы и продолжают работать в прежнем режиме. На сегодня по данным 2ГИС, под вывеской PRIMETIME COFFEE в Новосибирске работает 27 кофеен.



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