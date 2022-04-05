Запуск своего третьего какао-бара в Новосибирске я планировал еще до известных событий февраля. Несмотря на текущую экономическую ситуацию и все ее последствия, включая изменение условий кредитования и значительный рост издержек, я не отказался от своих планов. И могу сказать, что сегодня – не самое удачное время НЕ открывать новый какао-бар.

В сфере общепита я работаю уже более 6 лет. На сегодня у меня 2 какао-бара под брендами Mr.Konfetkin и Lory Story. О запуске третьего заведения в Академгородке я задумывался уже давно. Если ты нашел нужное помещение на первой линии в Академгородке, считай, что это 50% успеха. Другая половина успеха – твой продукт. Проще говоря, иметь здесь свою точку продаж – моя мечта.

Найти свободные помещения на популярных пешеходных улицах Академгородка – редкость. Их забирают по знакомству или через «сарафан». Со мной получилось также. В январе мне предложили занять помещение на Морском проспекте. 33 метра, самое то! Мне позвонили перед тем, как выкладывать объявление на сайт.

Неделю мы считали трафик, сравнивали цены конкурентов и изучали ассортимент. Приняли решение, что открываемся. Нужны деньги.

На согласование кредита ушел весь февраль. Банк одобрил сумму 3 млн. руб на 5 лет под 14.5%. Условия классные, мы подписали договор утром 28 февраля. Но уже через 3 часа мне позвонили с банка и сообщили, что выплаты останавливают, пока не будет решения с выросшей ставкой ЦБ с 9.5% до 20%.

Настало время важных вопросов. Брать ли кредит с новой ставкой? Что будет со спросом? Как вырастут цены, и будут ли продукты? И я внезапно поймал себя на мысли, что сейчас не самое удачное время не открывать новый какао-бар. Да, это выйдет дороже, но время пройдет, а людям уже сейчас нужен досуг и место, где они отвлекутся от негатива и проведут время наедине с собой или в уютной компании.

В моем окружении высказывали сомнения относительно кредита по новой ставке и открытия бара, с аргументом «неизвестно, что и как будет дальше, может подождать?». Но команда единогласно меня поддержала, выражая уверенность в том, что все получится.

Через 10 дней банк согласовал ставку по кредиту, увеличенную на 10%. Предварительная смета увеличилась на 30%. К примеру, плитка. Она резко закончилась, и цена увеличилась с 3000 руб за квадратный метр до 8000 руб за квадратный метр. Что ж, меняем план, ищем замену без нарушения концепции. Хотели заменить входную дверь на новую – стоимость увеличилась с 80 000 руб до 170 000 руб. От идеи отказались.

Что касается продуктов, то они подорожали у всех, и приходится искать пути решения. Подбирать альтернативы, менять ассортимент, убирать редкое и дорогое. Розничные цены подняли на 20-30 рублей, убрали скидки. Цель – сохранить качество с минимальными изменениями.

На мой взгляд, с новыми ценами можно работать. А вот наличие подходящих деталей проекта и продуктов вызывает озадаченность. Мозг отказывается воспринимать новые цены.

На момент написания этой колонки, в помещении поменяли плитку на полу, строители собирают помещение санузла. Мебельщик мастерит барную стойку, стеллажи и столы. Заказаны светильники и сделана электрика. Было желание удержать расходы, но я понимал важность сохранения атмосферы заведения. Открываться планируем уже в начале мая. В ближайшие дни будем искать бариста и обучать их на своих филиалах. Этот процесс занимает месяц.

Местоположение нового какао-бара актуализирует новые задачи, с которыми мы еще не работали. Например, завтраки и перекусы. Концепция бренда не предполагает еду. Но в новом помещении будут места с посадкой. Значит, нужна еда. На нашем производстве есть место для приготовления полуфабрикатов, а доготавливать будем на баре. Также в планах готовить круассаны с сытными начинками.

В новом какао-баре мы также планируем организовать детские мастер классы по приготовлению конфет и дегустации ремесленного шоколада. В летний период рядом с баром рассчитываем создать уютную локацию с лампочками, в лучших традициях местных заведений.

Несмотря на текущие сложности, я убежден, что такие проекты городу нужны, и аудитория сегодня поддержит их рублем. Сейчас не время сдаваться. Из двух вариантов – сесть и ждать, что будет или продолжать действовать – я выбрал второе, поскольку когда ситуация выправится, то шансы оказаться на коне будут выше. И по прошествии времени я еще больше удостоверюсь в том, что принял абсолютно правильное и обоснованное решение.