Крупная федеральная сеть кофеен покинула Новосибирск

Новосибирские кофейни федеральной сети «Шоколадница» временно прекратили работу под этим брендом. По словам участников рынка, ранее они выставлялись на продажу.



Напомним, что «Шоколадница» присутствовала в Новосибирске с 2007 года. В городе было запущено четыре кофейни — в аэропорту Толмачево, в ТРЦ «Аура», в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и ТРЦ «Сибирский Молл». После запуска нового терминала аэропорта «Шоколадница» прекратила свою работу в этой локации, и у нее осталось три точки. Вместе с тем в 2ГИС появилась информация о том, что все три оставшихся кофейни «Шоколадницы» в Новосибирске закрыты.

«Шоколадница» — одна из крупнейших в России сетей кофеен, основанная в Москве в 2000 году. Основным владельцем «Шоколадницы» является бизнесмен Александр Колобов. В 2014 году «Шоколадница» купила федеральную сеть «Кофе Хауз».

В отделе развития самой «Шоколадницы» получить комментарий не удалось. В официальном аккаунте сети во «ВКонтакте» заверили «Континент Сибирь», что все три кофейни в Новосибирске на текущий момент продолжают свою работу, и пообещали связаться с 2ГИС, в котором размещена информация о закрытии точек. Однако информация о закрытии подтверждается также отдельными торговыми центрами.

«Кофейня под брендом «Шоколадница» в нашем торговом центре больше не работает, в ближайшее время будет смена арендатора», ─ отметили в «Сибирском Молле». В свою очередь кофейня в ТРЦ «Аура» работает без вывески «Шоколадница». Получить комментарии «Ауры» и «Галереи Новосибирск» не удалось.

По словам одного из участников регионального кофейного рынка, кофейни «Шоколадницы» ранее выставлялись на продажу в Новосибирске. Таким образом, происходящие процессы могут говорить либо о произошедшей смене собственника, либо о закрытии кофеен, если найти покупателя не удалось, либо о решении франчайзингового партнера развивать заведения самостоятельно без головной компании. Последний случай имел место с федеральной сетью Pravda Coffee, новосибирские заведения которой в 2018 году перешли под собственный бренд Siberian Story.

Франчайзинговым партнером «Шоколадницы» в Новосибирске является компания «Кофе Трейд» Александра и Светланы Ильиных, которая, по словам участников рынка, также владеет франчайзинговой кофейней Traveler’s Coffee на 4-м этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск». Светлана Ильина, по данным Rusprofile, также является учредителем компаний «Волкин кофе», «Фуд-Трейд», «Ситиклининг-Н», «Клинтрейд», «Успех».

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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