«Технопром» завершился. «Континент Сибирь» опросил участников форума, что им лично запомнилось и показалось интересным в повестке этого масштабного и многопрофильного события (чья полная программа едва помещается на десяти страницах: 14 отраслевых и тематических треков, семь мероприятий-спутников, более 220 сессий, дискуссий и круглых столов).

В день открытия «Технопрома-2023» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обратил внимание участников форума на тот факт, что на площадках мероприятия всегда формировалась и отрабатывалась оперативная актуальная повестка технологического роста. «За десять лет существования форума, в разные годы были затронуты очень разные, актуальные для страны темы. В 2013 году — шестой технологический уклад, в 2015-м — биотехнологии и фотоника, в 2016-м — Арктика, в 2018-м — технологическое лидерство, а в прошлом году была тема «Цифровая трансформация и технологический суверенитет России», — напомнил вице-премьер.

В этом году в центре внимания по замыслу организаторов форума было региональное научное развитие. «Наука, технология, индустрия в основе развития регионов» — именно такая формулировка фигурировала в описании форума, однако реальный перечень мероприятий значительно выходит за его рамки.

Еще накануне старта форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве подчеркнул масштаб события и насыщенность его программы: «Архитектура «Технопрома» в 2023 году особенная. С одной стороны, присутствует большой региональный блок, который ведет лично вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С другой стороны, в «Технопроме» этого года четко и явно присутствуют отраслевые треки. Все отрасли, сферы нашей жизни, по сути дела, представлены на «Технопроме». За отраслевые блоки отвечают профильные министерства РФ и соответствующие крупные компании и корпорации».

Вместе с тем сверхнасыщенная программа форума оказалась поводом не только для восторгов, но и для сожалений. «Очень тяжело, когда интересные для тебя мероприятия идут параллельно. В этом году таких примеров в расписании стало еще больше, чем в прошлом», — замечает руководитель Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» Александр Николаенко. Таким образом, проблема, на которую указывал «Континент Сибирь» по итогам прошлого «Технопрома», по-прежнему актуальна. Однако справедливости ради стоит отметить, что у участников форума была возможность посмотреть записи заседаний «Технопрома» в онлайн-режиме.

Как бы неожиданно это ни звучало, форум «Технопром» также имел особое значение для сферы культуры. Именно в рамках форума два года назад на одном из круглых столов была сформулирована идея проведения в Новосибирске фестиваля научного и промышленного кино, рассказал «Континенту Сибирь» проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Новосибирского государственного театрального института Григорий Милогулов. Идею поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Кинофестиваль «Кремний» проводится в Новосибирске во второй раз и уже традиционно является мероприятием-спутником «Технопрома», вовлекая в орбиту форума специалистов в сфере культуры и креативных индустрий.

«В этом году приятно удивила организация фестиваля в части коммуникации с его участниками. Появилось удобное мобильное приложение с возможностью посмотреть расписание, с интегрированным чатом и возможностью задать вопросы и получить ответы», — рассказал проректор НГТИ.

Мобильное приложение «Технопром», помимо расписания и чата, объединило в себе массу других полезных и современных функций, таких как push-уведомления, информацию о трансферах и многое другое. «Разрабатывала приложение небольшая команда во главе с сотрудником нашего фонда. Это не просто приложение — это цифровая экосистема, включающая информационную систему для формирования деловой программы, личные кабинеты участников, инициаторов мероприятий, организаторов, мобильное приложение для участников и рекомендательную систему на основе искусственного интеллекта. Все очные участники форума имели возможность общаться там, назначать встречи, составлять индивидуальное расписание. И еще один важный момент: в приложении можно смотреть трансляции с мероприятий в ближайшие несколько месяцев», — раскрыла подробности «Континенту Сибирь» руководитель направления по организации мероприятий и внешним коммуникациям Фонда научно-технологического развития Новосибирской области (Фонд НТР НСО) Анна Некрасова.

Также стоит отметить, что «Технопром» в этом году поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Как отметили в разговоре с «Континентом Сибирь» организаторы «Технопрома-2023», бюджет мероприятия вырос, но вырос и его масштаб. Этот момент отмечают и участники форума.

Согласно информации, размещенной на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, грант в форме субсидии на организацию и проведение научно-популярных мероприятий для широкой аудитории, предоставленный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации Фонду содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области (Фонд НТР НСО), составил 50 млн рублей. Из 35 заявок российских юридических лиц, допущенных к отбору на получение грантов, заявка Фонда НТР НСО получила наивысший балл итоговой оценки.

«Довелось участвовать в «Технопроме» в 2021 году от НОЦ Западно-Сибирского региона. Конечно, сейчас рамка возможностей расширена. С точки зрения наполнения, в сравнении с предыдущим, «Технопром» значительно вырос: большое количество компаний-участников, достаточно серьезные разработки представлены, насыщенная программа и большое количество спикеров федерального уровня, объединенных четко выделенной повесткой, которая создана на форуме. Кроме того, здесь созданы условия для взаимодействия больших предприятий с малыми, которое может дать экономический эффект. Поэтому я считаю, что с точки зрения продуктивности этот форум дает широкие возможности», — поделился мнением о форуме ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

Александр Николаенко считает, что «Технопром-2023» получился самым масштабным за всю историю и по уровню в разы превзошел предыдущие мероприятия: «Впечатлил и превзошел и по количеству участников, и по объему выставочных площадей. Удачный ребрендинг — яркий дизайн и визуализация пространства. Такой «Технопром» произвел лично на меня впечатление живого, а не чиновничьего».

Заместитель мэра Новосибирска, отвечающий за цифровую трансформацию, Артём Скатов принял участие в панельной дискуссии форума «От идеи к реализации: стратегия «Умный город» отраслевого трека «Цифровые технологии. Искусственный интеллект». Он отметил важность площадки для обмена опытом и выработки общих подходов, в частности, в вопросах создания современной городской инфраструктуры. «Кроме того, очень важно, что на форуме членами правительства РФ и экспертами определяются и формулируются не только вызовы и тренды, которые стоят сегодня перед государством, но и пути их решения», — отметил в комментарии для «Континента Сибирь» Артём Скатов.

Партнером кластера «Цифровые технологии. Искусственный интеллект» стала компания «Ростелеком». В рамках форума компанией подписан ряд важных соглашений по формированию Единого цифрового контура в сфере здравоохранения Новосибирской области и по цифровизации здравоохранения, образования, создания комфортной городской среды и безопасности жизнедеятельности. Партнерами «Ростелекома» стали правительство Новосибирской области и Новосибирский государственный университет.

На выставке форума «Ростелеком» представил ряд решений для эффективного управления городской средой. Одна из инноваций — интеллектуальное видеонаблюдение. «Для таких систем очень важно, чтобы количество видеоисточников, которые включены в систему, было максимальным. Опыт столичных городов показывает, что когда в такие системы видеоаналитики включаются домофонные камеры, преступность в подъездах просто пропадает», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелеком» Николай Зенин.

Также Николай Зенин сообщил, что компания «Ростелеком» традиционно представляет на площадке «Технопрома» решения экосистемы «Цифровые регионы». Ярким подтверждением тому также стала умная опора, впервые представленная компанией в Сибири. Устройство, являющееся элементом интегрированной системы управления городским освещением и зарядными станциями для электромобилей, использует для зарядки свободные мощности городского освещения.

Губернаторы ряда сибирских регионов выделили в своей повестке время для участия в «Технопроме-2023», подтвердив тем самым значимость форума и событий, составляющих его программу. Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе «Технопрома» заключил концессионное соглашение с компанией «Врата Сибири» по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени. Губернатор Томской области Владимир Мазур посетил коллективный стенд региона на выставке технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также принял участие в работе форума технологического развития. «Подписали соглашение между проектным офисом НОЦ «Байкал» и Национальной ассоциацией трансфера технологий. Оно позволит наладить взаимодействие по развитию высокотехнологичной экономики в нашем регионе», — отчитался перед подписчиками своего телеграм-канала иркутский губернатор.

«Технопром» меняется, и это отмечают его участники. «Впечатлили стенды регионов, особенно Нижегородской области. Радует, что появилась так называемая вечерняя программа, и теперь на форуме можно посетить не только научные, образовательные мероприятия, но и развлекательные: интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», stand-up концерт и даже Квартирник с Маргулисом», — рассказал о развитии форума Александр Николаенко.

Отмечая безусловный положительный эффект Сибирской венчурной ярмарки, программы участия в форуме Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, подписавшего ряд соглашений по реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), многие из участников считают, что значительный потенциал заложен в дальнейшем усилении блока бизнес-взаимодействия форума. «В том, что касается точек роста и направлений развития «Технопрома» будущего, на мой взгляд, есть необходимость и возможность нарастить представительство крупного бизнеса на форуме, чтобы «Технопром» стал местом встречи и эффективного взаимодействия высокотехнологичных компаний не только с представителями науки и образования, но и с потенциальными заказчиками из числа ведущих компаний», — высказал свое мнение проректор НГТИ Григорий Милогулов.

В том, что касается пожеланий и точек роста, все они, как говорится, в развитии. Как заметил Александр Николаенко, на форуме очень много площадок с участием продвинутых с научной и технологической точки зрения школьников, и на эти площадки в целях образовательной и профессиональной ориентации надо организовывать массовый выезд их сверстников из районов города и области.

Кроме того, существует «проблема четвертого дня». Как отметил собеседник «Континента Сибирь» «очень тяжело вырваться на все четыре дня», да и программа мероприятий четвертого дня не такая насыщенная.

Организаторы «Технопрома» умеют работать над ошибками: из замечаний прошлого года можно считать отработанными вопрос с кофе и закусками (их, по отзывам участников, в этом году хватало всем) и расширение трансферной программы, оперативное отображение ее корректировок в мобильном приложении. Однако вопрос транспортной доступности форума по-прежнему стоит достаточно остро: низкая пропускная способность городских транспортных артерий, ведущих к «Экспоцентру», предопределила для многих и часовое стояние в пробках по пути на форум и обратно, и порой часовое же ожидание такси.

«Количество участников на «Технопроме» увеличилось практически в два раза по сравнению с прошлым годом. Повышенный интерес связан с реализацией государственной политики научно-технологического развития регионов», — подвела предварительный итог форума заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, пообещал, что следующий «Технопром» будет не менее интересным и содержательным, отметил, что предстоит много кропотливой работы на ниве научно-технологического развития региона, и добавил, что «одного вице-губернатора по научно-технологическому развитию для этого недостаточно».