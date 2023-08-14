X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» пройдет в Новосибирской области 22-25 августа. Готовность региона к проведению одного из крупнейших мероприятий российской техносферы рассмотрел губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве области. Информацию об этом предоставил пресс-центр регионального правительства.

Андрей Травников подчеркнул масштаб и значимость предстоящего события, насыщенность программы форума: «Архитектура «Технопрома» в этом году – особенная. С одной стороны, присутствует большой региональный блок, который будет вести лично вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С другой стороны, в «Технопроме» этого года четко и явно присутствуют отраслевые треки. Все отрасли, сферы нашей жизни, по сути дела, будут представлены на «Технопроме». За отраслевые блоки отвечают профильные министерства Российской Федерации и соответствующие крупные компании и корпорации».

По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, регион готов к проведению мероприятия. «Решены все организационные вопросы. Уровень готовности – высокий», — сообщила Мануйлова.

Программа «Технопрома-2023» включает 227 мероприятий 10 основных треков: цифровые технологии, искусственный интеллект, ядерно-инновационные технологии, новые материалы, энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, аэрокосмические технологии и БПЛА, агробиотехнологии и генетика, биотехнологии и биологическая безопасность, технологии для пищевой промышленности, экология и климат, станкостроение, робототехника, приборостроение, малотоннажная химия, нефтехимия и катализ.

В технологической выставке форума примут участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Около тысячи спикеров подтвердили участие в мероприятиях. Форум проводится в формате Российской научно-технологической недели и включает такие мероприятия-спутники, как III Национальный форум трансфера технологий, XVII Сибирская венчурная ярмарка, Стратегическая сессия научно-образовательных центров России, II Фестиваль научно-популярного и индустриального кино «Кремний», заседание совета АИРР, Школа молодых ученых.

Главными организаторами форума выступают правительство Российской Федерации и правительство Новосибирской области.