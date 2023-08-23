Инновационную опору для зарядки электромобилей и другие решения для эффективного управления городской средой представила компания «Ростелеком» на проходящем в Новосибирске форуме «Технопром-2023».



По данным пресс-службы «Ростелекома», компания выступила в статусе партнера кластера «Цифровые технологии. Искусственный интеллект». Центром ее экспозиции стала умная опора, впервые представленная в Сибири. Это устройство является элементом интегрированной системы управления городским освещением и зарядными станциями для электромобилей. Для зарядки экологичного транспорта умная опора использует свободные мощности городского освещения — 100% днем и от 30–70% — в ночное время.

«Это комбинированное решение, помимо зарядки электромобилей, опора позволяет устанавливать инфраструктурные элементы различного назначения, в том числе системы наблюдения и оповещения, точки Wi-Fi, датчики экомониторинга. Кроме того, к ней можно подключить оборудование сразу нескольких операторов связи», — рассказал директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов.

Еще одним продуктом, представленным телеком-оператором на «Технопроме-2023», стала платформа видеонаблюдения и видеоаналитики, заявленная как эффективный инструмент для мониторинга общественной безопасности и профилактики правонарушений. С помощью аналитики видеопотока, работающей с использованием технологий искусственного интеллекта, система детектирует людей, объекты и события, анализирует работу муниципальных служб, подсчитывает автомобильный и пешеходный трафик.

По словам вице-президента, директора Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николая Зенина, компания традиционно представляет на площадке «Технопрома» различные решения экосистемы «Цифровые регионы». Многие из этих решений, как сообщил Зенин, уже реализуются в Сибири и других регионах. Разработки «Ростелекома» в этой области направлены на оптимизацию социальной и экономической сфер и призваны повысить качество жизни жителей Сибири.

О том, что происходило в первый день работы «Технопрома-2023», читайте в материале по ссылке.