«Технопром-2022»: что в сухом остатке?

На прошлой неделе в Новосибирске завершил свою работу международный форум «Технопром-2022». Первые официальные итоги мероприятия уже подведены. «Континент Сибирь» собрал мнения участников «Технопрома» как о содержательной стороне форума, так и о его организационной составляющей.

Всего в «Технопроме-2022», по данным организаторов, приняли участие 12 тысяч человек, 9 тысяч из которых посетили форум очно. В этом году форум в «Экспоцентре Новосибирск» официально проходил в офлайн-формате, а не гибридном, как в прошлом году. Это, правда, не исключало возможности для желающих подключиться к трансляции на сайте «Технопрома» или принимать участие в дискуссиях по видеоконференцсвязи. Так, по словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима Васильева, в онлайн-режиме к «Технопрому», помимо российских граждан, присоединились представители более 60 государств, в том числе США, Германии, Великобритании, Нидерландов и Франции.

Как и в пандемию, доступ на площадку проведения форума осуществлялся только при наличии положительных результатов ПЦР-тестов.

Организаторами «Технопрома-2022» выступили правительство РФ, правительство Новосибирской области, министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН. В 2021 году подрядчиком по проведению форума являлось московское ООО «ИВЕНТ КОРПУС», в 2022 году – автономная некоммерческая организация «Фонд научно технологического развития Новосибирской области», подотчетная министерству науки Новосибирской области, которое возглавляет Вадим Васильев, а курирует вице-губернатор региона Ирина Мануйлова. Субподрядчиком «Технопрома-2022» выступило новосибирское КБ «Энгиро». Получить комментарии управляющего директора АНО «Фонд научно технологического развития Новосибирской области» Сергея Санникова и основателя КБ «Энгиро» Никиты Гирина по результатам форума не удалось. В 2023 году в подготовке «Технопрома» примет активное участие Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, возглавляемое Александром Зыряновым. Соответствующее соглашение агентство подписало с Фондом содействия развитию научно-технической сферы региона. Оно предполагает совместную проработку рекомендаций и предложений для подготовки форума, координацию совместных усилий в целях эффективного участия в мероприятиях программы форума, а также анализ и подготовку предложений по совершенствованию подходов по организации «Технопрома-2023».

Отличием «Технопрома-2022» от форумов прошлых лет стало то, что распоряжение о проведении этого мероприятия в Новосибирской области впервые было принято на уровне правительства России. Организацией мероприятия занималось не только правительство региона и СО РАН, но и федеральное правительство в лице министерства науки и высшего образования РФ. Оргкомитет «Технопрома» впервые возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Стало ли это катализатором изменений с точки зрения «Технопрома», вопрос открытый, но все собеседники «Континента Сибирь» отметили, что форум в этом году был интереснее, живее и информативнее. Впрочем, и сама повестка была актуальной – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». Как известно, в Новосибирске достаточно предложений для импортозамещения в разных отраслях экономики.

Плюсы «Технопрома-2022»

Участники «Технопрома-2022» констатировали удачную логистику по территории «Экспоцентра» и на выставке. На этот раз везде стояли указатели, которые помогали ориентироваться в пространстве. Кстати, сама выставочная часть, как предложил еще в прошлом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников, перестала быть «ярмаркой тщеславия». Экспоненты сфокусировались на представлении идей и новых технологий, для которых не нужны масштабные стенды. Лаконичность и интерактивность – так можно охарактеризовать большинство локаций. Правда, это не отменяло и определенной зрелищности. Например, макет реального оборудования ЦКП «СКИФ» (Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов»), о котором слышали практически все, но мало кто представлял, как это будет выглядеть в реальности. Конечно же, зрителей собирало «Шоу роботов», вызывал интерес макет летающего мотоцикла «Скорпион» и многое другое.

В числе участников форума были представители более 250 корпораций и индустриальных партнёров, институтов развития. Среди них — Росатом, Газпром, Ростелеком, Норникель, Объединённая двигателестроительная корпорация и Фонд «Сколково». Программа форума включала в себя 10 треков и более 200 мероприятий, посвящённых различным аспектам главной темы – обеспечение технологической независимости России. На выставке форума было представлено 145 участников. Экспозиция включила в себя 17 индивидуальных и девять коллективных стендов. Площадка главного стенда была представлена в форме кольца, символизирующего ЦКП «СКИФ». В рамках форума в этом году также прошли мероприятия-спутники «Технопрома» — Сибирская Венчурная ярмарка, где встретились стартапы и инвесторы, и форум «Наука будущего – наука молодых», в котором приняли участие более 370 молодых аспирантов и магистрантов. Кроме того, в рамках «Технопрома» прошли мероприятия под эгидой «Платформы НТИ» и Фонда НТИ.

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин рассказал «Континенту Сибирь», что его больше всего поразили школьники, которые представили свои разработки на первый региональный инвестиционный конкурс «Техностартап 2022». У них была отдельная локация, где можно было узнать о новых изобретениях. «Дети, правда, такие важные. Со мной разговаривали, как с недоучкой, – смеется Александр Карелин. – Но работы у них действительно взрослые. Чего стоит только разработка по очистке естественных водоемов. Компьютерные возможности позволяют отличить рыбу от мусора: покрышек или консервных банок, которые нужно утилизировать. Умные кормушки, протезы для домашних животных, быстроход, школьная станция по переработке пластика, роботизированный экзоскелет для реабилитации и адаптации людей с нарушениями функций кисти руки и другие. Все это вызывает уважение».

Как отметил Александр Карелин, проекты, увиденные им на выставке в прошлом году в виде эскизов и чертежей, в этом году уже стали реальностью, а некоторые запущены в мелкосерийное производство. «Это самый важный показатель форума», – резюмировал сенатор. То, что участники «Технопрома» переходят от слов к делу, констатировал и Дмитрий Чернышенко. После посещения выставки он сказал: «Я рад тому, что то, что в прошлом году было представлено в виде идей, сегодня можно пощупать».

Руководитель Инжинирингового центра Института катализа СО РАН, доктор химических наук Вадим Яковлев рассказал «Континенту Сибирь», что практически все задачи, которые институт ставил перед собой на «Технопроме», были решены. «Мы представили концепт проекта «БиоКатТех», который предусматривает создание двух Центров коллективного пользования: «Центр генетических технологий» и «Опытное производство катализаторов». Ограниченные масштабы разработки и внедрения отечественных катализаторов приводят к импортозависимости целого ряда критических технологий. Проект «БиоКатТех» запланирован как первый этап создания пояса технологических компаний ЦКП «СКИФ» и направлен на развитие сквозных технологий и трансформацию фундаментальных заделов в импортозамещающие и опережающие технологии для ключевых отраслей экономики РФ.

Это инфраструктурный проект, ориентированный, прежде всего, на создание научно-технологической базы для ускоренного вывода разрабатываемых технологий в реальный сектор экономики России. Об этом, собственно, директор Института катализа Валерий Бухтияров рассказал Дмитрию Чернышенко во время посещения им стенда ЦКП «СКИФ». Это вызвало интерес и положительную реакцию со стороны делегации правительства РФ. Кроме того, у нас был ряд встреч на «Технопроме» с коллегами, которые нас знают, но не знают именно с этой стороны. Они поняли, что тоже могут участвовать в поясе внедрения «СКИФ», и это затем было отражено в соответствующих протоколах о намерениях», – рассказал Вадим Яковлев.

По словам руководителя Инжинирингового центра, «Технопром» стал хорошей площадкой «для расширения и углубления существующих контактов». «Эта система работает. Люди приезжали из других городов и решали несколько задач в рамках форума, иногда договаривались специально встретиться на «Технопроме». И мы тоже установили новые полезные контакты», – отметил Вадим Яковлев.

О том, что стенд «СКИФа» был одновременно местом обсуждения различных вопросов, «Континенту Сибирь» рассказал и генеральный директор новосибирского Академпарка Дмитрий Верховод. «Проект «СКИФ» многогранен, неудивительно, что у различных организаций есть большая в нем заинтересованность, есть желание сотрудничать и участвовать в нем. Поэтому на стенде, где была выделена площадка для обмена мнениями, все время кипела жизнь», – констатировал глава Академпарка.

Положительно оценивает участие в «Технопроме» и директор ООО «Сибмер», кандидат физико-математических наук Сергей Кошечкин. «Во-первых, с нашими разработками познакомились высокопоставленные руководители страны и Новосибирской области, мы смогли донести, чем планируем заниматься в ближайшие годы. Во-вторых, определили круг партнеров, с которыми нам предстоит работать. Подписали соглашения с НГУ, Южно-уральским госуниверситетом, Томским НИИ онкологии СО РАН, ИЯФ СО РАН. С индийской компанией «Панасеа» и фондом научно-технологического развития Новосибирской области подписали соглашение о создании в Новосибирске совместного предприятия по созданию высокотехнологичного медицинского оборудования», – рассказал Сергей Кошечкин. По его словам, после обсуждения с коллегами импортозамещения в сфере медоборудования для лучевой терапии, есть «инженерные планы, которые следует осмыслить».

«Общее впечатление – программа форума была очень интересной», – так прокомментировала «Континенту Сибирь» «Технопром 2022» директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Елена Багрянская. Из важного она отметила, что заместитель президента РАН Сергей Люлин, выступая на форуме, рассказал, что правительство РФ намерено продолжить программу по выделению грантов в размере 100 млн на проведение масштабных научных проектов мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука». «Это хорошая новость, И сегодня мы думаем, в какие программы готовы включиться, будем объединяться с различными институтами. Еще из полезного – Дмитрий Чернышенко представил стратегию научно-технологического развития РФ. А вот выступление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова не удовлетворило. Он в основном говорил не про науку, а про образовательные учреждения. Между тем, особенность нашей страны в том, что основная наука – в научных учреждениях, а не в учебных, за исключением Московского, Казанского и Санкт-Петербургского университетов. Преподаватели вузов перегружены, у них нет достаточно времени, чтобы заниматься наукой», – отметила Елена Багрянская.

Кроме того, ее вдохновил прошедший в Новосибирском государстваенном техническом университете (НГТУ) в рамках «Технопрома» интеллектуальный конкурс «Наука молодым». «В нем участвовало много действительно прикладных работ с технологиями на довольно высоком уровне. Приятно было слушать ярких молодых людей, которые готовы заниматься прикладными тематиками, что весьма актуально. Это внушает оптимизм», – отметила руководитель Новосибирского института органической химии.

Дмитрий Верховод обратил внимание, что в этом году «достаточно интересным местом» оказалась Сибирская венчурная ярмарка: «Его хорошо оформили, там проходило море полезных мероприятий, была активная и содержательная жизнь». Среди находок «Технопрома» генеральный директор новосибирского Академпарка отметил фестиваль научного и индустриального кино «Кремний». «Интересен не только сам фестиваль, но и предшествовавший ему процесс – работа акселераторов, участие в них молодых кинематографистов и ученых, поиск идей. Во время обсуждения на круглом столе мы для себя нашли несколько очень ценных идей. Например, выяснили, что для развития медиапродакшна нашей области не хватает инфраструктурных объектов, в том числе виртуальной студии. И мы сейчас рассматриваем возможность в новой очереди новосибирского Технопарка реализовать такой проект. Возможно, это будет интересная «фишка», которую мы реализуем на своей площадке. Студия станет центром притяжения всех творческих людей, кто занимается производством контента», – отметил Дмитрий Верховод.

Минусы «Технопрома-2022»

Одним из серьезных минусов прошедшего форума его участники назвали использование организаторами известных имен, которые были заявлены как участники «Технопрома», но на мероприятие не приехали. По подсчетам некоторых участников, таких было процентов 30. Например, не было на форуме гендиректора Российского научного фонда Александра Хлунова, который был заявлен в программе, не приехали и другие представители фонда. «Были спикеры-приманки. По-другому и назвать нельзя. А мы готовились, многие ехали специально послушать, задать вопросы конкретному спикеру», – сетовали собеседники «Континента Сибирь». Кроме того, многие московские гости, особенно представители министерств и ведомств, ограничились одним днем работы форума и не приняли участие, хотя это было заявлено в программе, в симпозиумах и круглых столах. По мнению участников форума, это лишило их возможности донести свои предложения напрямую, минуя длинную бюрократическую составляющую. «На круглом столе, посвященном внедрению лекарственных препаратов, не было ни представителей минобразования, ни минпромторга РФ. Тех, кто принимает решения. Получается, мы собрались, пожаловались друг другу на проблемы, и на этом дело закончилось. Конечно, наши предложения будут направлены в правительство. Но мы по опыту знаем, что быстрее идет дело после личного общения», – рассказал на условиях анонимности один из участников форума.

Также участники высказывали ставший уже традиционным упрек, связанный с перенасыщенной программой форума. Мероприятий было так много, что они проходили параллельно, и люди вынуждены были делать сложный выбор, потому что хотели лично участвовать в каждом. Кстати, именно это могло быть причиной того, что на некоторых важных темах присутствовало 15-20 человек, хотя желающих было намного больше. «Мне кажется, что программа форума должна быть менее загруженной, часть мероприятий вообще имела искусственную природу. По идее, можно было бы ужесточить отбор и сделать серьезную фокусировку на важных темах», – считает Дмитрий Верховод.

Среди минусов организации форума – отсутствие трансфера для гостей форума. Часть участников добирались до «Новосибирск Экспоцентра» на личных или служебных авто. Иногородние участники, проживающие в аккредитованных для «Технопрома» отелях – на автобусах, предоставленных организаторами. А вот обычным новосибирцам без личного автотранспорта было сложнее – эта проблема была бы решаемой, если организаторами были бы предусмотрены дополнительные шатлы, например, из центра города или с площади Маркса. Тем более, что такой подход использовался при проведении в «Экспоцентре» крупнейшего ИТ-форума CodeFest в конце мая этого года. Однако в случае с «Технопромом» это не было предусмотрено, и в результате, много молодых ученых из Академгородка, а также студентов просто не поехали на форум.

«Транспортная составляющая была не продумана, – считает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. – Форум интересен молодежи, но как им добираться, если машины нет?» По его словам, необходимо продумать и питание на форуме. «Кафе в Экспоцентре не справлялось с наплывом людей. Кофе с закусками на фуд-корте быстро заканчивались. Этот момент надо обязательно учесть на будущее», – отметил Александр Зырянов.

Участники форма также обратили внимание на высокие цены в кафе. «Я взял с раздачи обычный обед из трех блюд и отдал 1600 рублей. Это цены нормального ресторана. Могут ли студенты себе их позволить? При этом надо было еще выстоять приличную очередь», – поделился с «Континентом Сибирь» один из участников. Другой отметил, что в этом году организация питания лучше, чем в прошлом, когда он вообще оставался голодным, но в то же время выразил недоумение, почему нельзя пустить во время работы форума в «Экспоцентр» другие заведения новосибирского общепита, которые могли бы открыть свои точки.

Между тем, говоря о минусах, участники считают, что они не сильно отразились на общем впечатлении от форума, который по их мнению, находит признание как в России, так и за рубежом. «Нам действительно удалось создать площадку, которой можно гордиться», – отметил Александр Карелин. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь, подводя итоги мероприятию, также отметил, что в целом «Технопром» «прошёл на высоком организационном уровне, с высокой заинтересованностью, как у очных участников, так и у тех, кто просматривал мероприятия в онлайн-режиме».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Петров, основатель компании ITConstruct:

– На «Технопроме» я был впервые, участвовал как спикер в дискуссии «Цифровизация бизнеса — мифы и реальность», и как посетитель на выставке. Также в рамках «Технопрома» проводилось выездное заседание VIP-клуба.

Одна из целей любой конференции является личное общение и встречи с людьми. Именно это написано в целях мероприятия. Мне кажется, что эта цель была достигнута. По крайней мере я лично видел много знакомых лиц — и чиновников, и ректоров вузов, и крупного бизнеса. Но помимо общения была еще и выставка. И вот здесь было грустно. С одной стороны ты смотришь на куски металла и провода, и понимаешь, что вот она, реальная экономика и реальный мир. С другой стороны, 2/3 стендов было занято не промышленностью, и я искренне не понимаю, почему. Один из центральных стендов – это макет какого-то «города будущего» с иностранными фамилиями архитекторов и предложением «сократить площадь Москвы (и других городов) в 10 раз». Не очень понятно, почему этот стенд был одним из центральных, и что хотели сказать его создатели.

Самый хороший стенд на выставке «Технопрома» в Новосибирске, на мой взгляд, был у города Междуреченска. Я не знаю, был ли это стенд города, или это стенд тех, кто создал там горнолыжный курорт, но он стоял перед входом на экспозицию. Все, кто заходил на выставку, проходили мимо их видеоэкрана с клипом, как круто в Междуреченске на горе Югус. Я под впечатлением. Для сравнения: стенд с туризмом Новосибирской области был типа тоже перед входом, но на самом деле он был в 15 метрах от выхода, под эскалатором. И, хотя я и подписался на туристический паблик Новосибирска, это грустно. В целом, выставкой не впечатлен.

А вот прошедшая дискуссия «Цифровизация бизнеса — мифы и реальность» мне понравилась. Был обзорный доклад главы Минцифры Новосибирской области Сергея Цукаря. Я увидел несколько новых взглядов на ситуацию. Прежде всего, что считать цифровизацией, и чем она отличается от автоматизации. Было два отличных примера от крупного бизнеса. Первый — это приложение «Платосфера» от «Новосибирскэнергосбыта» и их же технология обработки заявок, которую они готовы тиражировать и брать на аутсорсинг для других поставщиков услуг ЖКХ. Второй — это пример от нефтегазовой компании, которая изменила свою структуру управления, выстроив ее в соответствии с созданием ценности и новых идей. Тоже очень интересно. Были выступления «в режиме телеконференции». Половина слов была не слышна, впечатление смазанное. В общем, мой совет спикерам — если можете приехать, приезжайте. В целом участием в этой дискуссии я остался доволен — было много инсайтов.