Правительство Новосибирской области и компания «Ростелеком» договорились о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения. Соответствующее соглашение на площадке форума «Технопром-2023» подписали глава региона Андрей Травников и вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Как сообщается, основная цель документа — повышение качества жизни в Новосибирской области за счет внедрения технологичных решений в сфере медицины. В частности, речь идет о формировании Единого цифрового контура и повышении рейтинга Цифровой зрелости региона. Стороны договорились обмениваться информацией и оказывать друг другу методическую помощь в рамках реализации соглашения. Также на «Ростелеком» возложена обязанность по проведению аудита текущего уровня цифровизации здравоохранения региона и разработке экспертных предложений по улучшению показателей.

«У компании большой опыт внедрения ИТ-решений в разных областях здравоохранения. Инновации позволяют автоматизировать многие процессы, тем самым снижая нагрузку на врачей и медперсонал, а применение технологий искусственного интеллекта способствует повышению точности диагностики и процента выявления патологий», — приводит пресс-служба слова Николая Зенина.

В Новосибирской области телеком-оператор ведет активную модернизацию единой радиологической информационной системы (ЕРИС) наряду с центральным архивом медицинских изображений (ЦАМИ). Внедрение нового комплекса программных средств в первую очередь должно позволить повысить процент выявления патологий и злокачественных образований на ранних стадиях и улучшить эффективность лечебно-диагностического процесса. ЕРИС является одним из пяти продуктов Единой цифровой платформы (ЕЦП), которую в этом году «Ростелеком» представил на форуме «Технопром-2023».

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на «Технопроме» была представлена умная опора освещения с функцией зарядки электромобилей.