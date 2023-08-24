Во второй день работы международного форума технологического развития «Технопром-2023» деловая программа была не менее насыщенной: пресс-конференции, подписания соглашений, дискуссии и встречи на высшем уровне. «Континент Сибирь» продолжает рассказывать и показывать: подробности второго дня форума в нашем фотобанке.

Основные мероприятия «Технопрома-2023» проходят с 22 по 25 августа на площадях МВК «Новосибирск Экспоцентр».

По данным организаторов «Технопрома», во второй день было подписано 24 соглашения, а также состоялись 17 круглых столов, 3 панельных сессии, 4 панельные дискуссии, 2 пленарных дискуссии, 1 открытая экспертная панель, 4 стратегические сессии и 3 пресс-конференции. Также, по данным официального ТГ-канала форума, прошел открытый микрофон с экспертами Сколково, совещание организаций, участвующих в создании ЦКП «СКИФ», школа молодых ученых, питч-шоу Сибирской венчурной ярмарки, антипитч-сессия, показ и обсуждение научного кино «Будущее за нами», финал VI Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям и другие мероприятия.

23 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил перспективные направления сотрудничества с руководителями иностранных делегаций, участвующих в работе форума «Технопром-2023». На мероприятии, по данным организаторов, работают представители 39 государств мира.

Также во второй день форума был подписан ряд важных межрегиональных, межведомственных и корпоративных соглашений. Правительство Новосибирской области и компания «Ростелеком» договорились о сотрудничестве в целях создания благоприятных условий для формирования Единого цифрового контура в сфере здравоохранения Новосибирской области. Соответствующее соглашение подписали вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин и глава региона Андрей Травников.

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Технопарк Новосибирского Академгородка в лице генерального директора Дмитрия Верховода и компания «Сибмашкомплект» в лице коммерческого директора Никиты Филиппова подписали протокол о намерениях по реализации инвестпроекта. В свою очередь ректор Новосибирского государственного университета (НГУ), академик Михаил Федорук подписал с компанией «Ростелеком» соглашение о взаимодействии в рамках цифровизации здравоохранения, образования, создания комфортной городской среды и безопасности жизнедеятельности.

Исполняющий обязанности директора Центра креативных индустрий Андрей Васильев, программный директор фестиваля Лада Юрченко и заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Грегул в формате пресс-конференции рассказали о промежуточных итогах Международного фестиваля научного кино «Кремний», мероприятия-спутника форума. «Двухлетний опыт проведения фестиваля научного и индустриального кино «Кремний» наглядно демонстрирует актуальность развития этого направления – мы понимаем, что у таких фильмов сегодня есть и заказчики, и авторы, и зрители», – сообщила Оксана Грегул.

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Во второй день работы «Технопрома-2023» также прошла стратегическая сессия «Научная кооперация Национального центра физики и математики — регионы-лидеры и новые регионы». Участникам сессии представили планы развития Национального центра физики и математики, создающегося по поручению президента РФ Владимира Путина в городе Сарове Нижегородской области. Спикерами выступили заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, завкафедрой прикладной математики ННГУ Михаил Иванченко, директор института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Игорь Колоколов.

На открытой экспертной панели «Декарбонизация экономики регионов России» участники обсудили исследовательские и производственные процессы в этой сфере и дали оценки перспектив декарбонизации экономики страны и крупных регионов. В рамках круглого стола «Математические центры мирового уровня как инструмент решения нестандартных задач индустрии» участники проанализировали успешный опыт взаимодействия ГАЗПРОМНЕФТИ с математическими центрами.

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