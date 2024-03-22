Международный форум «Россия» с момента своего открытия сделал территорию ВДНХ основным местом притяжения туристов со всей страны и даже мира. Гости из Китая, Белоруссии, Дании и Франции стали самыми активными иностранными посетителями площадки. Среди россиян выставкой больше всего интересовались жители Санкт-Петербурга и Самарской области, а самыми частыми гостями из Сибири стали новосибирцы и красноярцы.

Выставка «Россия» открылась в День народного единства 4 ноября 2023 года. К середине марта этого года она привлекла в четыре раза больше внимания среди жителей страны и гостей столицы, чем даже традиционные самые массовые празднования на территории ВДНХ, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Вдохновиться стендами и достижениями российских регионов приезжали гости со всего мира. Среди иностранцев особый интерес к форуму проявили туристы из Китая — на них пришлось 13% от общего числа зарубежных посетителей. Далее следуют гости из Белоруссии, Дании, Франции и Казахстана. В топ-10 стран по числу гостей на выставке также вошли Германия, ОАЭ, Австрия, Азербайджан и США.

Посетители-россияне приезжают на форум из самых далеких уголков страны — среди них жители Амурской области, Еврейской автономии, Якутии и Сахалина. Но больше всего посетителей прибыли из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей. В топ-5 также вошел Краснодарский край. При этом москвичи оказались в середине рейтинга регионов по числу посетителей. Среди сибиряков больше всего посетителей прибыло из Красноярского края, на втором месте по численности – туристы из Новосибирской области, а на третьем – жители Кузбасса. В топ-5 также вошли Алтайский край и Омская область.

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