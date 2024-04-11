Предпринимателям и самозанятым из Новосибирской области предоставят возможность бесплатного участия в российских выставках и ярмарках, которые будут проходить в течение 2024 года, сообщает пресс-служба регионального центра «Мой бизнес». Прием заявок на участие в мероприятиях уже начался.

Сообщается, что план мероприятий, в которых смогут бесплатно поучаствовать ИП, ООО и самозанятые, отметившиеся в центрах «Мой бизнес», был сформирован на основе предложений предпринимателей — таким образом, в итоговый список вошли наиболее востребованные события. Поддержка оказывается в рамках исполнения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», а воспользоваться услугой можно, зарегистрировавшись на сайте центра и подав заявку на интересующее мероприятие.

В рамках услуги центр «Мой бизнес» оплатит за участника регистрационный взнос, стоимость аренды выставочной площади и дополнительного оборудования. Также центр возьмет на себя расходы по застройке коллективного стенда, где участники будут презентовать свою продукцию. Меры поддержки не включают оплату других расходов участников, например, проезд к месту проведения выставки/ярмарки, проживание и питание, транспортировку выставочных образцов и продукции. Отмечается, что состав услуги может меняться в зависимости от условий конкретной выставки.

«Участие во всероссийских выставках и ярмарках позволяет презентовать свое дело широкой аудитории и наладить партнерские связи с коллегами из других городов. Это бесценный опыт как для начинающих, так и для опытных предпринимателей и самозанятых», — прокомментировал руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

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