Студенты из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с коллегами из Санкт-Петербурга участвуют в разработке нового сервиса по подбору индивидуальных туристических маршрутов, который сможет предлагать объекты для посещения по интересам пользователя, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты НГТУ и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) стали авторами нового сервиса для построения туристических маршрутов — их проект был отобран для участия в конкурсе «Твой ход».

Особенностью сервиса является то, что он не предлагает выбирать из заранее четко определенных «шаблонных» маршрутов, которые рассчитаны вокруг основных достопримечательностей того или иного места. Новый проект предлагает строить уникальный маршрут на основе цифрового следа: изучая набор действий человека на странице сервиса — отзывы на проложенные маршруты, оценки достопримечательностей по пятибалльной шкале, статистику выбора тех или иных экскурсионных точек, — технология сможет в дальнейшем подбирать более персонализированные направления.

По данным авторов проекта, алгоритм работы можно описать так: при первом использовании турист проходит простой опрос о своих интересах и предпочтениях. На основе результатов сервис определяет, к какому сегменту аудитории он относится, и в соответствии с этим предлагает маршрут, состоящий из 5–7 туристических объектов, отвечающих его потребностям и вкусам. Сайт также использует отзывы в сети для получения информации об объекте: они позволяют узнать предпочтения в отдыхе разных возрастных категорий и другие особенности. Далее данные будут дополняться и обновляться на основе реакций и оценок пройденных маршрутов.

Сейчас разработчики создают базы данных туристических объектов Новосибирской области и Санкт-Петербурга: будут добавлены точки, чаще всего упоминаемые в сети интернет. В доступе пользователей — локации города, относящиеся к достопримечательностям: природные объекты и иные места, способные привлекать туристов (здания, несущие историческую ценность, архитектурные памятники и популярные места досуга среди местных жителей). Релиз сервиса запланирован на сентябрь 2024 года.

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